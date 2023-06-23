Дивный мир за неделю: открытие новой страны, муравьи-провайдеры и котоняни

Каждый день в мире случаются миллионы интересных событий, которые проходят мимо из-за новостного хаоса. Мы решили исправить ситуацию. В еженедельной подборке Москва 24 делится самыми интересными и забавными новостями земного шара.

Брачные игры муравьев

Жители небольшой деревни на западе Германии остались без интернета и связи на неделю из-за брачных игр муравьев, сообщил Daily Mail.

Насекомые выбрали для спаривания распределительную коробку телекоммуникационного оператора. Муравьи расплодились в ней так, что след кислоты, который они оставляют за собой, разъел печатные платы и кабели. В итоге без связи остались почти 4,5 тысячи человек. Чтобы приступить к ремонту, специалистам для начала пришлось вызвать дезинсекторов.

По информации издания, только в 2023 году телекоммуникационная компания, отвечающая за распределительные коробки, зафиксировала пять подобных случаев. Кроме того, из-за брачных игр насекомых возникают короткие замыкания.

Няня для кота

Американские стартаперы представили умного робота O Sitter, который ухаживает за домашним животным в отсутствие хозяина.

Няня-андроид с системой видеонаблюдения передвигается по дому и следит за питомцем. Для игр с животными у него есть лазерная указка. Когда наступает время есть, робот подъезжает к домашнему любимцу и выдвигает миску с кормом. В бак можно загрузить до 2,5 литра еды, объем порций и частоту приема пищи можно отрегулировать.

Если домашний любимец пропал из виду, робот пришлет уведомления на смартфон хозяина. Тот в свою очередь сможет взять контроль над "няней" и отправить ее на поиски животного.



Устройство обойдется в 199 долларов. Старт продаж гаджета назначен на август 2023 года.

Кулачный бой гениев

Мэй Маск – мама бизнесмена и владельца Twitter Илона Маска – запретила сыну драться с генеральным директором корпорации Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация) Марком Цукербергом. Об этом женщина написала в своих соцсетях.

Владелец Twitter решил сразиться с Цукербергом после того, как компания последнего заявила о разработке конкурентного приложения. Сообщалось, что Марк принял вызов и попросил выбрать место для сражения.

"Бой отменили. Большое облегчение <...>. На самом деле я отменила бой. Я им еще не сказала <...>. Без шуток. Поединок только на словах", – написала мать владельца Twitter.

Она добавила, что в битве выиграет тот, кто будет смешнее. Однако Илона Маска такой вариант не устроил: он ответил в комментариях, что все равно хочет драться.

Восстание против чайных машин

В Кении работники чайных плантаций ломают роботов, поскольку те отбирают их хлеб, сообщили местные СМИ. Сотрудники уничтожили не менее 10 машин, эксперты оценили ущерб в 1,2 миллиона долларов.

По данным Центральной организации профсоюзов Кении, за последние годы из-за внедрения роботов своим места на плантациях потеряли более 80 тысяч человек. По подсчетам экспертов, одно такое устройство может заменить сразу 100 сборщиков чая и снизить себестоимость продукта.

Чтобы уладить конфликт людей и машин, местные власти порекомендовали компаниям сократить ввоз роботов и установить соотношение 60 на 40 в пользу ручного труда.

Еду в Слоуджамастан!

Фото: youtube.com/Republic of Slowjamastan

Диджей Рэнди Уильямс из Сан-Диего основал собственную страну – Республику Слоуджамастан, рассказал CNN. Для обустройства нового государства он купил участок пустыни в Южной Калифорнии площадью почти в 45 тысяч квадратных метров.

Название страны отсылает к ночному радиошоу Уильямса Slow Jams. Диджей, который посетил все 193 страны, признанные ООН, объяснил свой поступок так: он просто захотел создать 194-ю. Столица тоже имеется, она получила название Дубландия.

США новая страна не подчиняется: 1 декабря 2021 года Уильямс провозгласил независимость от Штатов и уведомил об этом Джо Байдена. Правда, автономию глава Белого дома пока так и не признал, рассказывает диджей.

В своей стране Уильямс провозгласил себя султаном и установил диктатуру. "В отдельных случаях мы проводим референдумы. Недавно я разрешил гражданам голосовать за то, какими будут наш национальный фрукт, вид спорта и даже имя нашего национального животного", – поделился диджей.

Посетить 194-ю страну просто так не получится – для этого нужна виза. При этом сделать фото на память перед пограничными знаками разрешается.

Также все желающие могут получить гражданство. Условия просты: заполнить заявление на специальном сайте, прослушать государственный гимн не менее трех раз, пообещать выбрасывать за собой коробки из-под пиццы и пончиков. По информации СМИ, гражданами Слоуджамастана стали уже более 500 человек.