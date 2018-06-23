Стильно, модно, молодежно? Самые неординарные футбольные формы

Красноярский футбольный клуб "Енисей" в следующем сезоне впервые выступит в российской Премьер-лиге. А накануне игроки представили концепт новой необычной формы: на домашнем комплекте изображены главные достопримечательности Красноярска, на гостевом – многочисленные символы с герба города – львы. О других необычных "модных коллекциях" среди футболистов читайте в материале портала Москва 24.
Радужный клуб
Фото: AP/EDGAR SCHOEPAL
Российский нападающий Сергей Юран провел в немецком "Бохуме" всего один сезон, но именно в тот год дизайнеры клуба решили использовать радугу в качестве детали оформления футболки (радуга – символ ЛГБТ-сообществ). В общем Юран оказался не в том месте и не в то время, что называется.
Овощи заказывали?
Vamoosss @LaHoyaLorcaCF importantisima victoria en los minutos finales!!!!A seguir dando guerra #brocolimecanico pic.twitter.com/CwMOHmj1k6— Rubén Martínez (@rubenmartinez23) 25 октября 2015 г.
Испанский город Лорка известен как главный производитель овощей. Местный клуб "Ла Хойя" решил соответствовать этому званию и сделал свою форму с орнаментом брокколи. После смены формы "дачный сезон" завершился для команды удачно: деморализовав соперников своим внешним видом, команда перешла в третий по силе дивизион страны.
Ягодный микс
El CD Pinzon de Palos de la Frontera presenta sus nuevas camisetas con fresas y arándanos de la marca Cipa: pic.twitter.com/t4PKXSXJUz— Nacho Gil (@Ignacio13Gil) 23 июля 2016 г.
Скромный испанский клуб "Депортиво Пинзон" из Андалусии тоже своей формой отдал дань уважения местной агрокультурной продукции. Домашний комплект "Пинсона" украшен клубникой, гостевой – черникой.
Пиво и кальмары
Recordad! Todos los productos del @CDeportivoLugo creados por @ENFIOS los podéis encontrar en http://t.co/iI0adLGBP0! pic.twitter.com/jXrXbf7RM2— CDLU_® (@CDLU_store) 8 июня 2015 г.
А вот испанский клуб "Луго" сделал футбольные майки с креативом: под пивной стакан и щупальце осьминога. Не хватает только орешков. Сразу понятно, что именно покупают их болельщики, смотря на игру любимой команды.
До глубины души
#AsíFue #Palencia16 ¡Ascenso del @CDPalencia a Segunda B! #adios2016 pic.twitter.com/luP49W6bq2— Somos Palencia (@SomosPalencia) 31 декабря 2016 г.
А испанский клуб "Депортиво Паленсия", игравший в четвертом дивизионе, "оделся" в необычную форму, раскрашенную под "человека без кожи" в духе анатомических рисунков Леонардо да Винчи. Дизайн разработал спортивный спонсор команды – известный бренд "Kappa". Форма повторяет черты человеческих мышц и сухожилий. У вратарей форма синего цвета, а у полевых игроков – красно-"мясного".
"Санкционка"
В "мясо" облачилась и другая испанская команда. Футболисты "Гихуэло" в гостевых матчах играют в футболках с рисунком (санкционного) хамона. Объясняется такой выбор просто: президент клуба Хорхе Эрнандес – владелец мясокомбината.