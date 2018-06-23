Стильно, модно, молодежно? Самые неординарные футбольные формы

Красноярский футбольный клуб "Енисей" в следующем сезоне впервые выступит в российской Премьер-лиге. А накануне игроки представили концепт новой необычной формы: на домашнем комплекте изображены главные достопримечательности Красноярска, на гостевом – многочисленные символы с герба города – львы. О других необычных "модных коллекциях" среди футболистов читайте в материале портала Москва 24.

Радужный клуб

Фото: AP/EDGAR SCHOEPAL

Российский нападающий Сергей Юран провел в немецком "Бохуме" всего один сезон, но именно в тот год дизайнеры клуба решили использовать радугу в качестве детали оформления футболки (радуга – символ ЛГБТ-сообществ). В общем Юран оказался не в том месте и не в то время, что называется.

Овощи заказывали?

Испанский город Лорка известен как главный производитель овощей. Местный клуб "Ла Хойя" решил соответствовать этому званию и сделал свою форму с орнаментом брокколи. После смены формы "дачный сезон" завершился для команды удачно: деморализовав соперников своим внешним видом, команда перешла в третий по силе дивизион страны.

Ягодный микс

El CD Pinzon de Palos de la Frontera presenta sus nuevas camisetas con fresas y arándanos de la marca Cipa: pic.twitter.com/t4PKXSXJUz — Nacho Gil (@Ignacio13Gil) 23 июля 2016 г.

Скромный испанский клуб "Депортиво Пинзон" из Андалусии тоже своей формой отдал дань уважения местной агрокультурной продукции. Домашний комплект "Пинсона" украшен клубникой, гостевой – черникой.

Пиво и кальмары

А вот испанский клуб "Луго" сделал футбольные майки с креативом: под пивной стакан и щупальце осьминога. Не хватает только орешков. Сразу понятно, что именно покупают их болельщики, смотря на игру любимой команды.

До глубины души

А испанский клуб "Депортиво Паленсия", игравший в четвертом дивизионе, "оделся" в необычную форму, раскрашенную под "человека без кожи" в духе анатомических рисунков Леонардо да Винчи. Дизайн разработал спортивный спонсор команды – известный бренд "Kappa". Форма повторяет черты человеческих мышц и сухожилий. У вратарей форма синего цвета, а у полевых игроков – красно-"мясного".

"Санкционка"

Публикация от CD GUIJUELO (@clubdepguijuelo) 13 Май 2018 в 12:54 PDT

В "мясо" облачилась и другая испанская команда. Футболисты "Гихуэло" в гостевых матчах играют в футболках с рисунком (санкционного) хамона. Объясняется такой выбор просто: президент клуба Хорхе Эрнандес – владелец мясокомбината.