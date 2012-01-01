Эксперт Козий дала москвичам советы по выбору ягод

В столице стартовал сезон продажи ягод. В этом году число точек, где горожане могут приобрести свежую продукцию, вырастет до 250. Кроме того, расширяется ассортимент товаров. Теперь на площадках удастся найти не только клубнику и землянику, но и более экзотичные варианты, например жимолость. Рассказываем подробности, а также спрашиваем эксперта, как выбрать самые свежие и качественные ягоды.



Не только клубника

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве с 20 мая начался ягодный сезон, сообщили в столичном департаменте торговли и услуг. В прошлом году в городе работали 150 площадок. В этот же раз столичные власти решили увеличить их число до 250 точек. Кроме того, ассортимент товаров тоже расширяется – до 11 видов ягод.

Таким образом, у москвичей появится возможность купить не только клубнику и землянику (более 15 сортов). На прилавках также появится жимолость, ежевика, голубика, черника, крыжовник, брусника, клюква, смородина и малина. Сами торговые точки для удобства жителей столицы находятся неподалеку от остановок городского транспорта и жилых домов.





Алексей Немерюк министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента торговли и услуг Специальные удобные павильоны, оформленные в едином стиле, легко узнаваемы и являются дополнительной гарантией того, что именно в них можно приобрести качественную и свежую сезонную ягоду.

Сперва в столицу в соответствии с климатическими условиями прибыли ягоды с юга страны. "Из Краснодарского края, Волгоградской, Ставропольской, Астраханской, Ростовской областей, республик Кабардино-Балкария, Крым, Адыгея, Дагестан, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия – Алания, Ингушетия. А по мере созревания ягод появится продукция и из других регионов – всего их будет порядка 40", – уточнили в столичном департаменте торговли и услуг.



На вкус и цвет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

При выборе ягоды стоит обращать внимание на ее внешний вид и аромат. Об этом Москве 24 рассказала генеральный директор Ягодного союза Ирина Козий. По ее словам, хороший товар должен быть спелым, но не перезревшим.

"Спелые плоды имеют характерный ягодный запах. Показатель свежести – это зеленая корона на кончике ягоды. Дело в том, что чашелистик вянет в первую очередь. Если он зеленый и крепкий – ягода была собрана недавно. Если он пожух, повял, стал буроватым, а то и коричневым, значит, товар долго где-то хранили либо везли. Такая ягода уже не самая свежая и, скорее всего, была собрана неспелой", – пояснила эксперт.

Ягоды лучше покупать только те, которые были собраны недалеко от региона продажи. Когда их везут издалека, то срывают не до конца созревшими. Со временем они, конечно, дозреют и покраснеют, но уже не будут сладкими и богатыми полезными веществами, обратила внимание Ирина Козий. Кроме того, ягоды ни в коем случае не должны течь.





Ирина Козий генеральный директор Ягодного союза Первый показатель наличия нитратов в ягоде – она начинает течь буквально через несколько часов после того, как ее сняли с растения.

Если ягода помятая, на ее поверхности имеются следы от надавливания, а также присутствует посторонний запах – от приобретения такого товара стоит отказаться. "Если в упаковке есть заплесневевшая ягода, лучше ее не брать или выбросить всю пачку. Вероятнее всего, плесень распространилась уже на все плоды, просто грибницу мы пока не видим", – предупредила Ирина Козий.

Эксперт также не советует покупать ягоды в слишком большой упаковке. Для клубники, например, оптимальный объем – лотки от 250 граммов до килограмма. "Если в одной упаковке слишком много ягод, то они повреждают друг друга, давят, текут и портятся. Качественным такой продукт не будет", – отметила она.

Кроме того, специалист крайне не рекомендует покупать ягоды у дороги и на развалах, поскольку в этом случае нельзя быть полностью уверенным в качестве продукции.

