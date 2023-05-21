Путь к новой жизни: как пережить болезненное расставание

В процессе расставания важно не потерять себя. Лучше постараться обернуть ситуацию в свою пользу и в конечном итоге обрести комфорт. Как пережить болезненное расставание, знает семейный психолог, аккредитованный гештальт-терапевт МГИ Анна Девятка.

Стоп игра!

Расставание в некоторых парах может длиться годами. Партнеры расходятся, затем снова возвращаются и затевают одну из игр американского психолога Эрика Берна: например, "хочу выйти" или "вы должны меня выслушать". Суть заключается в сохранении контроля и предсказуемости ситуации, а также исключении истинной близости в отношениях.

Понять, что вы в игре, можно по двум параметрам. Во-первых, по внутреннему ощущению "я делаю что-то автоматически, как будто от меня этого ждут". Во-вторых, начинаешь отслеживать цикличность происходящего. Например, в игре "вы должны меня выслушать" жалобы шантажиста бесконечны. Станет ясно, что его цель – бесконечно сливать недовольство. Действия для решения проблем и улучшения ситуации шантажисту не нужны.

Более того, он игнорирует факт, что некоторые жалобы больше неактуальны. Шантажист продолжает находить новые поводы для придирок, погружая самого себя и вас в ощущение безнадежности и бесконечного чувства вины. Удивительно, но если просто внимательно выслушать негатив, человек будет доволен и решит, что его поняли. Когда ему захотят помочь реальными действиями, это вызовет недовольство вплоть до манипуляции расставанием.

Так будет продолжаться, пока кто-то из партнеров не скажет: "Стоп игра! Стоп отношения!" Если это будет осознанное решение, начнется процесс расставания. В такие моменты часто обращаются к психологу за кратковременной терапией, при этом запрос звучит так: хочу понять, что произошло в отношениях и как не наступать на те же грабли. Поэтому одним из результатов работы будет осознание ложных соблазнов, которые заманили в отношения.

Эмоции берут верх

Как бы ни был растянут процесс завершения отношений, в любом случае момент "стоп" воспринимается как отсечка. Поэтому расставание всегда сопровождается стрессом: из стабильного безопасного и привычного мира человек погружается в турбулентную ситуацию неожиданных изменений. На эмоциональном уровне подобные перемены вызывают ощущение беспомощности и растерянности.

Тогда необходимо сориентироваться в своих ощущениях и выписать переживания на лист бумаги. Вы удивитесь, но. посмотрев на список, откроется двойственность эмоций. Там будет горе, печаль и тоска, но вместе с тем облегчение и радость, что изжившие себя отношения завершены.

Конец старого обозначает начало нового. Но перемены всегда вызывают страх, и в сознании мелькает мысль, что худой мир лучше доброй ссоры. Ранее мы уже обсуждали, как в подобных ситуациях найти веру в себя и обрести внутренние силы.

В гештальт-подходе принято опираться на здоровые, сохраняющие конструктивный подход моменты. Так легче обрести надежду и веру в то, что однажды все наладится. Поэтому, если есть чувство радости от завершившихся мучений, – позвольте ему быть с вами. Не изгоняйте его стыдом и установками наподобие "в такой ситуации положено страдать".

Нормально одновременно грустить о хорошем и быть в предвкушении нового. Жизнь ведь идет дальше, впереди встречи с новыми людьми, ухаживания и право на счастье. Но следите за тем, чтобы не утонуть в собственной злости. Она уместна, но важно ей управлять. Должен быть вектор на выстраивание новой жизни, а не на ярость к тому, кто вышел из пары.

Восстановление идентичности

Завершая отношения, люди теряют часть представления о себе. И если роль партнера была жизнеопределяющей, ему непонятно, что делать вне статуса мужа или жены. Такая позиция больше знакома женщинам, которые занимаются домом. Даже зная об изменах мужа, они предпочитают терпеть исходя из парадигмы – жена-то я.

Когда мужчина в один момент перестает возвращаться от любовницы, женщина переживает жесточайший кризис, чувствует предательство и обман. Ведь она убедила себя, что, если будет принимать измены смиренно, все останется как есть.

Триггером для расставания часто является совершеннолетие детей. После этого некоторые считают родительский долг выполненным и закрепляют факт, что отношения "муж – жена" давно перестали быть теплыми и являются номинальными. Ранее мы обсуждали, как избежать подобных ситуаций и сохранить любовь на долгие годы.

В момент кризиса важно остановиться и задать себе вопросы: если идентичность мужа и жены больше неактуальна, то кто я; какие мои идентичности продолжают быть актуальными? Это поможет обнаружить внутренние точки опоры и наметить план по саморегуляции.

Выбор роли

Давайте представим вымышленный пример, когда женщина обращается к здоровым моментам в своей жизни и спрашивает себя: кто я теперь, если не жена?

Первый ответ: никто. Значит, она находилась в слиянии с образом жены и теперь переживает сильный испуг – и это нормально. Поэтому такой ответ может трансформироваться в "горюющую женщину". Затем она выйдет из этого состояния, но для этого нужно время и психологическая работа.

Если женщина чувствует себя обманутой, то будет злиться и желать мести. Если же важнее собраться с силами и начать новый этап, работа будет направлена на залечивание ран, восстановление самооценки и выстраивания ритма жизни заново. Но уже с учетом того, что социальный статус изменился на "свободна".

Есть и другие идентичности: дочери, матери, подруги, сотрудницы, предпринимателя, дачницы, бегуньи и так далее – выбор зависит от жизненного контекста. Все эти роли остаются одинаковыми и могут здорово поддержать на фоне изменений. Вы сами регулируете, как много времени уделить материнству, спорту, работе и образованию, общению с друзьями и близкими. Это та зона – где можно искать опору.

При этом сфера друзей будет тоже меняться, ведь ваши интересы станут другими. Но в целом все останется в зоне влияния: даже если уйдет кто-то из старых друзей, на опустевшем месте появятся новые, понимающие ваше состояние.

Расставание – это процесс, в котором важен настрой на лучшее и вера в собственные силы. Осознание, что вы способны пройти это испытание и преодолеть кризис. Если чувствуете, что нужна поддержка, – не стесняйтесь обращаться за помощью к специалистам или близким, которые точно будут на вашей стороне.

И помните, когда закрывается одна дверь – за ней открывается следующая!

