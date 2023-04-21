Дивный мир за неделю: музыка от паралича, самый толстый кот и унесенная океаном

Каждый день в мире случаются миллионы интересных событий, которые проходят мимо из-за новостного хаоса. Мы решили исправить ситуацию. В еженедельной подборке Москва 24 делится самыми интересными и забавными новостями земного шара.

Исцеление музыкой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

71-летний Иэн Палмер из Великобритании при помощи музыки победил паралич, вызванный тяжелой аутоиммунной болезнью. Как пишет Lancs Live, мужчина лежал в больнице семь месяцев, не мог разговаривать и ходить, и врачи решили попробовать музыкальную терапию: они обучили Палмера пению и медитации, использовав его любимые композиции.

Сначала Палмер скептически отнесся к предложению, но со временем начал замечать результат. В итоге благодаря прослушиванию The Carpenters мужчина вновь научился ходить и получил возможность общаться со своей семьей.

Самый большой кот

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)/Richmond Animal Care and Control

Один из самых толстых котов в мире по кличке Патч сел на диету и начал искать новый дом: о животном, которое весит 18 килограммов, написал The Mirror. Зоозащитники забрали питомца у хозяина, который довел хвостатого до ожирения. Теперь Патч живет в приюте под наблюдением ветеринаров: по их словам, кот соблюдает особую диету и даже делает упражнения.

Сотрудники приюта опубликовали снимки Патча в соцсетях с целью найти ему достойных хозяев, и у него собралась целая армия фанатов, желающих забрать его к себе. Правда, будущему владельцу придется доказать, что он не будет перекармливать Патча, а наоборот , – поможет ему вернуться к нормальному весу.

"Воскрес" после ковида

Камлеш Патидар из Индии вернулся домой после "смерти" от коронавируса, сообщает The Times of India. Мужчина заразился инфекцией и из-за прогрессирующей болезни попал в больницу. Спустя некоторое время медики сообщили семье Патидара о его смерти: врачи даже показали родственникам тело покойного в специальном чехле и затем кремировали его. Позднее семья похоронила мужчину с соблюдением всех ритуалов.

Но через два года после "смерти" он вернулся домой. Выяснилось, что все это время "погибший" находился в другом городе. По словам его друга, из госпиталя пациента выкрали преступники, держали в заложниках и накачивали неизвестными веществами. Из-за случившегося правоохранители проводят проверку.

Унесенная океаном

Фото: youtube.com/Força Aérea Portuguesa

Серфингистка Эрика Висенте 22 часа провела в воде у берегов Португалии после того, как сильный ветер и течение унесли ее в открытый океан, пишет SurferToday. Момент того, как 17-летняя девушка отплывала все дальше, видел ее отец. Мужчина пытался спасти дочь, но не смог. В итоге на поиски серфингистки отправились спасатели.

Эрику обнаружили в 46 километрах от места пропажи: у нее было сильное обезвоживание и переохлаждение. Серфингистку доставили в больницу, и только там она постепенно начала вспоминать, что с ней произошло.

Многомиллионная находка

Фото: DEAN YOUNG

Дин Янг из Великобритании, увлекающийся поиском сокровищ, нашел в обычном поле древнее саксонское кольцо, пишет The Sun. Свою находку мужчина сначала воспринял как кусочек золотой фольги, но приглядевшись, сразу понял, что это нечто особенное: кольцо весит семь граммов и украшено красными гранатами и множеством деталей.

Специалисты, которые проводили экспертизу, датировали драгоценность 650 годом нашей эры (ранее на том месте находилось англосаксонское королевство Мерсия). Стоимость украшения оценили в 40 тысяч фунтов стерлингов (около четырех миллионов рублей) – именно за такую сумму кладоискатель и планирует продать свою находку.