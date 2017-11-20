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Общество

20 ноября 2017, 12:11

Качели с Нового Арбата убрали в парк "Красная Пресня"

общество балгоустройство

Уличные качели, которые стояли рядом с магазином "Дом книги" на Новом Арбате, убрали в парк "Красная Пресня". Об этом сообщили порталу Москва 24 в пресс-службе департамента природопользования. В начале ноября на качели рядом с проезжей частью обратил внимание известный карикатурист Андрей Бильжо. Обсуждали их и блогеры.

"При входе на Арбат у проезжей части квадратом восемь двойных лавочек. И восемь качелей. Все лавочки лицом к проезжей части.
Лавочки везде!" – написал Бильжо на своей странице в Facebook.

Фото: скриншот facebook.com/andrey.biljo

В департаменте пояснили, что качели были частью городского арт-объекта. "Сейчас арт-объекты расположены в парке "Красная Пресня". Там они и будут находиться", – сказали в пресс-службе.

Напомним, масштабное благоустройство Нового Арбата закончилось в сентябре 2016 года. Основная концепция заключалась в разделении территории на две зоны – нечетную и четную по нумерации домов. Первая, где расположены дома-книжки, стала полноценным бульваром с уличными кафе, магазинами и ресторанами. Там установили и качели, но от проезжей части они удалены. Четная сторона интегрирована в структуру старого города с компактными площадями. Именно на ней стояли качели, которые убрали в парк "Красная Пресня".

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