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Москва 24

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Общество

16:07

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Эксперты рассказали, что делать в случае ДТП с лосем

Лось на дороге: что делать при встрече с лесными животными на трассе
обществоживотные

В столичном регионе летом участились случаи выхода лосей к людям. За последние недели сохатых замечали в подмосковной Балашихе, Зеленограде и даже на Северо-Восточной хорде в Москве. Разбираемся, как водителям избежать столкновения с лосем и какое наказание грозит за сбитое животное.

Фото: depositphotos/OndrejProsicky

Звезды соцсетей

Москвичи и жители области этим летом нередко встречают лосей. В середине июня две молодые особи вызвали ажиотаж среди жителей подмосковной Балашихи: животные быстро стали героями соцсетей, бегая по городу, прыгая через дорожные барьеры и заходя во дворы. В итоге на место прибыли спасатели в сопровождении ветеринаров, отловили лосят и вывезли их в лес.

Позднее еще двух лосей заметили уже в Москве. Животные вышли прогуляться по Северо-Восточной хорде и перегородили проезжую часть. Водителям пришлось останавливаться и дожидаться, пока животные уйдут с дороги.

В конце июня купающегося в озере лося засняли на видео и жители Зеленограда. Животное проплыло вдоль пляжа мимо лодки спасателей, после чего выбралось на берег и убежало. Помимо этого, в середине июля очередной "купающийся" попал в объектив камеры в парке "Лосиный остров". Животное легко и непринужденно перебегало водоем вброд под комментарии очевидцев.

При встрече с диким животным на улице следует позвонить в Единую дежурную диспетчерскую службу муниципалитета по номеру 112. Операторы свяжутся с ответственными ведомствами, ветеринарной станцией и компаниями по отлову животных.

Период гона

Фото: depositphotos/rrrneumi

В целом при встрече с лосем следует вести себя максимально спокойно, чтобы не спровоцировать его. Об этом Москве 24 рассказал доцент кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Василий Малыгин.

Если перед вами на дорогу выходит лось, просто остановите машину и пропустите его – он сам уйдет. Постарайтесь не иcпугать его. Не нужно выходить из машины, чтобы пофотографировать животное, или торопить его звуковым сигналом. В этом случае лось может испугаться и, наоборот, ринуться в сторону автомобиля.
Василий Малыгин
доцент кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова

По его словам, лоси становятся наиболее активными и чаще выходят на дорогу в период гона – в октября и ноябре. "В это время они меньше боятся людей и проблема выхода лосей на дороги становится особенно актуальной", – пояснил ученый.

По его словам, самцы опаснее самок, а отличить пол можно по наличию рогов: у самок их просто нет, добавил эксперт. Биолог подчеркнул, что особую осторожность нужно соблюдать на участках дорог, помеченных дорожным знаком "Дикие животные" (изображение оленя на белом фоне в красном треугольнике).

А если ДТП?

Фото: depositphotos/bborriss.67

В случае ДТП с диким животным водителю следует вызвать сотрудников ДПС для документальной фиксации происшествия, рассказала Москве 24 член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина. Оставлять место ДТП законом запрещено, уточнила она.

Законом не предусмотрена ответственность за сбитое на дороге животное, однако вред, причиненный охотничьим ресурсам, возместить придется. Вред исчисляется по таксам, установленными приказом Минприроды. Так, за одного лося придется заплатить 80 тысяч рублей, а за лису – 200 рублей.
Наталия Скрябина
член Ассоциации юристов России

Скрябина отметила, что лесные животные относятся к имуществу и считаются государственной собственностью.

ДТП с участием животного является страховым случаем, поэтому для оплаты штрафа за сбитого лося можно воспользоваться ОСАГО, пояснил Москве 24 заместитель начальника управления Российского союза автостраховщиков (РСА) Андрей Маклецов.

"В страховую компанию нужно предоставить документы о ДТП, оформленные с участием ГИБДД, и требование от уполномоченной организации об оплате штрафа в пользу Минприроды России", – сказал он. Эксперт добавил, что суммы возмещения по ОСАГО хватит на оплату ущерба за сбитого лося.

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Носатов Иван

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