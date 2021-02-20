Как будут работать государственные учреждения в февральские праздники

Жителей столицы ждут небольшие каникулы 21, 22 и 23 февраля в честь Дня защитника Отечества. В связи с этим многие государственные учреждения изменят график работы на указанный период. Подробности о расписании ЗАГСов, почтовых отделений, офисов "Мои документы" и других организаций читайте в нашем материале.

ЗАГСы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

21, 22 и 23 февраля в большинстве столичных ЗАГСов и дворцов бракосочетания –выходные дни. В обычном режиме 21 февраля будут работать только дворцы бракосочетания № 1 и 3 – их двери будут открыты с 9 утра и до 6 вечера. 22 февраля в указанных учреждениях будет сокращенный день, они закроются в 17:00. Что касается 23 февраля – он объявлен выходным во всех столичных ЗАГСах и дворцах бракосочетания.

Также с 21 по 23 февраля будут закрыты архивно-информационный отдел ЗАГСа и читальные залы Главархива.

"Мои документы"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

График работы центров госуслуг "Мои документы" 21 и 22 февраля не изменится. Районные центры будут открыты с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00. Офисы закроются только непосредственно в праздничный день – 23 февраля.

Стоит обратить внимание, что подразделения Главного управления МВД России по городу Москве в центрах госуслуг с 21 по 23 февраля работать не будут. Также в эти даты выходной в Центрах занятости населения, предоставляющих услуги в районных центрах "Мои документы".

Городские поликлиники

Государственные медицинские учреждения будут принимать пациентов 21, 22 и 23 февраля. Однако пациентам стоит обратить внимание на расписание конкретных учреждений, которое будет скорректировано в связи с праздничными днями.

Взрослые поликлиники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

21 и 23 февраля взрослые поликлиники будут принимать пациентов с 09:00 до 16:00, 22 февраля – с 09:00 до 18:00. Однако вызвать на дом врача в эти дни можно будет с 08:00 до 20:00. Прием заявок будет осуществляться до 19:30. Травмпункты будут работать по графику медицинской организации либо круглосуточно.

Отмечается, что порядок оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом не изменится.

В кабинетах ПЦР-диагностики COVID-19 с 21 по 23 февраля пациентов примут в часы работы медицинской организации и только по предварительной записи. Также с 08:00 до 20:00 будут работать учреждения ИФА-диагностики, исследования можно будет провести без предварительной записи.

Пункты вакцинации с 21 по 23 февраля будут работать по графику с 08:00 до 20:00. Центры пострегистрационного исследования вакцины против COVID-19 в указанные даты будут открыты в часы работы медицинской организации.

Круглосуточно в праздничные дни будут работать амбулаторные КТ-центры и центр телемедицины.

22 и 23 февраля пункты сдачи плазмы доноров принимать не будут. Что касается 21 февраля, сдать плазму с антителами к коронавирусной инфекции можно будет с 08:00 до 13:30 в двух отделениях Центра крови имени О. К. Гаврилова по улице Бакинской, дом 31 и по улице Поликарпова, дом 14, строение 2.

Детские поликлиники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Что касается детских поликлиник, 22 февраля они будут открыты с 09:00 до 15:00, а помощь на дому будет оказываться с 09:00 до 15:00 – вызовы будут приниматься до 14:30. 21 и 23 февраля учреждения на прием работать не будут, педиатры будут приезжать на дом также с 09:00 до 15:00.

Кабинеты ПЦР-диагностики коронавируса с 21 по 23 февраля будут открыты в часы работы медицинской организации, пациенты будут приниматься по предварительной записи. Травматологические отделения поликлиник в эти даты примут пациентов с 08:00 до 22:00.

Молочно-раздаточные пункты 21-23 февраля будут открыты с 06:30 до 15:00.

Женские консультации

22 февраля женские консультации откроются с 09:00 до 15:00. 21 и 23 февраля специалисты будут принимать на базе одной из женских консультаций округа с 09:00 до 15:00.

Социальные учреждения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С 21 по 23 февраля территориальные центры социального обслуживания работать не будут. При экстренной необходимости соцработники доставят на дом продукты и лекарства, остальные услуги предоставят дистанционно.

Городские клубные пространства "Мой социальный центр" с 21 по 23 февраля будут работать только дистанционно. В таком же режиме пройдут занятия проекта "Московское долголетие".

Московская служба психологической помощи населению будет принимать в праздничные выходные только в экстренных случаях. Для этого нужно позвонить по телефону неотложной психологической помощи по следующим номерам: 051 (с городского телефона) или +7 (495) 051 (с мобильного). На сайте службы также работает круглосуточный онлайн-чат.

Парковки

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Что касается парковок, 21 февраля они будут работать в обычном воскресном режиме: бесплатные все, кроме тех, где действует повышенный тариф – 380 рублей в час в дневное время и 200 рублей в час – в ночное.

22 и 23 февраля все столичные парковочные пространства будут бесплатными, включая места с повышенным тарифом.

Все три выходных дня платными останутся только парковки со шлагбаумами.

Электрички

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

21, 22 и 23 февраля пригородные поезда всех направлений будут ходить по праздничному расписанию.

Так, 21 и 22 февраля поезда будут двигаться по расписанию субботы. 23 февраля электрички поедут по воскресному расписанию. Что касается 24 февраля, поезда пойдут по расписанию понедельника. Подробнее о расписании можно будет узнать на официальном сайте ЦППК.

Также изменится расписание на МЦД-2 Курская – Дмитровская. 22 и 23 февраля в связи с прогнозируемыми массовыми поездками для удобства пассажиров поезда будут следовать в штатном режиме без дневного окна.

Канатная дорога

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

21 и 22 февраля график работы канатной дороги на Воробьевых горах не изменится, будет соответствовать праздничному режиму. Посетить ее можно будет с 11 утра до 11 вечера.

Непосредственно 23 февраля Московская канатная дорога будет работать только до 20:00, а 24 февраля – с 16:00 до 21:00.



