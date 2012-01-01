Нутрициолог Панова предупредила об опасности парного молока

Парное молоко может содержать опасные бактерии, поэтому лучше отдать предпочтение напитку из магазина, предупреждают эксперты. О пользе продукта в программе "Доктор 24" рассказала нутрициолог Ольга Панова.

Парное молоко

В литре молока содержится суточная норма кальция – 1 000–1 200 миллиграммов, а в одном стакане есть лишь 25% элемента, рассказала Ольга Панова. Поэтому человеку важно добирать элемент из других продуктов.





Ольга Панова нутрициолог Что касается парного, то это вопрос безопасности, ведь в нем много бактерий, которые взаимодействуют с воздухом. Производители везут на завод молоко при температуре минус 4 градуса, обрабатывают, избавляют от микробов, а затем в безопасном виде доставляют в магазины.

По словам специалиста, пастеризованные, ультрапастеризованные и стерилизованные напитки содержат примерно столько же полезных элементов, при этом более безопасны, чем парное молоко.

Растительное или коровье

Растительное и коровье молоко отличается по пищевой ценности. Второй вид – это продукт животного происхождения, в котором есть белок и 8 из 10 незаменимых аминокислот. Особенно они нужны детям для гармоничного развития. Также в коровьем молоке есть витамины А, D, Е и В12.

В свою очередь, в соевом примерно столько же белка, сколько и в животном, однако отсутствует кальций. При этом, если человек придерживается диеты, считает калории, то растительный напиток подойдет.

Нутрициолог уточнила, что в целом человеку важно потреблять молоко, чтобы получать необходимую норму кальция в день. По ее словам, взрослым организмом напиток хуже переваривается, однако не вредит ему.