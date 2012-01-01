Эксперт Гончарова рассказала, как подготовить ребенка к поездке в лагерь

Лето – это пора, когда школьники могут на время забыть про учебу и отдохнуть с друзьями. Чтобы обеспечить детям интересный досуг, многие родители отправляют их на каникулы в лагерь. Москва 24 спросила у специалистов, как понять, что ребенок готов к самостоятельному отдыху, и какие вещи ему обязательно нужно взять с собой.



Собираемся вместе

Отдых в детском лагере помогает ребенку стать более самостоятельным и ответственным, развить навыки общения и завести друзей. Об этом Москве 24 рассказала специалист социально-реабилитационного центра "Алтуфьево" Дженнет Гончарова. Однако дети, которые впервые расстаются с родителями надолго, могут немного растеряться и испытывать сложности с адаптацией на новом месте. Именно поэтому перед поездкой их нужно психологически подготовить.





Дженнет Гончарова специалист социально-реабилитационного центра "Алтуфьево" Для первого опыта, особенно в младших классах, лучше ограничиться дневными занятиями, например, в семейных центрах. Затем стоит поискать варианты небольших лагерей, где на одного взрослого приходится как можно меньше детей. И лишь потом можно смело отправлять сына или дочь на полноценную смену.

Если ребенок морально готов к поездке, то необходимо помочь ему со сбором вещей для лагеря. "Собирайте сумку вместе. Необходимо подойти к процессу не только практично с точки зрения родителя, но и учесть пожелания ребенка. Очень важно, чтобы дети видели, какие вещи у них будут с собой и где они лежат", – подчеркнула специалист.

Кроме того, нужно ориентироваться на то, куда именно едет ребенок. Если лагерь располагается на море или там есть бассейн, следует позаботиться о шапочке и резиновых шлепанцах. Также у ребенка с собой должен быть двойной комплект вещей для плаванья.

Если лагерь находится на природе, например в лесу, в этом случае тоже нужно подобрать правильную одежду. Она должна быть яркой и закрывать все тело. Помимо того, необходимо упаковать средство от комаров. "Нелишним будет изучить виды опасных растений и животных, которые есть в той местности, и проговорить правила безопасного поведения", – добавила Гончарова.

Родителям стоит заранее позаботиться и о менее очевидных предметах гардероба. Например, не забыть про пижаму, несколько головных уборов и нарядные вещи для дискотек и праздников. Кроме того, нужно упаковать правильную обувь. На отдыхе пригодится минимум три пары: кеды, сандалии и тапочки. В зависимости от программы лагеря ребенку можно доложить кроссовки, туристические ботинки или специальные плавательные аквашузы. Еще одна важная деталь – необходимо упаковать его любимую вещь.





Дженнет Гончарова специалист социально-реабилитационного центра "Алтуфьево" Чаще всего это маленькая игрушка, которая ассоциируется с домом. Не стоит класть фотографию мамы и папы, так ребенок еще больше заскучает по семье.

Помимо того, при сборе в лагерь нужно учесть увлечения ребенка. Например, положить его танцевальную одежду или обувь, набор для рисования или фокусов. Также важно собрать аптечку с лекарствами и гигиенические принадлежности. Вместе с тем ребенку следует дать телефон, зарядку, внешний аккумулятор, книгу, блокнот, ручку, солнечные очки, рюкзачок и бутылку для воды.



Психологическая поддержка

Родителям до поездки стоит обсудить с ребенком не только общие инструкции, но и настроить его к тому, чтобы с позитивом принять новый опыт. Для этого необходимо рассказать, где находится лагерь, какой будет распорядок дня и в целом как там все устроено.

Кроме того, следует объяснить роль вожатых и воспитателей. Ребенок должен усвоить, что к ним нужно обращаться при возникновении любых сложностей. Лучше всего акцентировать его внимание на положительных моментах. Например, рассказать о возможности найти новых друзей и показать себя в различных мероприятиях.

Вместе с тем взрослым следует заранее узнать о правилах лагеря относительно общения с родителями. Например, можно договориться о "дежурном звонке" один раз в день в определенные часы.





Екатерина Колодцева психолог филиала "Маленькая мама" Кризисного центра помощи женщинам и детям Если ребенок будет часто звонить и говорить, что ему хочется домой, не торопитесь сразу его забирать. Проговорите эту ситуацию с воспитателем или вожатым. Договоритесь с сыном или дочерью о сроке: "Если до конца недели тебе по-прежнему будет не нравиться, я тебя заберу".

По словам эксперта, вероятно, ребенку просто требуется чуть больше времени на то, чтобы привыкнуть к новой обстановке.



Для поддержки московских семей работают 19 городских организаций помощи родителям с детьми: 16 семейных центров, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних "Возрождение" и "Алтуфьево". Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.

