Главные традиции и приметы Красной горки

Первое воскресенье после Пасхи имеет как народное название – Красная горка, так и церковное – Фомино воскресенье, или Антипасха. Верующие отмечают праздник играми, совместными обедами и призывом весны. Подробности – в материале Москвы 24.

Корни из язычества

Красная горка – праздник, отмечаемый в первое воскресенье после Пасхи. Он берет корни из языческой традиции, в православной этот день называют Антипасхой или Фоминым воскресеньем.

Церковь переосмыслила ряд языческих праздников с принятием христианства на Руси в 988 году, в том числе Красную горку. Новая вера запретила поклонение языческим божествам в этот день, но оставила некоторые традиции, например масштабные и веселые празднования с хороводами и гуляниями.

Дата Красной горки ежегодно меняется: праздник отмечается на восьмой день после Светлого Христова Воскресения. В 2026 году Антипасха выпала на 19 апреля, она завершает Светлую седмицу – неделю после Пасхи, когда верующие продолжают праздновать Христово Воскресение.

Антипасха символизирует пробуждение природы после зимы. На Красную горку, которая чаще всего выпадает на середину весны, как правило, снега уже не нет. Считалось, что в это время леса, луга и горки становились "красными", то есть красивыми. Там проводили празднования и игры, одинокие участники могли найти себе вторую половину и в следующем году сыграть в этот день свадьбу.

Красная горка считалась удачным временем для бракосочетания, потому что имеет особую сильную энергетику: предки верили, что в этот день за людьми наблюдают не только святые, но и духи умерших родных. Это значило, что заключенные в этот день браки получат особое благословение, а просьбы о быстром замужестве с большей вероятностью "будут услышаны".

Весенние свадьбы стремились сыграть именно в первое воскресенье после Светлой Пасхи, так как сватовство обычно происходило еще на Масленицу. Молодоженов считали удачливыми: верили, что их союз будет крепким и плодовитым.

"Те, кто на Красную горку женятся, никогда не разженятся", – гласила народная мудрость.

Кроме того, дети, зачатые после Красной горки, воспринимались как божий дар, потому что появлялись на свет между Рождеством (7 января) и Крещением (19 января). Свадьба на Красную горку была еще и прагматичным решением: после Пасхи начинались полевые работы, а новый член семьи становился дополнительным помощником.

Традиции и обычаи

В этот день в православных храмах совершается торжественная литургия с такой же радостью, как и во время Пасхи. При этом священники проводят ее в пасхальном облачении. Формально торжество Воскресения Христова продолжается 40 дней, до Вознесения, но именно Антипасха завершает самую праздничную неделю. Богослужение посвящено событию Воскресения Христова и апостолу Фоме. Смысл праздника в том, что можно найти путь к вере через духовные переживания и внутренние поиски.

В народе в этот день было принято нарядно одеваться, встречать рассвет на высоком месте и водить хороводы. Далее гуляния продолжались на улице и сопровождались танцами и играми. Скучать и проводить праздник в одиночестве считалось дурной приметой, поэтому все – особенно молодежь – выходили на улицу, знакомились и вместе отмечали.

Популярным развлечением было катание крашеных яиц с горки. Обряд уходил корнями в язычество, где яйцо символизировало жизнь: если оно прокатилось ровно и не разбилось, это считалось предвестием счастья и удачи для владельца.

Особой традицией было "окликание молодых" – то есть поздравление недавно поженившихся пар. Односельчане навещали молодоженов, пели им песни и желали благополучия.

Еще один символ Красной горки – праздничный стол, на нем обязательно были крашеные яйца зеленых и желтых оттенков, символизирующие пробуждение природы, творожная пасха и кулич. Также трапезу можно было разнообразить домашним хлебом, блинами и пирогами. Было принято накрывать общий стол прямо на улице и щедро угощать друг друга.

Также в этот день опахивали поля: женщины с иконами собирались за деревней, вспахивали землю по кругу и на дорожках проводили кресты сохой. Это считалось защитой от засухи, наводнений и других бед.