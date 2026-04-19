Психолог Дугенцова объяснила причину появления зависимости от гаджетов у детей

Детский мозг более чувствителен к быстрым удовольствиям, поэтому попытка отобрать у ребенка гаджет часто оборачивается скандалом. При этом зависимость от экрана формируется постепенно, и есть возможность ее остановить, отметили психологи. Подробности – в материале Москвы 24.

Механизм награды

Детский мозг более чувствителен к "легкому" контенту (информация, которая не требует интеллектуальных усилий и дает поверхностное, но быстрое удовлетворение), чем взрослый. Из-за этого привыкание к гаджетам происходит быстрее, а попытка прервать процесс просмотра оборачивается истерикой, рассказала Москве 24 детский психолог-педагог, сказкотерапевт Дарья Дугенцова.





Дарья Дугенцова детский психолог-педагог, сказкотерапевт Это происходит потому, что у ребенка совсем не развита система самоконтроля в отличие от взрослого человека. Однако зависимость не появляется автоматически после первого просмотра. Она развивается постепенно, когда ребенку не хватает других источников радости, появляется тревожность и скука.

Яркие картинки, быстрая смена кадров или награды в играх вызывают всплеск эндорфина (гормона удовольствия), и мозг постепенно начинает привыкать получать его таким быстрым способом.

"В идеале ребенку лучше не давать гаджеты до 3 лет вообще, позже можно вводить их постепенно. Например, разрешать пару раз в день включать короткометражные мультфильмы по 5–6 минут", – рекомендовала психолог.

Эксперт добавила, что с 3 до 6 лет разрешено смотреть развлекательный контент не более одного академического часа (45 минут) в день, но лучше сократить это время до 15–30 минут. Подросткам можно проводить с гаджетом около 2 часов в день. При этом желательно разделить время на сеансы, например утром и вечером.

Детский психолог Наталья Наумова в беседе с Москвой 24 добавила, что важно обращать внимание на поведение ребенка, у которого забирают гаджет после просмотра. Обида, возмущение и плохое настроение – нормальная реакция на сокращение экранного времени. Однако, если в процессе общения с родителем малыш долго не может успокоиться и переключиться на другую деятельность, это тревожный знак, добавила эксперт.

"Если дочь или сын привыкли бороться с тревогой, грустью и скукой с помощью гаджета, а без него не могут чему-либо радоваться, нужно начинать контролировать время, проведенное с телефоном", – посоветовала Наумова.



За привыканием к гаджетам и выбором их вместо других развлечений могут стоять психологические причины: тревожность, грусть, страх одиночества, скука, обида, дезадаптация (неспособность человека приспосабливаться к меняющейся среде), а также проблемы с саморегуляцией, отметила специалист.

При появлении зависимости от смартфонов, которая негативно отражается на распорядке дня ребенка (отказ от еды, гигиенических процедур, проблемы со сном), нужно обращаться к детскому нейропсихологу для диагностики, заключила эксперт.

Гаджеты как ритуал

Психолог-психотерапевт Владмира Симуран рассказала Москве 24, что часто именно поступки родителей подталкивают ребенка к использованию гаджетов. Например, мультфильмы могут восприниматься как пульт управления эмоциями. То есть родители дают ребенку доступ к гаджету в ответ на его слезы и истерики в общественных местах или при выполнении взрослыми повседневных задач. Дети способны это запомнить и сформировать взаимосвязь: когда плохо – нужно посмотреть мультфильм или поиграть в онлайн-игры, добавила эксперт.

Кроме того, важен пример родителей. Дети считывают поведение взрослых, которые служат для них ориентиром во всем. Если в семье принято отдыхать с гаджетами, то и ребенок будет поступать так же, и во время скуки просить телефон, отметила психотерапевт.

Пустота и отсутствие контакта с детьми: часто родители выбирают включить ребенку телевизор вместо живого общения и активных игр. Далее формируется привычка заполнять "пустое время" именно контентом из Сети, указала эксперт.

Также есть ритуалы, которые убивают самоконтроль. Например, просмотр мультфильмов за завтраком может привести к тому, что включится ассоциация и ребенок в дальнейшем не будет есть без экрана перед глазами. Мозг привыкнет к постоянной стимуляции, подчеркнула Симуран.

Использование экрана как награды или наказания делает гаджет сверхценным в жизни ребенка. Телефон или планшет воспринимаются уже не как обычный инструмент, а как объект борьбы. Чем больше запретов – тем сильнее тяга, добавила специалист.

В качестве профилактики привыкания психолог рекомендовала установить четкие границы, например запретить пользоваться гаджетами во время приема пищи, а также за час до сна.





Владмира Симуран психолог-психотерапевт Очень важно, чтобы родители были примером – если вы откладываете телефон в те же моменты, дети гораздо охотнее примут правила. Можно записать их в удобном месте (на холодильнике, в семейном чате) и обсуждать раз в неделю, чтобы дети понимали смысл и последовательность.

Также специалист не рекомендовала использовать гаджет в качестве успокоительного. Лучше предложить альтернативу: объятия, разговор, книгу или совместную игру. Важно дать ребенку прожить эмоцию самостоятельно, а не заглушать ее. Кроме того, нужно наполнить жизнь детей офлайн-активностями.

"Чем более насыщенный и интересный у ребенка реальный мир, тем меньше он будет тянуться к экрану. Регулярные прогулки, спорт, кружки, настольные игры, творческие занятия, чтение или походы – все это должно стать нормой повседневной жизни", – добавила Симуран.

При этом, если попытка отобрать гаджет сопровождается истерикой, нужно попробовать переключить внимание: сначала на происходящее на экране, а затем на что-то вовне. Такой подход создаст мост между виртуальным и реальным мирами и снизит сопротивление, посоветовала эксперт.

"Уменьшайте длительность использования на 10 минут каждые несколько дней, фиксируя изменения в семейной договоренности. Важно, чтобы сокращение было предсказуемым и поддерживалось всеми взрослыми в доме", – рассказала психолог.

Со стороны родителей важно дать понять ребенку, что его эмоции видят и понимают. Однако все эти шаги будут бесполезными, если не начать с себя, так как семейный детокс работает лучше нотаций, криков и угроз, заключила эксперт.