Психолог рассказала, как подготовиться к первому свиданию

Первое свидание по-прежнему имеет значение для влюбленных, вне зависимости от того, познакомились они в реальности или в Сети. Мы выясняли, как подготовиться к встрече, чтобы потом не разочароваться в отношениях.



Боремся со страхами

Первое свидание при всем романтизме считается ситуацией, которая таит много неопределенности. Люди беспокоятся о том, пойдет ли все гладко, понравятся ли они друг другу, будет ли встреча безопасной и приятной.

"Партнеры неизбежно оценивают друг друга. В такой ситуации мы все чувствуем себя слегка некомфортно, даже если на сто процентов уверены в результате", – говорит системный семейный терапевт, психолог Екатерина Кулагина.

По словам эксперта, на первом свидании важно разглядеть и правильно интерпретировать сигналы другого человека, чтобы составить более-менее верное мнение о нем. При этом чем выше значимость партнера в наших глазах, тем больше переживаний.





Екатерина Кулагина семейный терапевт, психолог Совсем избавляться от волнения не стоит – все-таки оно является частью общего эмоционального процесса. Без него свидание превратится скорее в деловую, чем в романтическую встречу. Но если кажется, что уровень тревоги зашкаливает, то стоит внимательно проанализировать свои сомнения.

Психолог советует заранее представить себе лучший и худший варианты развития событий. Таким образом можно разобраться, что именно тревожит вас больше всего. Например, кто-то боится, что партнер не придет на свидание. Другому страшно показаться неловким и разочаровать избранника. Третьего пугает возможность провести скучный вечер или столкнуться с грубостью. Надо сформулировать свою страшилку и спросить себя: "Что я буду делать, если это и впрямь случится?"

"Например, определитесь, как долго вы будете ждать, если партнер опаздывает. Какими словами сообщите ему, что уходите, не дождавшись. Как сгладите неловкость, если вдруг от волнения опрокинете на скатерть чашку с кофе. Каким образом прервете встречу, если вам не понравится грубая манера общения", – разъясняет эксперт.

Самые неприятные сценарии психолог рекомендует прокрутить в голове: от возможного возникновения до того момента, как через неделю после неудачной встречи вы расскажете о ней своим друзьям. Тогда с помощью фантазии вы словно переживете тревожное событие, выберетесь из него и даже будете способны шутить по этому поводу. Значит, необходимость беспокоиться о такой ситуации отпадет сама собой, а волнение снизится.



И о погоде

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Чтобы чувствовать себя увереннее, надо заранее посмотреть прогноз погоды, обсудить (если это еще не решено) место и формат встречи, продумать гардероб и транспорт. Эксперт подчеркивает, что главный критерий при планировании деталей свидания – безопасность и удобство.





Екатерина Кулагина семейный терапевт, психолог Продумайте, как вы будете возвращаться после встречи, дайте доверенным лицам доступ к своей геолокации, особенно если видитесь с человеком, которого знаете не особенно хорошо.

Если после мероприятия вы сможете уехать домой на такси, то можно смело надевать туфли на высоких каблуках или ботинки на тонкой подошве. В случае, когда место встречи незнакомо или планы неопределенно формулируются как "поужинаем и погуляем где-нибудь", имеет смысл надеть что-то более практичное. Прежде всего вам должно быть комфортно.

"В конце концов, вы же хотите, чтобы партнер смотрел на вас, а не на одежду. Ваши шансы быть выбранным другими значительно повысятся, если вы сами выберете себя, а не наряд", – рассуждает Екатерина Кулагина.

Конечно, одежда должна соответствовать случаю. Однако есть риск почувствовать себя не в своей тарелке, если надеть слишком узкое платье, сковывающее движения, или деловой костюм с галстуком, к которому вы не привыкли.



Душевный разговор

По мнению эксперта, перед свиданием не помешает продумать темы для разговоров. Речь идет не о заготовленных шуточках или интересных историях из новостной ленты. Важно так вести беседу, чтобы собрать о своем визави как можно больше информации и понять, стоит ли продолжать общение.

"Помимо эмоционального отклика "нравится – не нравится", в расчет стоит принимать также рациональные критерии. Алгоритм прост: пойми, что для тебя важно, и убедись, что твой партнер относится к этому приблизительно так же", – разъясняет Екатерина Кулагина.

Психолог полагает, что если вы совпадаете во взглядах на существенные вещи, то в мелочах точно сможете договориться.



Без притворства

Психолог считает, что важно также с готовностью и искренне комментировать все, о чем рассказывает партнер. При этом не нужно бояться "ляпнуть что-то не то".

"Говорите что думаете. Если вы станете притворяться, чтобы произвести впечатление, то понравитесь не вы, а тот образ, который вы создадите. А куда потом деваться вам? Притворяться всю жизнь?" – рассуждает эксперт.

Семейный терапевт отмечает, что вряд ли вам захочется завязать серьезные отношения, чтобы только через много лет понять, что вы разные.





Екатерина Кулагина семейный терапевт, психолог На свидании вам невыносимо скучно или некомфортно? Вы понимаете, что продолжения не будет? Не тратьте время. Благовидных предлогов для вежливого исчезновения много, об этом тоже, кстати, лучше подумать заранее.

Если же партнер почему-то ведет себя невежливо, бестактно или даже по-хамски, то психолог советует прямо сказать, что вам неприятны его слова или действия.

"Человек, который допустил случайную бестактность от волнения, извинится и изменит свое поведение. Тот же, для кого подобные действия привычны, скорее всего, даже не поймет, о чем речь. Тогда не стоит тратить силы на объяснения истинных причин, найдите повод и уходите", – подчеркивает семейный терапевт.

В любом случае психолог считает, что надо помнить: выбирают не только вас, но и вы. Именно собственная положительная реакция на первое свидание является критерием того, что знакомство перерастет во что-то большее.

