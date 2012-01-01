Диетолог Макиша назвала неожиданные свойства клюквы

Клюква эффективна в профилактике цистита, а также может сократить срок простуды. О полезных свойствах ягоды в программе "‎Доктор 24"‎ рассказала врач-диетолог, нутрициолог Марина Макиша.

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Клюква полезна в профилактике цистита, рассказала Марина Макиша. В состав ягоды входят вещества, которые обладают антибактериальным эффектом и не дают бактериям закрепляться на стенке мочевого пузыря. Благодаря продукту они быстрее выводятся из организма, при этом снижается риск рецидива болезни.

Также в ягоде много витамина А, который важен для метаболических процессов. Поэтому тем, кто хочет хорошо выглядеть, иметь красивую кожу, клюква будет очень полезна.





Марина Макиша врач-диетолог, нутрициолог За счет слабого мочегонного эффекта клюквенные отвары или морсы будут помогать выводить токсины из организма, которые образуются из-за простуды. Также в продукте не менее 17% содержания витамина С, а он облегчает симптомы болезни и сокращает ее срок на 1–2 дня.

Кроме того, в клюкве содержатся антиоксиданты катехины, которые играют важную роль в процессах защиты клеток от воздействия свободных радикалов, что говорит о возможности профилактики онкологии.

Кому клюква особенно полезна

Клюква кислая, однако не может плохо повлиять на пищеварительную систему. Например, у людей старшего возраста пониженная кислотность желудка, поэтому ягода хорошо подойдет в качестве аперитива к основному приему пищи.

Кроме того, продукт считается хорошим источником пищевых волокон. Как и любая растительная еда, клюква содержит олигополисахариды, а они полезны для микрофлоры. Замороженная ягода будет содержать почти все полезные питательные вещества, что и свежая, в том числе антиоксиданты.

По словам диетолога, из клюквы обычно делают морс с небольшим количеством сахара, при этом можно использовать качественные подсластители. В таком варианте его пьют и дети, и мужчины. Также подойдут смузи из ягоды с добавлением более сладких фруктов.