Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 декабря, 11:55

Общество
Главная / Истории /

Диетолог Макиша назвала неожиданные свойства клюквы

Целебная ягода: чем полезна клюква

Клюква эффективна в профилактике цистита, а также может сократить срок простуды. О полезных свойствах ягоды в программе "‎Доктор 24"‎ рассказала врач-диетолог, нутрициолог Марина Макиша.

Состав

Фото: 123RF/loft39studio

Клюква полезна в профилактике цистита, рассказала Марина Макиша. В состав ягоды входят вещества, которые обладают антибактериальным эффектом и не дают бактериям закрепляться на стенке мочевого пузыря. Благодаря продукту они быстрее выводятся из организма, при этом снижается риск рецидива болезни.

Также в ягоде много витамина А, который важен для метаболических процессов. Поэтому тем, кто хочет хорошо выглядеть, иметь красивую кожу, клюква будет очень полезна.

За счет слабого мочегонного эффекта клюквенные отвары или морсы будут помогать выводить токсины из организма, которые образуются из-за простуды. Также в продукте не менее 17% содержания витамина С, а он облегчает симптомы болезни и сокращает ее срок на 1–2 дня.
Марина Макиша
врач-диетолог, нутрициолог

Кроме того, в клюкве содержатся антиоксиданты катехины, которые играют важную роль в процессах защиты клеток от воздействия свободных радикалов, что говорит о возможности профилактики онкологии.

Кому клюква особенно полезна

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Клюква кислая, однако не может плохо повлиять на пищеварительную систему. Например, у людей старшего возраста пониженная кислотность желудка, поэтому ягода хорошо подойдет в качестве аперитива к основному приему пищи.

Кроме того, продукт считается хорошим источником пищевых волокон. Как и любая растительная еда, клюква содержит олигополисахариды, а они полезны для микрофлоры. Замороженная ягода будет содержать почти все полезные питательные вещества, что и свежая, в том числе антиоксиданты.

По словам диетолога, из клюквы обычно делают морс с небольшим количеством сахара, при этом можно использовать качественные подсластители. В таком варианте его пьют и дети, и мужчины. Также подойдут смузи из ягоды с добавлением более сладких фруктов.

Читайте также


обществоедаистории

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика