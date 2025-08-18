Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 августа, 19:44

Общество
Главная / Истории /

Эксперт Бадалов поддержал идею отменить налог на единственное ипотечное жилье

Базовая потребность: стоит ли отменять налог на ипотечное жилье в РФ

В Госдуме предложили не облагать налогом единственное купленное в ипотеку жилье. В плюсах и минусах такой инициативы, а также возможностях ее реализации разбиралась Москва 24.

Финансовые обязательства

Фото: 123RF/malkovkosta

Депутаты Государственной думы от ЛДПР предложили не облагать налогом на имущество купленное в ипотеку жилье, сообщило РИА Новости.

Согласно инициативе, предлагается уточнить пункт 3 статьи 401 Налогового кодекса РФ, где комната, квартира или жилой дом, которые находятся в ипотеке (и сведения об этом внесены в ЕГРН), не будут облагаться налогом для физических лиц на весь период ипотеки. Однако есть условие: имущество должно быть единственным пригодным для жизни налогоплательщика или членов его семьи, которые с ним проживают. Помимо этого, жилье нельзя использовать в предпринимательстве.

При этом член комитета Госдумы по защите семьи Василина Кулиева подчеркнула в разговоре с РИА Новости, что семьи с детьми нуждаются в поддержке и жилье – это базовая потребность человека.

Сегодня большинство российских семей покупают дома, квартиры или комнаты в ипотеку. То есть де-юре такое жилье находится в залоге у банка. Помимо ежемесячных ипотечных платежей, повседневных расходов, семьи платят налог. Это несправедливо. Банки зарабатывают триллионы рублей на ипотечных займах, а граждане должны платить и банку, и налоги. Поэтому инициатива ЛДПР направлена на то, чтобы снизить налоговую нагрузку на российские семьи.
Василина Кулиева
член комитета Госдумы по защите семьи

Также инициаторы законопроекта подчеркнули, что мера положительно отразится на качестве жизни, так как освобождение от регулярных выплат налога на имущество поможет направить сэкономленные средства на ипотечные взносы. Кроме того, деньги получится потратить на воспитание детей, образование и укрепление здоровья всех членов семьи.

Авторы проекта добавили, что мера позволит поддержать россиян, для которых оплата ипотеки является долгосрочным и тяжелым финансовым обязательством.

Поступления в бюджет

123RF/faithie

Доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов в разговоре с Москвой 24 отметил, что инициатива по освобождению от налога на имущество может быть весьма положительной. 

"Это некая мера поддержки и жест, связанный с определенной заботой государства о гражданах", – указал он.

Воплотить инициативу вполне реально. Причем подобная практика существует. Например, от транспортного налога освобождены многодетные семьи в некоторых регионах. 
Лазарь Бадалов
доцент экономического факультета РУДН

Эксперт добавил, что недвижимость в данном случае не является предметом роскоши, чтобы облагаться налогом. Такая мера поддержки позитивно отразится на доходах граждан, несмотря на небольшое снижение поступлений в государственный бюджет, заключил Бадалов.

Однако президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Москвой 24 выразила мнение, что предложенная инициатива имеет существенный недостаток. 

Дело в том, что налог на имущество поступает в бюджет того региона, где находится жилье, что помогает развитию субъекта. В противном случае его ждут финансовые потери. Соответственно, например, дороги станут хуже. Поэтому, чтобы помочь семье, эффективнее будет снизить ипотечную ставку.
Ирина Радченко
президент Международной академии ипотеки и недвижимости

Она добавила, что по сравнению с Европой налог на имущество в России небольшой.

"Поэтому это точно не та проблема, которая есть у ипотечников", – отметила эксперт.

Она также добавила, что сегодня налог на имущество складывается из кадастровой стоимости жилья, которая периодически переоценивается. При этом граждане, достигшие 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), освобождаются от его уплаты.

Читайте также


Старкина Маргарита

обществонедвижимостьистории

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика