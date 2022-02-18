Как порадовать мужчину небанальным подарком на 23 февраля

До наступления одного из главных мужских праздников в году осталось не так много времени, а это значит, что больше нельзя откладывать выбор подарка. Дарить на 23 февраля своим любимым носки и бритвенные станки – уже давно признак дурного тона. Разбираемся, как выбрать оригинальный подарок своим защитникам.



Правильный подарок

Все или почти все женщины уже знают, что не нужно дарить носки и бритву своим любимым, которых действительно хочется удивить и порадовать. Да, такой подарок, бесспорно, практичен и недорого стоит. Однако мужчине он покажет лишь то, что у вас нет фантазии и желания постараться ради него. Тем более что эти вещи можно приобрести и передать ему в любой другой день в году.

Сюда же относятся нижнее белье, футболки, рубашки, галстуки и прочие предметы гардероба. Интимные детали туалета, как и носки, совсем не вяжутся с праздником. С другой одеждой сложность заключается не только в подборе правильного размера. Нужно очень хорошо понимать вкус любимого человека, чтобы не промахнуться с фасоном.

Конечно, если вы точно знаете, какую именно вещь ваш мужчина уже долгое время хочет, например какие-то конкретные кроссовки, то можно смело остановиться на таком подарке. Однако чаще всего женщины выбирают на свое усмотрение, после чего непрошеный предмет одежды отправляется собирать пыль на полке.

Из года в год в антирейтинг подарков также попадают мужские средства для ухода, зажигалки, сувениры из магазина приколов, ручки, запонки и рабочие инструменты. Все эти вещи несут налет формальности и совершенно не имеют индивидуальности.

Вместе с тем эксперты нередко рекомендуют женщинам обратить внимание на электронику, однако и ее следует выбирать с осторожностью. Вряд ли ваш мужчина мечтает получить в подарок тостер. Умные колонки, беспроводные наушники и фитнес-трекеры – достойные во всех смыслах варианты. Однако что делать, если все эти вещи вы уже дарили ранее?

Специалисты сходятся во мнении, что, как правило, лучший подарок – это впечатление. Поход в кино на фильм, который ему понравится, или романтический ужин прекрасно отвечают этому требованию. Правда, к последнему следует тщательно подготовиться. Продумать, каким угощениям будет рад ваш мужчина, а также заранее приобрести все необходимые продукты.



Идеи для праздничного стола

Мясные деликатесы



Поскольку 23 февраля – праздник с мужским характером, то это самое подходящее время побаловать вашего защитника мясными блюдами. Хорошим вариантом может быть говяжий стейк на сковороде со сливочным маслом, пряными травами и чесноком. Такое блюдо не требует сложных приготовлений. При этом мясо, поджаренное до аппетитной корочки снаружи и сочное внутри, приправленное душистым розмарином, покорит сердце любого гурмана.



Если ваш мужчина любит курицу, то можно запечь фермерского цыпленка-корнишона, замаринованного в аджике, растительном масле и соевом соусе. Еще один оригинальный вариант заправки: экзотический остро-сладкий маринад с устричным соусом и манго. Томленное в приправах мясо цыпленка покроется в духовке золотистой корочкой и наполнит ваш дом невероятно аппетитными запахами.

При этом само блюдо готовится быстро и без особых хлопот для хозяйки. Его прекрасно дополнят хрустящие огурчики бочкового посола и маринованные лисички. В качестве альтернативы можно поджарить домашние колбаски из курицы с добавлением натуральных специй. Освежат блюдо терпкая горчица и квашеная капуста с клюквой.

Другой способ порадовать любимого человека – собрать мясную тарелку. Например, на красивое блюдо выложить нежную свиную ветчину, сыровяленую брезаолу – итальянский деликатес из фермерской говядины, сочную панчетту и пикантную бастурму из мяса лося. Стол также можно дополнить сырной тарелкой. Для нее идеально подойдет полутвердый сыр с красным перцем Качотта, копченый сулугуни и чуть более соленый Чечил.

Рыба и морепродукты



Для ценителя даров моря можно подать стейк из лосося, замаринованного в растительном масле с травами, лимоном, грецким орехом и чесноком. Нежный вкус красной рыбы идеально раскроется при запекании в духовке. Главное – выставить правильный температурный режим и время, чтобы стейк остался сочным внутри, а снаружи подрумянился.

Еще один беспроигрышный вариант – креветки. Их можно поджарить на сковороде с чесноком и специями или подать в свежем виде с соевым соусом. Если душа просит экзотики, тогда следует обратить внимание на мясо камчатского краба. Его сладковатый вкус безупречно сочетается с айоли на основе домашнего майонеза.



Также можно оформить рыбную тарелку с пропитанными нотками дымка осетром и лососем горячего и холодного копчения. Сюда же выложить нарезанную кусочками сельдь слабой соли и украсить все зеленью. Завершить композицию поможет икра горбуши.

Готовое решение



Когда время поджимает, на помощь хозяйкам приходят готовые и вкусные решения. Порадовать сердце и желудок любимого человека можно, купив гастрономический набор "Подарок № 1 для него". В красивую подарочную коробку входят зернистая икра горбуши, экзотичная тушенка из мяса дикого лося, острое вяленое лосиное мясо, сырокопченая колбаса из лося, осетр и лосось холодного копчения, лосось слабой соли с перцем, нежный паштет из утиной печени, а также сыр Качотта с красным перцем.

Эти и многие другие свежие продукты можно приобрести "ВЛАВКЕ". Благодаря проверенным поставщикам к вам на стол попадут товары эталонного качества. Имея под рукой такого помощника, можно не беспокоиться, что до праздника осталось не так много времени. Будь то 23 февраля или любой другой особенный день, продукты доставят в короткий срок прямо на дом. И то бесценное время, которое вы могли бы потратить на поиски достойного подарка, можно будет посвятить дорогому человеку.