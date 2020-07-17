Жители Ростова-на-Дону показали в соцсетях потоп после сильного ливня

Непогода задела не только столицу и область. Сильный ливень 17 июля обрушился на Ростов-на-Дону, да так, что некоторые районы города оказались затопленными. Поэтому добрую половину пятницы местные жители занимались тем, что обменивались фото и видео последствий стихии в соцсетях. Показываем подборку самых невероятных кадров.



Фото: РИА Новости/Елена Романченко

"Армагеддон"

Это видео из окон дома на Извилистой улице. Автор подобрал ему вполне подходящее название – "Армагеддон". Больше всего от непогоды во дворах района пострадали автомобили – некоторые из них по крышу оказались под водой. "Там всегда так. Район находится в низине, в котловане, и ливневки, так сказать, не справляются", – объяснил в беседе с Москвой 24 местный житель Ростислав.

Подводная парковка

Та же Извилистая, только другой ракурс. Владельцы припаркованных автомобилей хватаются за головы. Как спасать любимых железных коней – непонятно. Вместе с автомобилями затопило и мусорные баки, отходы вышли из берегов. Скорее всего, дворники в шоке и уже считают, сколько потратят времени на сбор "растекшихся" по всему микрорайону бумажек, оберток и прочего бытового мусора.

Друг в беде не бросит

Эта жительница города сняла на видео не "просто летний дождь". Она смогла запечатлеть любовь водителя к своему автомобилю, а также настоящее соседское товарищество. Однако остальные автолюбители не спешат на помощь к своими колесам. "В это "море" страшновато выходить", – признаются местные.

Машина против стихии

Затопило не только Извилистую улицу. Как сообщают местные жители, вода собиралась в нескольких районах города. Дороги и тротуары превратились в реки, пришлось даже приостановить движение трамваев и троллейбусов. И если пешеходы могли переждать непогоду в помещении или хотя бы забраться на возвышенность, то водителям пришлось вступить в бой со стихией – как на этом видео.

Поезд или пароход?

Такую картину, по словам местных, можно было наблюдать у городского железнодорожного вокзала. Дороги оказались настолько затоплены, что людям добираться до платформ приходилось на настоящей моторной лодке. Погрузили чемоданы – и вперед.



Затопило и платформу. Однако, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций СКЖД, на движении поездов это никак не отразилось. "Сейчас все нормально. Работали насосы. И всю воду уже откачали", – рассказала Москве 24 местная жительница Екатерина.

Российская Венеция

Автомобили в городе в этот день больше были похожи на лодки, а сам Ростов-на-Дону – на Венецию. Это видео девушка сняла, проезжая по 2-й Краснодарской улице. Бордюров не видно, пешеходы в воде минимум по голень, водители двигаются медленно, стараясь не волновать внезапно образовавшееся "ростовское море".

Маленький грузовичок в большом океане

Дорога на этом видео больше похожа на реку. Чтобы оценить масштаб потопа, достаточно взглянуть на грузовичок на встречной полосе: вода укрыла его почти наполовину. И все же он не сдается – медленно, но верно движется, скорее всего, на сушу. Кстати, местные рассказывают, что ждали дождя. До этого в городе была жаркая, засушливая погода. "Дождь начался ночью. Когда я вставал на работу в 8 утра, за окном был уже настоящий ливень", – рассказал Москве 24 Борис.

Почти рафтинг

Для тех, кто давно не был в отпуске или на природе, была прекрасная возможность восполнить упущенное на улице Текучева. Дорога превратилась в настоящую реку, были даже пороги. Можно было смело брать байдарку и устраивать полноценный рафтинг. Может быть, этим и занимались люди у железнодорожного вокзала?