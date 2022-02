В ожидании Нового года: как наполнить дом праздничной атмосферой

Последний месяц в году – это не только предновогодняя суета, но и ожидание волшебной сказки, особенно для детей. Анна Лебедева рассказывает, как готовиться к празднику с ребенком и как впустить в дом особенную атмосферу, которая бывает только перед Новым годом...

Ароматы и вкусы

Запах мандариновой корки

Ощущение праздника приходит, когда в доме появляются мандарины. Наверное, это из детства, ведь раньше они продавались только в сезон – абхазские и марокканские. Ох уж этот цитрусовый шлейф мандариновых корок, вызывающий аппетит и желание лепить снежки, наряжать елку, выбирать из списка желаний одно и представлять, как оно сбудется в новогоднюю ночь.

"Мам, дай еще мандарин!" – кричит дочка из детской комнаты. И я понимаю, что почти каждый день покупаю мандарины, чтобы они не заканчивались, ведь чистить, есть и фотографировать этот фрукт просто необходимо для создания праздничного настроения.

Имбирные печенья

Выпекать с ребенком имбирные печенья, когда за окнами идет пушистый снег, – очень даже хюгге. Сказочные лошадки, варежки, елки, рождественские звезды, гномы, олени, имбирные человечки. Let it snow, let it snow, let it snow...

Возиться с тестом, вырезать формы, готовить цветную глазурь – все это приближает нас к празднику. Кстати, удовольствие для всей семьи! Ребенок с мамой часа на три погружаются в творческий процесс. А папу ждет вечером волшебная сладость к чаю, так старательно приготовленная руками дочери. Ну как такое не съесть?

Заметила, что детям больше всего нравится расписывать печенье глазурью (а точнее, облизывать кондитерский мешок) и, конечно, съедать все печеньки, не дожидаясь, пока застынет глазурь.

Что нужно для печенья

Для теста: 350 граммов муки, 2 желтка, 0,5 чайной ложки разрыхлителя или соды, гашеной лимоном, 160 граммов сливочного масла, 2 столовые ложки меда, чайная ложка корицы, имбиря и ванильного сахара. Можно по желанию добавить гвоздику и мускатный орех.

Для глазури: сахарная пудра, яичный белок и красители.

Сложите все сухие ингредиенты в миску и перемешайте. Затем добавьте сливочное масло и вымесите тесто до крошки. Потом положите мед и желтки. Должен получиться плотный комок теста, который, прежде чем раскатывать, желательно положить в холодильник хотя бы на час.

Новогоднее настроение обязательно поселится в доме, где пахнет имбирными пряниками!

Творческие поделки, адвент календарь, письмо деду морозу

В декабре самое время закупить приятные мелочи для декора и мастерить поделки. Недавно мы с дочкой делали поделку для сада, и я вспомнила подготовку к Новому году в моем детстве. Тогда был только твердый пластилин, фломастеры и цветная бумага. Я что-то вырезала, делала открытку для мамы.

Мысленно, вдруг, встала на табуретку и достала коробку с игрушками из прошлого, завернутыми в газету, Деда Мороза из папье-маше и кусок ваты с мишурой, Аладдина на прищепке, волшебника Черномора, девочку с флажком и корзину с цветами. Потом мы взяли коробку с разными мелочами для декора и стали фантазировать. Из бумаги и деревянных фигурок получился зимний лес, в котором звери празднуют Новый год.

Кстати, для любой поделки можно придумать волшебную историю и рассказать ее.

У нас получилась такая красивая зима, что дочка отказалась нести поделку в сад, и мы решили сделать еще одну, а эту оставить для себя.

"Мам, ну когда уже наступит Новый год?" – спросил ребенок в ожидании чуда. И на следующий день нам подарили адвент-календарь, состоящий из окошек с наклейками, в которых зашифровано новогоднее послание. Каждый день до конца декабря нужно открывать по одному окошку и брать подсказку. Теперь дочка даже спать раньше ложиться, чтобы быстрее открыть следующее окно...

Когда до Нового года останется неделя, мы начнем писать письмо Деду Морозу. Пытались пораньше, но желаний было так много, и менялись они каждый день. В один из дней она пожелала, чтобы мальчик из детского сада с ней наконец-то подружился. Не надо, говорит, мне никаких игрушек! На следующий день, правда, вырезая снежинки из имбирного теста, попросила сразу несколько кукол, а еще через два дня такой же набор как в рекламе. Желания продолжают меняться, но ребенок точно почувствовал праздничную атмосферу.

Наряжаем елку

Jingle Bells, Jingle Bells – звучит повсюду весь декабрь. Ходить в кафе, разглядывать нарядные елки, выбирать подарки, пить кофе с корицей и предвкушать тот день, когда вы достанете наконец-то заветную волшебную коробку с новогодними игрушками.

Не у всех родителей хватает терпения дождаться конца декабря, и уже весь Instagram пестрит нарядными елками, да и нет каких-то конкретных дат, когда можно с чистой совестью ее нарядить. И предпочтения у всех разные. Кто-то покупает живую, кто-то наряжает искусственную. Все это совсем не мешает чувствовать праздник.

"Мы покупаем живую елку и наряжаем за день до Нового года, чтобы не спугнуть новогоднее настроение!" – поделилась со мной одна знакомая. Правда, елка стоит у них аж до середины февраля.

А мы недели за две, чтобы пораньше заманить приятное волшебство к себе в дом и смаковать до боя курантов этот нарядный, белоснежный, мандариновый и карамельно-тягучий декабрь, в котором пахнет хвойными ветками и имбирными пряниками.

Конечно, главное волшебство всегда случается в новогоднюю ночь, но впустить его к себе в дом можно и намного раньше.