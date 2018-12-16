Как купить новогодние подарки и не простоять в очередях

Новый год – пора праздника и подарков. Все мы хотим порадовать семью и друзей, выбрать что-то особенное. О том, как купить все презенты и не попасть ни в одну очередь, читайте в материале портала Москва 24.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Определиться с подарками

Довольно часто, собираясь в магазин за подарками, мы допускаем существенную ошибку – отправляемся наобум, без четкого осознания нужной покупки. Эта ошибка влечет за собой многочасовые походы по магазинам в поиске чего-то особенного, но покупаем мы то, на что хватило сил и бюджета. Поэтому перед шопингом – еще дома – стоит четко решить, что вы хотите подарить каждому члену семьи, каждому конкретному коллеге или другу.

Член совета Гильдии маркетологов Николас Коро советует покупать новогодние презенты как можно раньше. "Конечно, самые выгодные подарки в Новый год нужно покупать в период летних распродаж. Но жители городов абсолютно спонтанны. Все всё равно покупают подарки в последнюю неделю, все мечутся по магазинам, не обращая внимания на лукавство маркетологов. Не замечая, например, маленькие буквы на ценниках – скидка "ДО" 90% или надписи "5 по цене 6"", – пояснил эксперт.

По его словам, чтобы сэкономить, можно воспользоваться приложением для сравнения цен, которых сейчас великое множество. "Обычно на первой строчке интернет-поиска выходят те компании, которые делают акцент на продвижение своего товара, и скорее всего у них этот товар будет дороже", – добавил Коро.

Покупки онлайн

Наверное, самый лучший способ избежать предпраздничной толкучки и очередей – это не ходить в магазины вообще. Все подарки можно купить, не выходя из дома, воспользовавшись интернет-магазинами. Правда, в виртуальном мире тоже есть свои подводные камни.

В декабре крупные интернет-магазины так же, как и традиционные, сильно перегружены: заказы валятся, а курьеров для доставки не хватает. Поэтому прежде чем заказывать подарки в том или ином магазине, лучше сразу уточнить на сайте или по телефону, какие сроки доставки в предпраздничные дни. Иначе к новому году курьер в шапке Деда Мороза может не поспеть к сроку. Особенно это касается зарубежных интернет-площадок.

"Заказывать за рубежом, особенно в канун праздников, которые в разных странах начинаются в разное время, мягко говоря, неосмотрительно. Лучше брать товары в интернет-магазинах, которые находятся в городе, в котором вы живете. Так спокойнее и надежнее", – подчеркнул эксперт.

Стоит заметить, что популярные интернет-магазины специально к Новому году привлекают больше курьеров, чтобы не потерять доверие клиентов и чтобы все заказы пришли к сроку.

Кроме того, при заказе подарков через интернет стоит несколько раз перепроверить сам виртуальный магазин. "Во-первых, на сайте магазина должны быть указаны официальные банковские и юридические реквизиты, а также условия возврата товара. Во-вторых, не стоит делать оплату до факта совершения покупки. Особенно не стоит рассматривать те магазины, в которых идет речь не о банковском платеже с системой сохранности банковской тайны, а с переводом на карту – половина таких организаций могут оказаться мошенниками или недобросовестными продавцами. Если товар будет неподобающего качества, то сложно будет вернуть деньги", – добавил маркетолог Николас Коро.

Упаковка собственными силами

Праздничный шопинг обычно состоит из двух элементов: самой покупки подарка – и его красочной упаковки. Чтобы не тратить время в очередях в сервисы упаковки, можно сделать это самому. Упаковочная бумага самых разнообразных видов и цветов сейчас доступна в розничных магазинах и в специализированных фирмах, а стоит в несколько раз меньше, чем сама услуга. А научиться упаковывать можно также у себя дома: в интернете есть тысячи видео о том, как это правильно делать. Один раз научившись, вы всегда сможете с легкостью повторить это, чтобы украсить презенты друзьям и близким.

Подарок своими руками

Собственноручно можно не только упаковать подарок, но и сделать его. Если вы печете вкусное печенье или готовите имбирные пряники – самое время вспомнить свое увлечение и сделать эксклюзивные подарки для друзей и близких. А если вы умело обращаетесь с деревом или делаете железные или вязаные поделки, то это ваш выход: рукодельные подарки удивят и обрадуют. А самое главное – никто не подарит такой же подарок.

Если нет особенных талантов, то подарок можно воплотить в жизнь, купив специальный набор для его создания. Например, есть набор, который поможет нарисовать картину не хуже любого художника – достаточно вспомнить детские навыки раскрашивания. Или же можно сделать оригинальный сладкий подарок, включив в него самые любимые угощения того человека, кому адресован презент: главное – положить сладости в красивую новогоднюю коробку.