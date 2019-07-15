Эксперты опасаются роста цен на молочную продукцию из-за новой маркировки

В России с 15 июля стартовала экспериментальная маркировка молочной продукции. На упаковках появятся специальные QR-коды, отсканировав которые, можно будет узнать все о производителе товара. Согласно замыслу властей, нововведение позволит бороться с фальсификацией продукции. Разбираемся, как нововведение может повлиять на стоимость молока и творога.

Что изменится

Известно, что цифровые штрихкоды дополнят уже действующую систему "Меркурий", запущенную еще 1 июля 2018 года. Она предполагает обязательную электронную ветеринарную сертификацию товаров животного происхождения. С 1 июля 2019 года проверку "Меркурия" стали проходить сыры, сухое молоко, сливочное масло и молочные консервы. А с ноября под действие системы попадет остальная продукция.

Эксперимент с маркировкой продлится с 15 июля по 29 февраля 2020 года. Его участниками станут производители, импортеры отдельных видов молочной продукции и организации оптовой и розничной торговли, а также организации, оказывающие услуги питания. Среди основных видов товаров, участвующих в пилотном проекте, присутствуют молоко, сливки, сгущенка, йогурт, кефир, сливочное масло, мороженое, сыры и творог. По итогам нескольких месяцев эксперимента власти обсудят целесообразность внедрения механизма на постоянной основе.

В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) рассказали, что таким образом были введены две системы, которые призваны заниматься контролем качества. Руководить первой – "Меркурием" – будет Россельхознадзор. Второй – ЦРПТ. Она получила название "Честный знак". Теперь обе системы интегрируют друг в друга.

То есть "Меркурий" дает возможность отследить продукт от фермы до завода. А маркировка штрихкодом позволит определить путь товара от предприятия до конечного потребителя. Ведь просканировав штрихкод "Честного знака", покупатель узнает всю информацию о наименовании продукта, его производителе, дате, времени и месте выпуска. По замыслу авторов нововведения, так можно проверить товар на подлинность.

Новая экспериментальная система QR-кодов была введена постановлением Правительства РФ. А автор идеи – Минпромторг России. Согласно исследованиям Россельхознадзора, в 2018 году из общего объема проверенной молочной продукции 21,6 процента оказались фальсификатом.

"Таким образом, каждый пятый молочный товар на российском прилавке может не соответствовать критериям качества. Включение готовой молочной продукции в перечень товаров, подлежащих ветеринарной сертификации, на данный момент является эффективным способом решения этой проблемы", – так прокомментировали в ведомстве внедрение "Меркурия".

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Шаг к цифровизации

Заместитель председателя комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в агропромышленном комплексе, гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова рассказала Москве 24, что маркировка "подтверждает то, что написано на упаковке". По ее словам, крупные производители смогут указывать то, что их продукция производится в соответствии с законодательством, а для ее производства используется сырье от коров определенных хозяйств.





Марина Петрова гендиректор Petrova 5 Consulting Новизна заключается в том, что система маркировки – это значительный шаг к цифровизации.

Она добавила, что задача государства – обеспечить население безопасными продуктами.

"Невозможно проверить в лаборатории каждую упаковку. Но производители, которые сегодня участвуют в эксперименте по внедрению маркировки, заботятся о своей репутации и уверены в качестве производимой продукции", – отметила эксперт.

Рассуждая о возможном росте цен из-за затрат производителей на новую маркировку, Петрова подтвердила, что система маркировки – "дорогостоящий процесс, и при массовом ее введении, особенно для предприятий малого и среднего бизнеса, мы увидим незначительный рост цен на молочную продукцию". Порядка двух-трех процентов, считает она.

В свою очередь, эксперт молочной промышленности Татьяна Рыбалова в разговоре с Москвой 24 выразила опасения, что результат от новой маркировки будет практически нулевым.





Татьяна Рыбалова эксперт молочной промышленности Это все полумеры. Конечно, подобная маркировка – шажок в правильном направлении. Но проблему фальсификации не решит. А затраты на такие полумеры колоссальны. Эти средства можно было бы использовать с большей пользой.

По ее мнению, штрихкоды не исправят того, что на полки попадает фальсификат, у которого на этикетке указано одно, а на деле состав продукта не соответствует допустимым нормам.

"Основные потребители молока – дети и старики. У первых нет смартфонов, а вторые ходят с кнопочными телефонами. Никто из них не сможет просканировать штрихкод. Им эта цифровизация не нужна. А за то, чтобы фальсификата не было, выступают все. Но для этого нужны совсем другие меры", – посетовала эксперт.

Рыбалова рассказала, что для борьбы с фальсификатом уже сейчас есть специальные надзорные органы. Но, по ее мнению, у них должна быть еще и карательная функция, чтобы наказывать недобросовестные предприятия. Чтобы они могли привлечь предпринимателей к уголовной ответственности, а не административной.

Комментируя возможный рост цен, эксперт заметила, что если у производителя есть возможность повысить цены, он это сделает под любым предлогом.