15 апреля, 16:01

Общество
Депутат Милонов отреагировал на тренд с оскорблением учителей в соцсетях

Под оскорбительную музыку: что грозит детям за высмеивание учителей в соцсетях

Российские школьники массово выкладывают ролики с высмеиванием своих учителей под оскорбительную музыку. Что грозит за такой контент и как бороться с подобным творчеством, разбиралась Москва 24.

"Каждого к завучу вызвали"

Фото: tiktok.com/kokahamamonta

В Сети завирусился тренд: школьники выкладывают видео с фотографиями нелюбимых учителей под оскорбительную музыку. Ролики широко разошлись по интернету, причем некоторые пользователи узнали там и своих педагогов.

На ситуацию обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В своих соцсетях она поделилась некоторыми обращениями, которые ей прислали зрители подобного контента.

"Попалось видео про учителей нашей школы с непонятным посылом. Видео сразу разлетелось и дошло до учителей (в том числе, которые есть в ролике) и до администрации школы", "профессия учителя должна оставаться уважаемой и почетной, они вкладывают много сил в в воспитание и обучение детей, и так же борются с буллингом среди подростков. Тогда почему школьникам можно буллить в интернете самих учителей?" – задались вопросами авторы обращений.

Мизулина предупредила учеников, что новый тренд – "самый верный способ испортить отношения с учителями и оценки в конце года". Она отметила, что одну из учащихся уже поставили за это на внутришкольный учет.

Я понимаю, что у многих накипело. Мне каждый день об этом пишут: ребята нередко сталкиваются с занижением оценок, несправедливостью, резкими замечаниями от учителей. Однако, даже если кто-то ведет себя по отношению к вам недостойно, это не повод самому делать что-то нехорошее. Подумайте и не создавайте себе ненужных проблем.
Екатерина Мизулина
глава Лиги безопасного интернета

При этом тренд не понравился и сверстникам авторов. Многие отреагировали на издевательства негативно и выразили сожаления в адрес педагогов.

"Я сама ученица 9-го класса и уже достаточно насмотрелась на похожие ситуации. Мне действительно жаль учителей, потому что похожие ситуации просто умалчивают. Моя мама – учитель, я прекрасно вижу и ценю их труд. Конечно, они будут злиться, когда сами дети сидят в телефонах на уроках, переговариваются и абсолютно ничего не боятся", "не могу понять, что смешного. Представляю, просыпаешься в один день, а дети, которых ты учишь, завирусили твою фотку в высмеивающем "Тиктоке", чтобы незнакомцы посмеялись", "у нас из-за этого видео каждого ученика к завучу вызвали и в администрацию пожаловались", – написали ученики.

Подсудное дело

Фото: 123RF.com/jackf

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с Москвой 24 отметил, что наказывать в данном случае надо родителей, потому что они не смогли воспитать своих детей.

"Есть попытки некоторых родителей потребительски относиться к школе: они сами устраняются от воспитания и формируют у подростка неуважительное отношение к системе образования. Наказывать школьников сложно, потому что есть ограничения по ответственности. Однако сейчас постепенно вводятся оценки по поведению", – отметил депутат.

В то же время, по его мнению, дети, которые ведут абсолютно антисоциальный деструктивный образ жизни и пропагандируют его сверстникам, должны проходить специальное коррекционное обучение.

Не наказание и изоляция, а исправление. Но родители должны нести полную ответственность за такое поведение. Не можешь справиться – отними у ребенка телефон, не покупай ему гаджеты.
Виталий Милонов
зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

Данный тренд не должен восприниматься как форма протеста школьников, отметил парламентарий. По его мнению, оправдать такое поведение ничем нельзя.

"Причины поступка нужно разбирать: этим должна заниматься администрация школы вместе с родительским комитетом. Учителя, как и ученики, и родители, бывают разные. Не каждый педагог идеальный, но над ним есть директор школы, который отвечает за его поведение", – поделился мнением депутат.

Он добавил, что учитель подчиняется трудовой дисциплине и административной ответственности, поэтому механизмы воздействия на него понятны.

По словам юриста, управляющего партнера консалтингового бюро Дмитрия Кваши, когда поведение ребенка не доходит до степени прямого оскорбления или унижения чести и достоинства другого человека, все ограничивается вызовом к директору или разговором с родителями.

"Если же оскорбления или унижения были, вопрос может быть вынесен на рассмотрение детской комнаты милиции (ныне подразделение по делам несовершеннолетних. – Прим. ред.)", – отметил эксперт в разговоре с Москвой 24.

Он объяснил, что оскорбление с точки зрения закона – это доведение до неограниченного круга лиц информации, не соответствующей действительности.

Если это наложено на музыку, которая явно не называет человека плохими словами, нужна экспертиза, чтобы признать действия оскорблением. Сказать "вы поступаете как дурак" и" вы дурак" – разные вещи. В первом случае дается оценка поступку, во втором – человеку. В данной ситуации я не берусь утверждать, была ли музыка просто фоном или имела оскорбительный подтекст.
Дмитрий Кваша
юрист, управляющий партнер консалтингового бюро

В целом же, по его словам, оскорбление в Сети подпадает под часть вторую статьи 5.61 КоАП РФ, за что предусмотрен штраф от 5 до 10 тысяч рублей. У подростков административная ответственность наступает с 16 лет, и если им меньше, штраф должны платить родители.

"Если от 16 до 18, соответственно, сам подросток должен нести ответственность и оплачивать присужденный штраф", – подчеркнул юрист.

Также у учителя есть право предъявить иск к подростку и его родителям о защите чести и достоинства. Взыскание может быть приличным, вплоть до нескольких сотен тысяч рублей, если суд признает, что был нанесен ущерб репутации и тяжелые моральные страдания в целом, заключил эксперт.

Читайте также


Старкина Маргарита

Главное

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

Как нельзя лечить храп?

Россияне перестали спать в одной кровати из-за сильного храпа одного из партнеров

Помимо аллергии, которая вызывает отек слизистой, причины храпа могут быть самыми разными

Читать
закрыть

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

