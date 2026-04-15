Депутат Милонов отреагировал на тренд с оскорблением учителей в соцсетях

Российские школьники массово выкладывают ролики с высмеиванием своих учителей под оскорбительную музыку. Что грозит за такой контент и как бороться с подобным творчеством, разбиралась Москва 24.

"Каждого к завучу вызвали"

В Сети завирусился тренд: школьники выкладывают видео с фотографиями нелюбимых учителей под оскорбительную музыку. Ролики широко разошлись по интернету, причем некоторые пользователи узнали там и своих педагогов.

На ситуацию обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В своих соцсетях она поделилась некоторыми обращениями, которые ей прислали зрители подобного контента.

"Попалось видео про учителей нашей школы с непонятным посылом. Видео сразу разлетелось и дошло до учителей (в том числе, которые есть в ролике) и до администрации школы", "профессия учителя должна оставаться уважаемой и почетной, они вкладывают много сил в в воспитание и обучение детей, и так же борются с буллингом среди подростков. Тогда почему школьникам можно буллить в интернете самих учителей?" – задались вопросами авторы обращений.

Мизулина предупредила учеников, что новый тренд – "самый верный способ испортить отношения с учителями и оценки в конце года". Она отметила, что одну из учащихся уже поставили за это на внутришкольный учет.





Екатерина Мизулина глава Лиги безопасного интернета Я понимаю, что у многих накипело. Мне каждый день об этом пишут: ребята нередко сталкиваются с занижением оценок, несправедливостью, резкими замечаниями от учителей. Однако, даже если кто-то ведет себя по отношению к вам недостойно, это не повод самому делать что-то нехорошее. Подумайте и не создавайте себе ненужных проблем.

При этом тренд не понравился и сверстникам авторов. Многие отреагировали на издевательства негативно и выразили сожаления в адрес педагогов.

"Я сама ученица 9-го класса и уже достаточно насмотрелась на похожие ситуации. Мне действительно жаль учителей, потому что похожие ситуации просто умалчивают. Моя мама – учитель, я прекрасно вижу и ценю их труд. Конечно, они будут злиться, когда сами дети сидят в телефонах на уроках, переговариваются и абсолютно ничего не боятся", "не могу понять, что смешного. Представляю, просыпаешься в один день, а дети, которых ты учишь, завирусили твою фотку в высмеивающем "Тиктоке", чтобы незнакомцы посмеялись", "у нас из-за этого видео каждого ученика к завучу вызвали и в администрацию пожаловались", – написали ученики.

Подсудное дело

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с Москвой 24 отметил, что наказывать в данном случае надо родителей, потому что они не смогли воспитать своих детей.

"Есть попытки некоторых родителей потребительски относиться к школе: они сами устраняются от воспитания и формируют у подростка неуважительное отношение к системе образования. Наказывать школьников сложно, потому что есть ограничения по ответственности. Однако сейчас постепенно вводятся оценки по поведению", – отметил депутат.

В то же время, по его мнению, дети, которые ведут абсолютно антисоциальный деструктивный образ жизни и пропагандируют его сверстникам, должны проходить специальное коррекционное обучение.





Виталий Милонов зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Не наказание и изоляция, а исправление. Но родители должны нести полную ответственность за такое поведение. Не можешь справиться – отними у ребенка телефон, не покупай ему гаджеты.

Данный тренд не должен восприниматься как форма протеста школьников, отметил парламентарий. По его мнению, оправдать такое поведение ничем нельзя.

"Причины поступка нужно разбирать: этим должна заниматься администрация школы вместе с родительским комитетом. Учителя, как и ученики, и родители, бывают разные. Не каждый педагог идеальный, но над ним есть директор школы, который отвечает за его поведение", – поделился мнением депутат.

Он добавил, что учитель подчиняется трудовой дисциплине и административной ответственности, поэтому механизмы воздействия на него понятны.

По словам юриста, управляющего партнера консалтингового бюро Дмитрия Кваши, когда поведение ребенка не доходит до степени прямого оскорбления или унижения чести и достоинства другого человека, все ограничивается вызовом к директору или разговором с родителями.

"Если же оскорбления или унижения были, вопрос может быть вынесен на рассмотрение детской комнаты милиции (ныне подразделение по делам несовершеннолетних. – Прим. ред.)", – отметил эксперт в разговоре с Москвой 24.

Он объяснил, что оскорбление с точки зрения закона – это доведение до неограниченного круга лиц информации, не соответствующей действительности.





Дмитрий Кваша юрист, управляющий партнер консалтингового бюро Если это наложено на музыку, которая явно не называет человека плохими словами, нужна экспертиза, чтобы признать действия оскорблением. Сказать "вы поступаете как дурак" и" вы дурак" – разные вещи. В первом случае дается оценка поступку, во втором – человеку. В данной ситуации я не берусь утверждать, была ли музыка просто фоном или имела оскорбительный подтекст.

В целом же, по его словам, оскорбление в Сети подпадает под часть вторую статьи 5.61 КоАП РФ, за что предусмотрен штраф от 5 до 10 тысяч рублей. У подростков административная ответственность наступает с 16 лет, и если им меньше, штраф должны платить родители.

"Если от 16 до 18, соответственно, сам подросток должен нести ответственность и оплачивать присужденный штраф", – подчеркнул юрист.

Также у учителя есть право предъявить иск к подростку и его родителям о защите чести и достоинства. Взыскание может быть приличным, вплоть до нескольких сотен тысяч рублей, если суд признает, что был нанесен ущерб репутации и тяжелые моральные страдания в целом, заключил эксперт.

