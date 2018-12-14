Чей ребенок? Громкие истории похищения детей

У москвички Марианны Жуковой муж-итальянец отнял ребенка. После рождения малыша мужчина стал обвинять жену в злоупотреблении наркотиками и неспособности обеспечить ребенка всем необходимым. В результате мать лишили права видеться с сыном. К сожалению, подобные случаи уже не редкость. Портал Москва 24 вспоминает громкие истории увезенных за границу детей.

Краткосрочный роман

Фото: канал Москва 24

Марианна познакомилась с итальянцем Джерардо в Швейцарии. Роман закрутился быстро, но длился недолго. Узнав о беременности девушки, итальянец предложил ей сделать аборт, но Марианна решила оставить ребенка. После рождения мальчика Джерардо все же сделал тест на отцовство, результат оказался положительным, и его записали в свидетельство о рождении ребенка.

Позже итальянская семья написала жалобы на Марианну, называя ее наркоманкой и бомжом, на основании чего швейцарские власти лишили мать права видеться с сыном. Уже больше месяца Марианна Жукова не знает, где находится ее ребенок. Юристы говорят, что не все потеряно, и нужно продолжать бороться.

Ксения Чалгюнер и турецкий муж

Фото: канал Москва 24

Еще несколько лет назад Ксения была женой преуспевающего турецкого бизнесмена, но через какое-то время все пошло под откос. Бизнес мужа стал рушиться, в семье начались конфликты. Муж запретил Ксении выходить из дома, нелегально держал в стране и даже избивал при детях. По словам Ксении, он мог избить ее даже за случайно разбитую посуду или заставить ребенка сидеть на диване весь день и не двигаться с места, несмотря на крики и плач. Такие меры муж аргументировал особенностями воспитания по местным правилам.

В итоге мужчина выслал жену из страны, а заодно и продал ее квартиру в России. Все совместно нажитое имущество он переписал на свою мать. Ксения подозревает, что двоих детей мужчина спрятал у своих родственников. На телефонные звонки он не отвечает, а судебные тяжбы пока так ни к чему и не привели.

Двухлетняя Ева между мамой и папой

Фото: канал Москва 24

В городе Видном Московской области в 2016 году двухлетнюю дочь не смогли поделить бывшие супруги. После ссоры все общение когда-то любящие друг друга люди стали записывать на видео для дальнейшего предоставления в суде. Теперь у каждого есть фиксация диалогов о том, кто заплатил за садик, кто поменял памперсы и кто кого бил. Женщина утверждает, что мужчина избил ее с ребенком на руках, а муж уверяет, что она начала царапать его первая.

Бедной девочке Еве пришлось труднее всего: сначала она жила с мамой, а на время судебных разбирательств ее отправили к отцу. Елене позволялось видеть дочь несколько раз в неделю, но каждое свидание превращалось сначала в обыск со стороны отца, а потом в бесконечную ругань. Так как муж Олег обладает двойным гражданством, больше всего женщина боится, что он увезет дочь в Израиль и она больше никогда ее не увидит.

К сожалению, сегодня детей увозят не только за границу, но зачастую и скрывают на территории России. Прячут на неустановленных квартирах, перевозят в другие регионы, пытаясь пересудиться. В 2017 году в розыск было объявлено около 10 тысяч детей, и все они, по заявлениям родителей, были украдены именно вторым супругом.