Удачное замужество и начало зимы: традиции и приметы Покрова Пресвятой Богородицы

Ежегодно 14 октября православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы. С данным праздником связано немало поверий и примет. Например, считается, что в этот день нужно просить об удачном замужестве. Рассказываем, какие еще традиции и запреты существуют на Покров.



История праздника

Икона "Покров Богоматери". Фото: vladmuseum.ru

По одной из версий, в основу праздника легло предание о явлении Богородицы людям в Константинополе. В 910 году столица Византии была окружена вражескими войсками. Горожане собрались в одном из храмов на всенощную и возносили молитвы о спасении. В их числе вместе с учеником Епифанием был и Андрей Юродивый.

Согласно легенде, именно он увидел под потолком храма Деву Марию, которая шла по воздуху в окружении святых. Она начала молиться вместе с верующими, а после сняла платок, который покрывал ее голову, и раскинула его над прихожанами, словно защищая от угрозы. После этого враги действительно отступили от города.



Народные традиции

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Утро праздника начинается с литургии. Исполняются акафисты, то есть церковные гимны, которые прославляют Пресвятую Богородицу. После службы верующие собираются за столом вместе с близкими и родственниками.

На Руси назвали этот день девичьим праздником, потому что платок Богородицы ассоциировался с фатой невесты. Незамужние девушки вставали на рассвете, чтобы поставить свечу перед образом Девы Марии, и просили святую об удачном замужестве. Согласно поверью, кто из молящихся раньше всех сделает это, та быстрее и найдет супруга.

С Покрова на Руси также начиналось время свадеб. Считалось, что семьи, созданные в этот период, будут счастливыми и крепкими.



Приметы погоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С древних времен этот праздник считался границей между сезонами. В народе даже есть пословица "До Покрова – осень, за Покровом – зима идет!" Для людей это означало завершение сельскохозяйственных работ. На Руси верили, что какая погода установится на Покров, таким и окажется зимний сезон.

Считалось, что он выдастся холодным, если в этот день будет преобладать восточный либо северный ветер. Если же он дует с юга, то, согласно поверьям, зима ожидается мягкая и снежная. В свою очередь, переменный ветер предвещал неустойчивую погоду в зимний период.

