Удачное замужество и начало зимы: традиции и приметы Покрова Пресвятой Богородицы

Ежегодно 14 октября православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы. С данным праздником связано немало поверий и примет. Например, считается, что в этот день нужно просить об удачном замужестве. Рассказываем, какие еще традиции и запреты существуют на Покров.
История праздника
По одной из версий, в основу праздника легло предание о явлении Богородицы людям в Константинополе. В 910 году столица Византии была окружена вражескими войсками. Горожане собрались в одном из храмов на всенощную и возносили молитвы о спасении. В их числе вместе с учеником Епифанием был и Андрей Юродивый.
Согласно легенде, именно он увидел под потолком храма Деву Марию, которая шла по воздуху в окружении святых. Она начала молиться вместе с верующими, а после сняла платок, который покрывал ее голову, и раскинула его над прихожанами, словно защищая от угрозы. После этого враги действительно отступили от города.
Народные традиции
Утро праздника начинается с литургии. Исполняются акафисты, то есть церковные гимны, которые прославляют Пресвятую Богородицу. После службы верующие собираются за столом вместе с близкими и родственниками.
На Руси назвали этот день девичьим праздником, потому что платок Богородицы ассоциировался с фатой невесты. Незамужние девушки вставали на рассвете, чтобы поставить свечу перед образом Девы Марии, и просили святую об удачном замужестве. Согласно поверью, кто из молящихся раньше всех сделает это, та быстрее и найдет супруга.
С Покрова на Руси также начиналось время свадеб. Считалось, что семьи, созданные в этот период, будут счастливыми и крепкими.
Приметы погоды
С древних времен этот праздник считался границей между сезонами. В народе даже есть пословица "До Покрова – осень, за Покровом – зима идет!" Для людей это означало завершение сельскохозяйственных работ. На Руси верили, что какая погода установится на Покров, таким и окажется зимний сезон.
Считалось, что он выдастся холодным, если в этот день будет преобладать восточный либо северный ветер. Если же он дует с юга, то, согласно поверьям, зима ожидается мягкая и снежная. В свою очередь, переменный ветер предвещал неустойчивую погоду в зимний период.
Читайте также