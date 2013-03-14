Гей-парады в Москве проводить не будут – Майоров

Фото: Москва 24/Никита Симонов/

Глава департамента региональной безопасности Алексей Майоров уверен, что в Москве пока нельзя проводить гей-парады.

Он отметил, что в настоящее время общественность негативно воспринимает секс-меньшинства, и их акции неизбежно приведут к массовой драке.

"Это социально и криминогенно очень опасное мероприятие", – сказал он о гей-парадах.

Майоров добавил, что в столичных гайд-парках также нельзя будет вести пропаганду. На территории гайд-парков будут действовать законы такие же, как и везде, подчеркнул он.