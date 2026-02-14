Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 февраля, 08:00

Общество
Главная / Истории /

Психолог Метелина: подарок себе поможет справиться с чувством одиночества 14 февраля

Полюбить себя: как провести 14 февраля в одиночестве

День всех влюбленных, который отмечается 14 февраля, может вызывать негативные эмоции у людей без пары. Что в таком случае делать и как стоит провести эту дату, разбиралась Москва 24.

Выйти из режима гипервозбуждения

Фото: 123RF.com/fizkes

День святого Валентина, или День всех влюбленных, вызывает сильные эмоции не только у причастных к этому празднику, но и у тех, кто встречает его в одиночестве. Переполненность социальных сетей публикациями с поздравлениями и презентами может вызывать у одиноких людей чувство стыда, вины, тревоги и злости, рассказала Москве 24 нейропсихолог Елена Гроза.

Человек – существо социальное, эволюционно запрограммированное на жизнь в группе, поэтому для нервной системы близость – это безопасность. Праздник стимулирует ожидание внимания и подарка, а если этого не происходит, то возникает дофаминовая яма в виде апатии, обесценивания и смены настроения.
Елена Гроза
нейропсихолог

Понимание чувств и эмоций поможет взять контроль над реакцией. Для этого необходимо признаться самому себе, что праздник действительно вызвал чувство одиночества, злости из-за отсутствия отношений или начался процесс сравнивания себя с другими, отметила эксперт.

"Благодаря этому включается кора головного мозга, а эмоции и действия становятся управляемыми", – подчеркнула нейропсихолог.

Кроме того, в такие моменты нервная система иногда может переходить в режим гипервозбуждения, поэтому дыхание с длинным выдохом, теплый душ и медленная прогулка помогут успокоиться, рекомендовала Елена Гроза.

Лучший ход – это "переписать" 14 февраля, чтобы праздник не ассоциировался с чем-то грустным. Например, можно выбрать одно-два действия, которые дадут чувство опоры: встреча с друзьями, спорт, терапия, письмо себе, красивый и вкусный ужин. Это возвращает контроль.
Елена Гроза
нейропсихолог

Главное – не давать чувству стыда или неудачи взять вверх, так как все это относится к разрушительным эмоциям. Если праздник вызывает исключительно негатив, то в этот день лучше отказаться от социальных сетей и похода в места, где будет много пар. Можно переименовать 14 февраля в "День заботы о себе" и посвятить его хобби, указала нейропсихолог.

"Если стыд уже превратился в самоуничтожение со словами: "Я никому не нужен. У меня ничего не получится. Лучше быть без отношений, чем снова ошибиться", – то это повод начать терапию", – отметила Елена Гроза.

Позаботиться о себе

Фото: 123RF.com/yanalyso

Справиться с внутренним чувством тревоги и одиночеством поможет подарок самому себе. Однако не стоит покупать что-то с символикой Дня влюбленных, есть это вызывает негативные эмоции, отметила в разговоре с Москвой 24 психолог, специалист по личностным психотипам Алиса Метелина.

Отлично поднимет настроение хороший ужин или сладкий презент. Как вариант – купить вкусную выпечку, особенно с ванилью или корицей, которые у многих ассоциируются с праздником, детством и безопасностью.
Алиса Метелина
психолог, специалист по личностным психотипам

По словам психолога, очень важно объяснить себе, что чувство одиночества – это не навсегда, это лишь временный этап. И, как вариант, можно запланировать несколько знакомств прямо на 14 февраля.

"Стоит обратить внимание на свое окружение, можно сделать комплимент человеку, который очень нравится, или попробовать зарегистрироваться на сайтах или в приложениях для знакомств", – добавила психолог.

Она также указала: важно делать любые шаги, которые впоследствии приведут к общению и избавят от чувства одиночества.

Нейропсихолог Елена Гроза добавила, что для знакомств нужно идти туда, где контакт встроен в действие. Легче познакомиться при занятии общим делом: на мастер-классах, в книжных клубах, на профессиональных встречах или будучи волонтером. Постепенно количество знакомых будет расти, а значит, станет больше возможностей найти того, с кем можно построить семью.

Читайте также


обществоистории

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика