Психолог Метелина: подарок себе поможет справиться с чувством одиночества 14 февраля

День всех влюбленных, который отмечается 14 февраля, может вызывать негативные эмоции у людей без пары. Что в таком случае делать и как стоит провести эту дату, разбиралась Москва 24.

Выйти из режима гипервозбуждения

День святого Валентина, или День всех влюбленных, вызывает сильные эмоции не только у причастных к этому празднику, но и у тех, кто встречает его в одиночестве. Переполненность социальных сетей публикациями с поздравлениями и презентами может вызывать у одиноких людей чувство стыда, вины, тревоги и злости, рассказала Москве 24 нейропсихолог Елена Гроза.





Елена Гроза нейропсихолог Человек – существо социальное, эволюционно запрограммированное на жизнь в группе, поэтому для нервной системы близость – это безопасность. Праздник стимулирует ожидание внимания и подарка, а если этого не происходит, то возникает дофаминовая яма в виде апатии, обесценивания и смены настроения.

Понимание чувств и эмоций поможет взять контроль над реакцией. Для этого необходимо признаться самому себе, что праздник действительно вызвал чувство одиночества, злости из-за отсутствия отношений или начался процесс сравнивания себя с другими, отметила эксперт.

"Благодаря этому включается кора головного мозга, а эмоции и действия становятся управляемыми", – подчеркнула нейропсихолог.

Кроме того, в такие моменты нервная система иногда может переходить в режим гипервозбуждения, поэтому дыхание с длинным выдохом, теплый душ и медленная прогулка помогут успокоиться, рекомендовала Елена Гроза.





Елена Гроза нейропсихолог Лучший ход – это "переписать" 14 февраля, чтобы праздник не ассоциировался с чем-то грустным. Например, можно выбрать одно-два действия, которые дадут чувство опоры: встреча с друзьями, спорт, терапия, письмо себе, красивый и вкусный ужин. Это возвращает контроль.

Главное – не давать чувству стыда или неудачи взять вверх, так как все это относится к разрушительным эмоциям. Если праздник вызывает исключительно негатив, то в этот день лучше отказаться от социальных сетей и похода в места, где будет много пар. Можно переименовать 14 февраля в "День заботы о себе" и посвятить его хобби, указала нейропсихолог.

"Если стыд уже превратился в самоуничтожение со словами: "Я никому не нужен. У меня ничего не получится. Лучше быть без отношений, чем снова ошибиться", – то это повод начать терапию", – отметила Елена Гроза.

Позаботиться о себе

Справиться с внутренним чувством тревоги и одиночеством поможет подарок самому себе. Однако не стоит покупать что-то с символикой Дня влюбленных, есть это вызывает негативные эмоции, отметила в разговоре с Москвой 24 психолог, специалист по личностным психотипам Алиса Метелина.





Алиса Метелина психолог, специалист по личностным психотипам Отлично поднимет настроение хороший ужин или сладкий презент. Как вариант – купить вкусную выпечку, особенно с ванилью или корицей, которые у многих ассоциируются с праздником, детством и безопасностью.

По словам психолога, очень важно объяснить себе, что чувство одиночества – это не навсегда, это лишь временный этап. И, как вариант, можно запланировать несколько знакомств прямо на 14 февраля.

"Стоит обратить внимание на свое окружение, можно сделать комплимент человеку, который очень нравится, или попробовать зарегистрироваться на сайтах или в приложениях для знакомств", – добавила психолог.

Она также указала: важно делать любые шаги, которые впоследствии приведут к общению и избавят от чувства одиночества.

Нейропсихолог Елена Гроза добавила, что для знакомств нужно идти туда, где контакт встроен в действие. Легче познакомиться при занятии общим делом: на мастер-классах, в книжных клубах, на профессиональных встречах или будучи волонтером. Постепенно количество знакомых будет расти, а значит, станет больше возможностей найти того, с кем можно построить семью.