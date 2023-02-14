Никого нет дома: как пережить 14 февраля в одиночестве

Встречать любой праздник в одиночестве эмоционально тяжело, тем более – День всех влюбленных. Депрессивные состояния для таких дней – обычное дело. Как совладать с эмоциями и хотя бы попробовать вернуть предвкушение счастья, расскажет психолог и гештальт-терапевт Анна Девятка.

Ожидания и реальность

Моя подруга Лена переживает, что в День святого Валентина все будут по парочкам, а она – одна. Большинство ее подруг в отношениях, они уже придумали наряды к 14 февраля и делятся с ней идеями, как планируют его провести. У Лены возникает неконтролируемая зависть и ощущение, что она находится на чужом празднике жизни. Как же ей выбраться из этого состояния?

Как идеально отмечать знаменательные даты, мы узнаем от родителей, из фильмов и детских сказок. И в большинстве образов, которые они транслируют, праздник счастливо встречают с семьей или близкими друзьями. Если же попробовать вспомнить пример фильма, в котором главный герой отмечает что-то в одиночестве, в голову приходят "Один дома" и "Призраки Рождества". Мы сопереживаем и сочувствуем персонажу, но оказаться на его месте совсем не хочется.

Так что хорошего примера, как провести праздник одному, в кинематографе пока нет. Поэтому тем, кто оказался в такой ситуации, приходится изобретать собственные методы.

День святого Валентина в этом плане ничем не отличается. Благодаря фильмам и сериалам мы знаем, что его нужно встречать в романтичной обстановке в каком-нибудь кафе. Мужчина должен подарить своей возлюбленной цветы, а она хочет порадовать его привлекательным внешним видом. Вокруг этого образа выстроена целая рекламная индустрия, ведь все внимание зрителя фокусируется именно на паре.

На самом же деле праздник 14 февраля изначально помогал незамужним девушкам и холостым парням встретиться друг с другом и начать отношения. Например, по древнему британскому обычаю накануне этой даты молодые люди писали имена на бумажках и бросали их в большую урну – кто кого вытянет, за тем и ухаживает. При этом в Японии женщины дарят шоколад всем мужчинам, даже если они не пара. А в некоторых странах конфеты и открытки в виде сердца получают даже дети.

Поэтому, если возвращаться к истории с Леной, нужно предложить ей поискать для себя что-то позитивное в истории праздника. Вместо печали вдохновиться идеей, что в этот день противоположный пол смотрит открытыми глазами друг на друга. И с этим ощущением пойти на вечеринку, где без пары будет не только она. Так Лена возьмет инициативу в свои руки и снова начнет создавать жизнь, где можно веселиться, общаться и знакомиться с новыми людьми.

Хочу подарок, и точка!

В тексте, как получать и и дарить подарки, я уже рассказывала, что первоочередный смысл презента – возможность показать отношение к человеку. Многим хочется, чтобы их любили, выражали свою симпатию и заботу. Поэтому так легко появляется метафорический голод, когда желание не удовлетворяется.

В праздник возникает эффект контраста: если в обычной жизни Лена занята работой, спортом и общением с подругами, чем в целом довольна, то в знаменательную дату у нее примерно такое ощущение: "Все получат эмоциональный заряд, а я – нет". И здесь никакая рационализация не поможет, все равно появляется чувство, будто ты брошен и забыт.

В этот момент Лена рискует погрузиться в депрессию и затосковать. Но есть вариант обратиться вглубь себя и спросить: "Что я могу сделать, чтобы мне стало лучше?" Ответ необходимо воплотить в жизнь: порадовать себя платьем, купить то, что давно хотелось, или записаться в спа. Все что угодно, чтобы получился эффект барона Мюнхгаузена, когда он вытащил себя из болота.

– Вы утверждаете, что человек может поднять себя за волосы?

– Обязательно! Мыслящий человек просто обязан время от времени это делать! – говорил главный герой советского фильма "Тот самый Мюнхгаузен".

Это и есть забота о себе. Поэтому Лене можно порекомендовать любую деятельность, где она сможет осознанно вложить временные, энергетические и денежные ресурсы в свое ментальное или физическое здоровье.

Нужны ли отношения сейчас?

После того как Лена позаботилась о своем эмоциональном состоянии, мы можем поговорить про ее зависть к близким, кто находится в отношениях. Обычно душевную боль испытывают, когда у другого есть то, что ощущается нашим по праву. То есть отношения должны быть у нас, а их нет. И тогда счастье близкой подруги воспринимается двояко: ты за нее радуешься, но в то же время так плохо, что у тебя этого нет.

Чтобы отрегулировать эту эмоцию, необходимо вспомнить о личных границах. Да, люди встречаются, влюбляются, расстаются. Таким образом, они находятся на разных жизненных этапах. И у каждого из них свои преимущества и ощущения дефицита чего-либо.

Этап одиночества в семейной системной терапии называется "стадией монады". В этом состоянии человек лучше узнает себя как личность в общении с разными людьми. Он отвечает себе на мировоззренческие вопросы и узнает, что ему нравится на самом деле. Это очень важный значимый этап.

Когда появится внутренняя готовность впустить в жизнь другого человека, пробудится интерес к свиданиям. И тогда Лена совсем скоро вступит в ряды тех, кто в паре. Всему свое время, как говорится.

Получается, Лена находится на одном этапе жизненного развития, а ее подруги – на другом. Возможно, и они ей завидуют: например, свободе от готовки и бесконечной уборки. У каждого здесь могут быть собственные варианты. Поэтому Лене стоит найти ценности ее нынешнего образа жизни. Возможно, у нее появится полно планов, кроме отношений.

Впереди вереница праздников. Нужно почувствовать опору под ногами, ответив на вопросы, что для вас значит этот день, как и с кем вы хотите его провести. Иногда это может парадоксально отличаться от того, что показано в фильмах и сериалах.

Слушайте свое сердце и создавайте собственную историю в удовольствие. Но не забывайте фокусироваться на том, что актуально для вашего жизненного этапа. Можно создать свой собственный идеальный праздник в одиночестве или же отправиться на поиск приключений туда, где много людей без семейных обязательств. Будьте автором своей жизни!