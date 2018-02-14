Всех цветов радуги. Сколько стоят цветы на столичных рынках 14 февраля

На цветочных рынках – ажиотаж. Во сколько в столице в среднем обходятся цветы в День всех влюбленных, узнали корреспонденты канала Москва 24.



На рынках сейчас можно найти цветы всех возможных расцветок. Причем чем "цветастее" прилавок, тем больше у него покупателей. По словам продавцов, хоть цены в День всех влюбленных и повысились, но на самом деле не слишком сильно.

Например, цветочная корзина может стоить от 2 до 5 тысяч рублей. Но и бюджетному романтику тоже найдется свой цветочек: цены начинаются от 100 рублей. Продавцы уверены, что в этот день раскупят всю продукцию. А цветочный ассортимент подвозят на рынок буквально фурами. Однако большинство мужчин в этот день не ограничивается одним лишь букетом.

Кто-то планируют подарить сувенир или поход в ресторан, а кто-то предлагает посмотреть на столицу свысока.

"Мы полетим на воздушном шаре. Не очень дорого, в принципе: букет – 3,5 тысячи рублей, полет на воздушном шаре – 17 тысяч рублей", – рассказал корреспонденту Москвы 24 один из покупателей.

Ну, а у тех, кто не празднует День всех влюбленных, 14 февраля есть возможность отметить еще несколько памятных дат.

В этот день в 286 году был казнен священник Валентин, который венчал воинов, чем нарушал закон своей страны. 14 февраля 1848 года Мексика передала Техас Соединенным Штатам, а в 1952 году в Осло открылись VIII зимние Олимпийские игры.

В России ровно 100 лет назад перешли на григорианский календарь. Точнее, переход был совершен 1 февраля, но из-за декрета о введении в советской республике западноевропейского календаря все жители страны переместились в будущее на 13 дней вперед. Многие недоумевали, хотя накануне в прессе была напечатана небольшая заметка о переходе на григорианский календарь взамен устаревшего, юлианского.

Единственным минусом перехода было то, что именинников первой половины февраля лишили праздника. Зато праздник был у служащих различных учреждений: в феврале они работали на полмесяца меньше – правда, и от зарплаты получили лишь половину.

А о том, что купить в Международный день дарения книг, который отмечается тоже 14 февраля, читайте в материале портала Москва 24.