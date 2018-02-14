Лучший подарок: как беспроигрышно отметить День дарения книг

Без сомнений, всему миру 14 февраля известно, в первую очередь, как День святого Валентина — праздник всех влюбленных. Правда, он оставляет в стороне всех, у кого рядом нет возлюбленных, а также тех, кто этот праздник терпеть не может (а таких людей, к слову сказать, немало). Для одиноких и скептично настроенных есть выход: обратить внимание на другой праздник — Международный день дарения книг. Как можно его отпраздновать и что подарить (к слову, шпаргалка пригодится и в другие дни) — в материале портала Москва 24.

Фото: depositphotos/ belchonock

Международный день дарения книг — еще очень молодой праздник. Он был учрежден в 2012 году, в первую очередь, с целью распространения доступа к книгам у детей и пропаганды чтения. Официальная статистика может вас удивить: оказывается, своих книг нет не только у большинства детей из развивающихся стран, но и у трети детей в благополучной Великобритании.

Организаторы этого международного праздника предлагают разные способы отметить его. Например, отдать собственные ненужные книги в одну из благотворительных организаций, отнести их в больницу, библиотеку или приют. Можно оставить их на одной из полок для буккроссинга, одновременно самому получив новое чтиво.

Суть буккроссинга — постоянный обмен книгами между незнакомыми людьми. Прочитав книгу, можно оставить ее на специальной полке, расположенной в людном месте, а взамен взять другую. Этот способ обмена не только избавляет от необходимости покупать книги, но и помогает сохранять природные ресурсы, необходимые для производства бумаги. В Москве полки буккроссинга расположены в библиотеках, антикафе, парках и некоторых ресторанах.

Еще один, правда, не такой приключенческий, но при этом не менее приятный способ отпраздновать Международный день дарения книг — вручить несколько книг друзьям или членам семьи, ведь книга до сих пор остается прекрасным и желанным для многих подарком. А чтобы вам не пришлось тратить много времени, выбирая его, мы составили для вас список из книжных "деликатесов" на любой вкус.

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• Самым маленьким друзьям и родственникам, которые полюбят читать лишь в будущем, можно подарить отличную игру на пути к настоящим книгам — развивающие карточки Домана. Они объединены в разные темы и помогают учить ребенка чтению с первого года жизни. С их помощью он может познакомиться не только с предметами окружающего мира, но и произведениями лучших русских и зарубежных художников.

• Выбор для детей действительно огромный — от нестареющей сказки Антуана де Сент-Экзюпери для детей всех возрастов "Маленький принц" до русских народных сказок и былин в оформлении Ивана Яковлевича Билибина. Еще один прекрасный подарок, который украсит любую детскую библиотеку и поможет ребенку сформировать художественный вкус и воображение, — Азбука в картинках Александра Бенуа. Полная красочных историй, она способна увлечь ребенка не на один час. А для детей постарше можно купить одно из новых изданий классики в хорошем оформлении.

• Следящим за новинками можно подарить только что вышедший детектив Бориса Акунина — последнюю книгу из серии приключений Эраста Фандорина, или свежий роман Владимира Сорокина "Манарага". А если немного подождать, то любителей нашумевшей "Маленькой жизни" можно будет порадовать дебютным романом Ханьи Янагихары "Люди среди деревьев" (его обещают выпустить в продажу уже в этом месяце).

• Любителям убежать от повседневности, предпочитающим толстые романы, мы советуем "Красный гаолян" нобелевского лауреата Мо Яня, совсем недавно впервые вышедший на русском, или "Музей невинности" Орхана Памука — проникновенное и тягучее, как лукум, исследование любви и памяти на извилистых улочках Стамбула.

Фото: YAY/ТАСС

• Любителям мемуаров и биографий можно предложить только что опубликованный сборник писем Марселя Пруста или воспоминания Симоны де Бовуар "Зрелость".

• Подросткам в период бунта придется по вкусу переиздание культовой японской антиутопии "Королевская битва" Косюна Таками. А если вам хочется держать своих детей подальше от насилия современного мира и прививать им остающиеся всегда актуальными ценности — "Два капитана" Каверина и "Три товарища" Ремарка всегда готовы прийти к вам на помощь.

• В качестве так называемой "книги для журнального столика" тем, у кого все вроде бы есть, всегда можно подарить издание о художественном или архитектурном течении (как альтернатива — об отдельном художнике). Еще один интересный вариант — исследование природы цвета французского дизайнера-колориста Жана-Габриэля Косса. В своей книге "Цвет. Четвертое измерение" он дает неожиданный взгляд на цвет как явление и его воздействие на человека.

• Любителям искусства должна понравиться недавно вышедшая книга о советском неофициальном искусстве "Время надежд, время иллюзий" Георгия Кизевальтера. Еще один вариант — новинка от Ад Маргинем — сборник эссе американского критика и философа Артура Данто "Что такое искусство?"