Психолог рассказала, как реагировать на частое "залипание" партнера в телефоне

Одно из последних исследований показало – многие пары в России ругаются из-за "залипания" партнера в смартфоне. Нервируют россиян и уединенные разговоры второй половины по телефону. Некоторые даже тайно проверяют гаджет своего объекта обожания. Разбираемся вместе с психологом, с чем может быть связано такое поведение и как избежать ссор из-за гаджетов.



Важно поговорить

В ситуации с "залипанием" в телефоне есть два возможных варианта событий. Об этом Москве 24 рассказала психолог, гештальт-терапевт Полина Изюмова. Первая – человек всегда много времени проводил со смартфоном. Он привык листать ленты новостей, читать, смотреть развлекательный контент, и в какой-то момент это начало напрягать его партнера. И вторая ситуация – когда человек резко изменился в поведении и стал не выпускать гаджет из рук. Исходя из этого и нужно искать решение проблемы.





Полина Изюмова психолог, гештальт-терапевт В первом случае это может быть привычкой или связано с работой. И тут партнер должен сам определить – устраивают ли его отношения с таким человеком. Если же у возлюбленного резко изменилось поведение и он стал часто сидеть в телефоне, то важно найти первопричину этого.

Самый оптимальный вариант – просто поговорить с партнером без критики и обвинений. Надо постараться донести мысль, что вы беспокоитесь и хотите больше внимания.

"Так может выясниться, что причина и не связана с отношениями. Например, человек может переживать проблемы на работе или волноваться о родителях. Пролистывание ленты и пребывание в соцсетях для него лишь попытка убежать от тревожных мыслей", – отметила психолог.

В этом случае можно подумать, как вместе справиться со стрессом и найти альтернативу гаджету. Или же договориться, чтобы партнер не пользовался телефоном хотя бы во время совместного обеда либо ужина.



Доверяй и не проверяй?

Желание тайно проверять телефон партнера может говорить о глубоких проблемах с доверием, которые нужно решать и самостоятельно, и вдвоем, отметила Изюмова.





Полина Изюмова психолог, гештальт-терапевт Недоверие зачастую рождается не в отношениях, а в целом к жизни. Иногда большую роль здесь играют детско-родительские связи. И нужно понимать, что доверие с партнером не возникает моментально, оно формируется, на это требуется время.

Кроме того, важно обсудить с партнером, что для вас является неприемлемым в отношениях. Например, для кого-то общение по телефону с противоположным полом уже считается изменой и поводом для ревности.

"Также нужно ответить себе, почему мы чувствуем состояние нестабильности? Что такого делает партнер, из-за чего мы не доверяем?" – добавила Изюмова.

Психолог отметила, что эмоционально зрелый человек всегда будет уважать личные границы возлюбленного, его потребности и не станет устраивать бесконечные "проверки".

