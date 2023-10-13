Дивный мир за неделю: риелтор-астролог, ревнивый призрак и круиз на тыкве

Каждый день в мире случаются миллионы интересных событий, которые проходят мимо из-за новостного хаоса. Мы решили исправить ситуацию. В еженедельной подборке Москва 24 делится самыми интересными и забавными новостями земного шара.

Лодка из тыквы

Американец Стив Куэни установил мировой рекорд по самому длительному путешествию на лодке-тыкве, сообщило издание USA Today. Мужчина проплыл около 61 километра по реке Миссури на овощном судне весом почти 549 килограммов. Необычный круиз Куэни длился 11 часов, все это время на всякий случай рядом были специалисты из местного клуба любителей гребли на байдарках и каноэ.

Тыквенную лодку американец соорудил, удалив из нее мякоть. По словам мужчины, путешествовать на таком судне скользко и холодно. Весь заплыв ему пришлось простоять на коленях. К приключению американец начал готовиться за несколько месяцев, но до его начала не осознавал всю сложность задуманного. Теперь доказательства своего тыквенного путешествия он планирует передать в Книгу рекордов Гиннесса.

Звездная недвижимость

В Новосибирске одно из агентств по продаже квартир открыло вакансию риелтора-астролога. Соискателю предлагают от 70 тысяч рублей в месяц на руки. Причем опыта подобной работы от кандидата не требуется.

В описании вакансии сказано, что эта должность создана для тех, кто "способен объединить магию зодиака с профессиональными навыками в сфере недвижимости". Компании нужно, чтобы риелтор умел проводить астрологический анализ и делать прогнозы, а также устанавливал доверительные отношения с клиентами и предлагал нестандартные решения, если это необходимо.

Аренда прибавляет возраст

Необходимость снимать жилье ускоряет старение, сообщило издание Daily Mail со ссылкой на исследование ученых из Великобритании и Австралии.

В эксперименте участвовали 1 420 человек. Специалисты хотели понять, влияет ли стресс от регулярного внесения платы за недвижимость на организм. Учитывались цена и продолжительность аренды, наличие господдержки, тип здания, задолженности, а также состояние здоровья испытуемых.

Всю полученную информацию проанализировали и выяснилось, что у тех, кто снимает квартиру, нарушено метилирование ДНК. Кроме преждевременного старения, это грозит такими заболеваниями, как рак, диабет и астма. Чаще всего проблема встречалась у тех, кто накопил долги за аренду и выбрал жилье там, где плохая экология.

Врал и ел

Уроженец Литвы разыграл сердечный приступ минимум в 20 ресторанах Испании, чтобы не оплачивать счет, сообщило издание The Sun. В каждом из заведений 50-летний мужчина использовал одну и ту же схему – как бы падал в обморок. По словам одного из владельцев ресторана, в их случае перед очередным спектаклем клиент съел салат и выпил несколько стаканов виски.

Чуть позже фото ненасытного актера разослали в разные точки питания, что помогло его найти. Мужчине выписали два штрафа, но он отказался их платить и в итоге отправился в тюрьму на 42 дня. Владельцы пострадавших заведений планируют подать на него жалобу, которая рискует обернуться для литовца двумя годами за решеткой.

Ревность любвеобильного фантома

Фото: facebook.com (признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/brocarde

В Великобритании женщина заявила, что после "развода" с мужем-призраком она страдает от его преследований. Странную историю рассказало издание Daily Mirror.

По словам Рокер Брокард, с духом по имени Эдуардо она начала встречаться в 2021 году. Женщина уверяет, что ее ухажер был солдатом в Викторианскую эпоху и погиб в 35 лет, упав в колодец. Встретились они в один из вечеров во время грозы. В 2022 году пара "сыграла свадьбу" в заброшенной часовне, а гостями церемонии стали духи знаменитостей. Но счастливый брак продлился меньше года. Женщина заявила о неверности мужа и "развелась" с Эдуардо в той же часовне, проведя обряд экзорцизма. Брокард даже решила увековечить этот момент в творчестве, написав о своем паранормальном расставании песню.

После этого "бывший супруг" начал ее преследовать и всячески препятствовать новым отношениям. В стрессе Брокард отправилась в Париж и однажды увидела в Сене отражение красивого молодого человека, но рядом никого не оказалось. Это тоже был призрак, который сначала представился как Фабиан, но в действительности это снова оказался Эдуардо.

Отбиться от поклонника из потустороннего мира не помог даже медиум. Он лишь констатировал, что Эдуардо останется с Рокер навсегда. Но женщина не отчаивается и продолжает попытки найти свою любовь в реальном мире.