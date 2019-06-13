Отцы в декрете: декретный отпуск глазами пап

В отпуск по уходу за ребенком в России может пойти не только мать: отец, бабушка, дед, дядя или тетя, если намерены заниматься воспитанием малыша, могут оформить декрет на одинаковых условиях. Мужчинам дали такую возможность в 2007 году, но делают они это неохотно: только 2 процента решаются прервать карьеру и стать папами в декрете. В 2018 году на 670 тысяч женщин в декрете приходилось 13,7 тысячи мужчин. Москва 24 узнала у них, чем отличается мужской декрет от женского, готовы ли повторить этот аттракцион и правда ли, что сидеть с ребенком – немужское дело.

"Не хотел работать мамой"

Фото: предоставлено героем материала

Олегу решение уйти в декрет далось нелегко – не хотелось "работать мамой", но после долгих семейных советов, подсчетов и раздумий пришлось идти писать заявление. "Нам было выгоднее сделать главным ответственным за дочь меня. Но я сам не проявлял инициативу, хотя знал, что в России так можно. И у меня, и у жены отцы тоже брали отпуск, чтобы сидеть с детьми, но не то чтобы это меня вдохновило. Я сомневался, не был уверен в правильности решения: думал, не готов, не смогу, не хочу", – рассказывает папа почти трехлетней малышки. Он взял декрет, когда дочке было шесть месяцев, и ждет, когда наконец дадут садик, чтобы вернуться к работе.

Будни папы в декрете мало чем отличаются от будней декретной мамы – набор обязательных опций остается прежним. Но чем больше бытовых навыков и обязанностей было у мужчины до пополнения в семействе, тем ему легче в "бытовом рабстве", считает наш герой. "Я не готовился специально, но, конечно, я вышел не из пещеры и еще до рождения дочери выполнял какие-то домашние обязанности, – вспоминает он. – Обращению с ребенком пришлось учиться, как и всем нам. Постоянно звонил жене и консультировался, что, как, куда – почему-то думал, что она знает все о детях, что это встроенная опция у женщин. Хотя это ведь абсурд, это не так. Мы вместе читали книги и осваивали все с нуля, когда она была беременна". Стойко нести звание папы в декрете помогали советы интернета, книг и родственников.



Понятия декрет в законе нет – это "народное" название отпуска по беременности и родам (в среднем 70 дней до и 70 дней после), взять который может только мать. А дальше наступает отпуск по уходу за ребенком: уйти туда может любой родственник или законный опекун. При этом он будет получать 40 процентов среднего заработка (до полутора лет) – так же, как получала бы мама. С экономической точки зрения в декрет выгоднее пойти тому, у кого зарплата меньше. Обычно это женщина: в России они получают в среднем на 30 процентов меньше мужчин. Второй вариант: если стаж мамы меньше полугода, то ее выплаты начисляются не на основе среднего дохода, а на основе МРОТ, и она получит минималку – в 2019 году это 4 512 рублей. Если у отца стаж больше, в декрет также выгоднее уйти ему.



Фото: предоставлено героем материала

Декрет в России все еще воспринимается преимущественно как женское дело. Закон покачнул полюса жесткого гендерного распределения ролей, позволив папам уходить в декрет, а значит, обоим родителям более гибко подходить к воспитанию ребенка, планированию жизни, карьеры и целей. Но стереотип о том, что мужчина по умолчанию должен состояться в карьере, а женщина – в семье, еще живуч даже на бумаге. Чтобы получить отпуск по уходу за ребенком, кормилец и добытчик должен принести справку о том, что мать ребенка не находится в декрете. Если декрет оформляет женщина, справка о том, что муж не сидит в декрете, не нужна. Потому что мужчина в декрете – нонсенс, а не норма.

"Не оцениваю это ни хорошо, ни плохо, но в нашем обществе это не принято, – говорит семейный психолог Екатерина Гатаулина. – Трудно сказать, приживется ли мужской декрет в принципе. С момента корректировки законодательства в этом отношении прошло 12 лет – это не такой большой срок. Но уверена, даже не все знают о такой возможности".





Екатерина Гатаулина семейный психолог Тенденция отдавать заботу о детях мужчинам для патриархального сознания неорганична. Но в целом, если улучшатся условия отпуска по уходу за ребенком, больше мужчин будут его брать, в итоге со временем, очень постепенно, наш менталитет будет меняться. Конечно, на стремительные изменения рассчитывать нельзя.

По поводу того, кого можно считать "настоящим мужчиной", а кого "плохой матерью", Олег категоричен: побывав в декрете, он посмотрел на воспитание ребенка иначе. "Я думаю, мало кто получает удовольствие от домашних дел, которые не заканчиваются вообще никогда, а с появлением ребенка их становится очень и очень много. Личного времени – несколько часов в день, ведь малышка уже не так много спит, как в младенчестве, с ней нужно разговаривать, развивать ее, развлекать, гулять. Но мужчина разве не сможет справиться с этим, у него иначе устроено тело? Случится что-то страшное, если он поменяет памперс и выкупает ребенка?"

Молодой человек в декрете больше года. Он не скрывает, что очень хочет на работу, и уверен, что второй раз на декрет бы не решился: "Я понимаю, что дети общие, да и семья – это тоже работа двоих. Несправедливо все это сбрасывать на женщин. Но второго декрета я не хочу".

"Помогаю жене остаться женщиной, а не стать кухаркой"

Фото: предоставлено героем материала

Декрет отца – хороший подарок для мамы, вкусившей все прелести беременности, родов и первых месяцев жизни с младенцем. Выйти из этого круга, отдохнуть и снова почувствовать себя частью большого мира уставшей от бытовых забот женщине может быть просто жизненно необходимо. Анна, супруга Ильи, благодаря ему может на несколько дней уехать в другой город, оставив сыновей только на отца. И такое положение дел для пары естественно.

Ребята признаются: после родов были слезы дни и ночи напролет, срывы, пустота. Чтобы любимая не скатилась в депрессию, Илья сделал все: "Дети – это паруса, а не якоря, как я думал когда-то. Когда парням было по полтора месяца, я собрал всех в охапку, мы сели в машину и поехали в Грузию пережидать зиму. И это путешествие дало мне важное осознание: взяв на себя ответственность за детей, я даю любимой время для развития. И мне хорошо от этого: я радуюсь, глядя на то, что она ухаживает за собой, умудряется работать и развивать хобби. Если бы она стала мамой в декрете, какую жену я бы видел каждый день? Не знаю и не хочу представлять. Она не превратится в кухарку, уборщицу и наседку, и в этом есть и моя заслуга. Я считаю, что ради этого стоит отодвинуть работу на второй план".

Опыт мужского декрета делает отцов и детей ближе: тот, с кем малыш контактирует чаще, воспринимается как свой, родной, безопасный. Если папа вяло участвует в воспитании, редко находится в телесном контакте и ждет, когда ребенок подрастет, чтобы с ним можно было разговаривать, не возникает эмоциональной связи. Илья считает, вина женщин в этом тоже есть: "Иногда вижу, как женщина шипит на мужчину, если он что-то неловко делает, кричит: "Не лезь, я сама, уйди!" Раз, два пошипит на него, а ведь потом у него и инициатива пропадет. А ребенку нужен отец не меньше, чем мать, даже на младенческом этапе: он чувствует человека, принимает его, все связи формируются в этом возрасте. А если папа приближается впервые, когда ребенку стукнуло три, то он воспринимается как чужой дядя. Я не считаю пап в декрете героями – это ведь твои дети. Это нормально. Мам в декрете ведь не считают героинями? Никто же не восхищаются женщинами с коляской, так и мужчинами не надо".

Фото: предоставлено героем материала

Мужской декрет в разных странах: Швеция – "отцовская квота" обязывает папу взять 60 дней оплачиваемого отпуска (80 процентов от зарплаты) по уходу за ребенком. Если папа и мама в отпуске поровну, оба получают доплату;

Португалия – обязательно побыть дома не менее пяти дней после рождения;

Финляндия – отцы выходят в декрет на тех же условиях, что и матери (105 дней, которые можно разделить между родителями как угодно).

Швеция – "отцовская квота" обязывает папу взять 60 дней оплачиваемого отпуска (80 процентов от зарплаты) по уходу за ребенком. Если папа и мама в отпуске поровну, оба получают доплату;Португалия – обязательно побыть дома не менее пяти дней после рождения;Финляндия – отцы выходят в декрет на тех же условиях, что и матери (105 дней, которые можно разделить между родителями как угодно).

Подъемы в пять утра, кормление, сон до восьми как редкое счастье, прогулки, смена подгузников и все по кругу – такой режим принес много новых и полезных навыков: готовка, стирка, тщательная уборка дома, деловая переписка – все это одной рукой, пока вторая убаюкивает малыша! "Знаете, какое это счастье – когда одной рукой ты можешь делать все что угодно. Потому что перед сном, например, малышами заняты обе руки – и вот в такие моменты я понимаю, что физически привязан к детям. Все остальное – свобода по сравнению с этим!" – радуется Илья.





Илья Попадюк папа двойняшек в декрете По миллиметру, так же, как мои дети каждый день становятся чуть тяжелее, взрослее и умнее, чем были вчера, я день ото дня становлюсь лучше. Я расту и развиваюсь вместе с ними. И я готов к тому, что завтра нагрузка во всех смыслах может чуть вырасти – и я знаю, что справлюсь.

Из телеоператора – в декретные коучи

Фото: предоставлено героем материала

Путь к мужскому декрету лежит через равноправные партнерские отношения до беременности. Влад говорит, что эта тема в их паре всегда воспринималась как норма. Пара воспитывала старшего ребенка, и мысль отправить "посидеть дома" отца никого не напугала. "Я думал, что многое знаю, ведь был опыт за плечами. Но все оказалось совсем не так. Когда ты вдруг один на один с малышом, начинается небольшая паника, как на экзамене, когда знаешь, но забыл. Так вот я забыл примерно все: первые две недели я постоянно звонил жене по бытовым вопросам: что купить, как приготовить, где что лежит. Потому что мужчине одному надо немного – пожарил яичницу и доволен. А тут сын – не могу же я его постоянно кормить одной манкой".





Влад папа в декрете Все, что надо знать о декрете, я понял в первые две недели: декрет – это постоянный день сурка. Сложно представить всю степень этого "сурка", пока не окажешься в его шкуре. Ты полностью и всегда зависишь от ребенка. Еда, сон, готовка, стирка, пара часов на сон, если повезет. Когда жена приходила с работы, я просто выдыхал и старался куда-то уйти.

Фото: предоставлено героем материала

Влад уверен: пройти декрет нужно каждому мужчине, пусть не полтора года, но как минимум три–четыре месяца. "Пришло важное осознание, какой это тяжелый труд – бытовые заботы, зависимость от ребенка и все, что принято называть женскими делами. Я посмотрел на это изнутри, пожил в этом и теперь никогда не скажу и не подумаю, что, когда женщина сидит дома с ребенком, она ничего не делает. Как минимум она не сидит! Пока ты в декрете, у тебя нет никаких своих "хотелок". Никаких. А это очень и очень тяжело. Но я вырос как мужчина, стал более осознанно относиться ко всему, что связано с семьей, возросла ответственность за всех них, за опеку над ними".

Документы на декрет для мужчин: – заявление на отпуск по уходу за ребенком;

– копия свидетельства о рождении;

– справка с места работы мамы о том, что она не находится в декрете и не получает пособие.

– заявление на отпуск по уходу за ребенком;– копия свидетельства о рождении;– справка с места работы мамы о том, что она не находится в декрете и не получает пособие.

Экс-декретный папа вернулся на работу с новыми силами, энтузиазмом и свежим взглядом сквозь линзу камеры. Говорит, на все смотрит под другим углом – и в работе, и в жизни. И в шутку называет себя декретным коучем: научился ловко повелевать стиральной машиной, мультиваркой, плитой, стал подкованным покупателем в супермаркете после того, как увидел, что бывает, если дать ребенку просроченный йогурт. А еще, не сомневаясь, говорит: "Если нужно будет опять пойти в декрет, я сделаю это. Разве настоящий мужчина боится трудностей?"