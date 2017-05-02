Жители "Патриков" встревожены возможной реконструкцией исторического павильона у пруда

В Сети появилась информация о том, что самое известное здание на Патриарших прудах, павильон у пруда, могут перестроить. Только план возможной реконструкции не впечатлил жителей района. Как рассказывают люди, помимо реакции в социальных сетях, они собираются поднимать в управе вопрос об общественном контроле за изменением облика здания. Разбираемся в подробностях и вспоминаем историю павильона.



Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

От раздевалки до итальянского ресторана

Здание павильона появилось в парке еще до революции – изначально, правда, на противоположном берегу от нынешнего местоположения. Там располагалась лодочная станция, которая функционировала вплоть до 1913 года, однако потом была снесена.

На нынешнем месте, со стороны Большого Патриаршего переулка, здание появилось в 1938 году. Деревянное строение воздвигли по проекту Д. Б. Хазанова. Существует версия, что оно было выполнено по заказу для того, чтобы служить местом отдыха для водителей трамваев.

В 1929 году вокруг пруда проходили трамвайные пути. Официальное подтверждение существования этой линии есть только в романе Булгакова "Мастер и Маргарита". Но считается, что там была поворотная линия или трасса грузового трамвая. Впоследствии пути разобрали.



После их исчезновения в павильоне появились буфет и раздевалка при катке, в который превращался пруд каждую зиму. Место пользовалось популярностью среди молодежи. Портал Patriki Daily привел несколько воспоминаний местных жителей о тех временах.

В павильоне был бачок с водой и кружкой на цепочке: 10 копеек – днем, 15 – вечером.



В 60-е годы в павильончике была раздевалка, прокат коньков, буфет (горячий чай, булочки с маком, калорийки, коржики). Бак с цепочкой и кружкой прекрасно помню, заразиться никто не боялся, пили с удовольствием.



Патриаршие пруды, 1987 год. Фото: ТАСС/Игорь Зотин

В 80-е на месте деревянного здания появилась каменная постройка, которая по стилю повторяла первоначальную версию павильона. Возможно, это можно объяснить тем, что в создании проекта участвовал сын автора оригинального павильона.

Помню, как разобрали и снова построили павильон, который до того заваливался назад и был подперт металлическими конструкциями.



А уже в начале нового века здание перестало функционировать. В 2011-м в павильоне появился новый поселенец. Московский ресторатор Кирилл Гусев открыл на месте "раздевалки" элитный полутораэтажный (внутри помещения были еще и балконы с дополнительными столами) ресторан русской кухни с одноименным названием "Павильон", где в весеннее и летнее время открывалась еще и веранда. А в августе 2017 года его сменил итальянский ресторан Gilda Александра Оганезова, который занимал площадь вплоть до октября прошлого года. С этого момента павильон пустует, разве что в зимнее время боковые пристройки все так же используют для раздевалок катка, с чаем и булочками.

Кому сейчас принадлежит павильон

Сейчас павильон находится в аренде. Это следует из выписки государственного реестра недвижимости (ЕГРЮЛ), заказанной порталом Москва 24 в Росреестре.

В этом качестве объект недвижимости зарегистрирован восьмого февраля этого года. Так как здание находится в аренде, на него установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости, действовать оно будет до шестого марта 2062 года.



Фото: выписка из ЕГРЮЛ

Лицо, в пользу которого установлено ограничение и обременение, – общество с ограниченной ответственностью "Патриаршие", созданное 15 ноября 2018 года. Из выписки ЕГРЮЛ также следует, что сейчас кадастровая стоимость павильона – 23 миллиона 754 тысячи 920 рублей. Других данных о павильоне на Патриарших в Росреестре нет.

Павильон никогда не находился в городской собственности, в настоящий момент у него есть частный владелец. Об этом порталу Москва 24 сообщили в пресс-службе департамента имущества, добавив, что сейчас там размещается общество с ограниченной ответственностью. Но информации о конкретном владельце у ведомства нет, как и в выписке ЕГРЮЛ, так что собственник помещения остается неизвестным.

По данным лидера регионального общественного движения "За содействие городскому социальному развитию "Патриаршие пруды" Галины Мельниковой, здание на Патриарших находится в частных руках, его пытаются продать в течение нескольких лет за большие деньги – стоимость помещения несколько раз снижалась, однако помещение пока так никто и не приобрел.

На сайте Ardera.ru отдельно стоящее здание в Большом Патриаршем переулке продается за 660 миллионов 911 тысяч рублей. Представитель этого портала пояснил, что сейчас павильон находится в аренде, а его продажа приостановлена. Однако объявление с сайта не снято. И согласно документам, в настоящий момент помещение занимает ООО "Патриаршие".

Жители опасаются

22 февраля в распоряжении жителей Патриарших оказалась фотография павильона на Патриарших. Люди уверены, что это проект новой постройки. На нем павильон превратился в двухэтажное строение с крышей, напоминающей стеклянный купол. Появился невысокий, но бетонный забор, а на воде расположилась белая деревянная веранда. Порталу Москва 24 не удалось установить ни достоверность данного проекта, ни кто выступил его заказчиком. По некоторым данным, исполнителем могло быть проектное бюро, находящееся по адресу: площадь Киевского вокзала, 2.

Реакция жителей Патриарших и просто неравнодушных горожан последовала незамедлительно. В комментариях под постом в Facebook, где и появилось первое фото, мнения горожан разделились. "Это будет ужас!" – писали одни пользователи, тогда как другие отвечали, что "проект выглядит гораздо лучше, чем то, что есть сейчас".

"Эту фотографию на странице в Facebook разместила я, – рассказала порталу Москва 24 Галина Мельникова, также проживающая в районе Патриарших прудов. – Она попала ко мне от нового собственника, но не напрямую". Кстати, по версии женщины, у павильона совсем недавно появился новый владелец, но называть его имя собеседница портала отказалась.

По словам Галины, новый владелец обещал представить несколько планов перестройки здания. Это косвенно подтверждает и фотография первого проекта, где в углу указано, что это "Вариант 1". Логично, что должны быть и другие. Однако, как поясняют жители, пока они располагают только одной фотографией. "Я предполагаю, что они скинули нам лучший вариант, – отметила собеседница портала. – И догадываюсь, все остальное еще хуже". Вот и добрая часть соседей сошлась с ней во мнении, что новый план павильона никуда не годится. Небольшим свидетельством тому является опрос, который запустили в группе "Патрики". Согласно его результатам, количество недовольных людей значительно превышает численность той группы неравнодушных, кому потенциальный фасад здания пришелся по душе.

Одна из основных претензий жителей – стеклянный купол, в который может превратиться крыша павильона. Некоторые подписчики в группе "Патрики" назвали его безвкусным. А Мельникова обратила внимание на то, что многие жильцы рядом стоящих домов привыкли из своих окон смотреть на гнезда птиц, а не на то, как едят посетители заведения. А как отметила пользователь Facebook Юлия А., местные утки привыкли выводить птенцов на крыше павильона.



оставила комментарий в Facebook Юлия А. Там одна и та же пара уток много лет выводит потомство. Причем до того, как яйца вылупятся, самец выгоняет других уток с этой территории. Я за природу.

Однако другие пользователи в своих комментариях называют архитектурное решение, включающее стеклянную крышу, очень даже модным. "Будет современным, люксовым рестораном, с позитивной энергетикой – стеклянный купол, витражные окна на воду", – поделилась мнением в Facebook Ануш Акопян.

Вторая проблема, которая тревожит местных жителей, заключается в том, что проект, по их словам, разработали втайне от "соседей", не выслушав их мнения и пожелания. Так считает кондитер Александра Шафорост. "Это должно проходить через общественные слушания, – пояснила собеседница портала. – Нас же об изменениях и общественных слушаниях пока никто не уведомлял". Она утверждает, что здание павильона является практически историческим, даже если это и более современная постройка.



Проект, который мы увидели, не несет никакой культурной ценности, он построен безвкусно, по крайней мере, судя по эскизу. Игнорируются история и пропорции здания.



С ней согласилась и местная жительница Анна Манторова. "Павильон – часть исторически сложившегося облика Патриарших прудов. Зачем устраивать многоэтажный новодел? Может быть, лучше найти нормального хозяина для имеющегося помещения?" – заявила она.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В то же время этот вариант не единственный и, судя по всему, не окончательный. И Галина Мельникова выразила надежду, что местная управа все-таки устроит общественные слушания по поводу павильона.



"Чтобы внести какие-то изменения в градостроительные нормы и регламенты города Москвы, нужно обратиться в Городскую земельную комиссию. Она рассматривает вопрос и принимает решение, можно ли изменить эти параметры или нельзя, вносить изменения в правила землепользования и застройки или нет. Затем принимается решение о проведении публичных слушаний, дается поручение префектуре, а она передает его непосредственно в управу. У нас такой информации, что планируют публичные слушания по поводу павильона, нет, информации о планируемой стройке – тоже", – сообщила заведующая сектором строительства и имущественно-земельных отношений управы Пресненского района Людмила Полянская о положении дел на 13 марта. При этом сами жильцы планировали поднять вопрос об изменении облика павильона на слушаниях в управе 4 марта, которые были официально посвящены другой теме – реконструкции улиц в районе. Однако, по словам Мельниковой, активисты не успели включить обсуждение павильона в повестку. Кроме того, на встрече не было главы управы. Теперь защитники района намерены направить в управу Пресни письмо от общественного движения "Патрики" с просьбой о том, чтобы все изменения павильона были предварительно согласованы с местными жителями. "Затем должна быть создана рабочая группа, куда войдут жители и представители управы, и проведено заседание. Мы этого добьемся", – добавила Галина Мельникова.



Тему также прокомментировал Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы телеканалу "360°". "По вашему запросу сообщаем, что в Москомархитектуру не поступал проект реконструкции павильона на Патриарших прудах", – сообщили в ведомстве.

При этом многих настораживает не только сам факт реконструкции, но и планируемое увеличение площади здания. "Четко видно, что владелец не стремится привнести какую-либо культурную ценность, он хочет увеличить количество посадочных мест в помещении. Тем более они собираются надстраивать веранду над прудом, что технически – самозахват", – заявила Александра Шафорост. Она не сомневается, что здесь откроется именно ресторан.





оставила комментарий в Facebook Вера Беляк Насчет расширения площади. Можно подумать, что в старом ресторане не хватало мест и народ ломился. Глупость какая-то!

Официальной информации, подтверждающей, что в павильоне снова откроется ресторан, порталу Москва 24 раздобыть не удалось. Но по информации некоторых местных жителей, в новое заведение может прийти известный ресторатор Александр Раппопорт. Он, в свою очередь, подтвердил порталу, что с ним действительно ведутся переговоры по этому поводу. "Это все обсуждается, но пока никакого решения не принято, – пояснил Александр. – Еще даже и близко непонятно, какое конкретно заведение будет на месте павильона".

По мнению Галины Мельниковой, скорее всего, здесь откроется не просто заведение для семейных посиделок. Согласно доступной ей информации, новый владелец планирует создать статусное место для тусовок. "Многие представители шоу-бизнеса, – пояснила она. – Их будут в легкой обуви привозить ко входу в любую погоду, провожать по красной дорожке". А значит, по мнению Галины, скоро встанет вопрос о другом входе в здание – со стороны Большого Патриаршего переулка, как раз напротив подъездов жилых домов.

Шафорост добавила, что подъезда к постройке нет, как и места для парковки. "Это значит, в переулке, который к нему примыкает, будет большой поток людей, постоянное нарушение ПДД, остановка машин с закрытыми номерами – в общем, абсолютное и неэтичное поведение", – прогнозирует жительница района.



Жители домов у Патриарших раскритиковали новый фонтан

Однако бизнесмен Александр Гафин не до конца согласен со своей соседкой. "Павильон на Патриарших не является историческим памятником, он в принципе уже устарел", – заявил он, отметив, что в целом не против ремонта, но его также смущает конструкция будущего здания.

Действительно, повторимся, сам павильон не находится в городской собственности, но парк "Патриаршие пруды", согласно открытой информации, в 2003 году причислили к объектам культурного наследия. Поэтому Гафин уверен – владельцы должны подумать и учесть пожелания жителей района. По его мнению, новая конструкция должна вписываться в ансамбль парка, к которому так привыкли горожане.

А по версии Александры Шафорост, именно местные жители района поддержат борьбу против нового варианта здания. "Я не знаю лично ни одного, кому бы эта идея понравилась", – отметила Шафорост. Хотя есть и другие мнения.

Еще одна жительница, собственник квартиры на Патриарших Александра Орловская призналась порталу, что для нее главное, чтобы павильон просто остался.



То, что у него будет стеклянная крыша, на мой взгляд, не самый худший вариант. Зато он будет на своем месте стоять и дальше!



А 19-летняя Алиса просто объявила, что ей абсолютно все равно, что произойдет со зданием. "Есть контакты моих соседей-ровесников, которые вам абсолютно ничего не скажут – им тоже все равно", – заявила девушка порталу Москва 24.

Но Александра Шафорост и ее соратники не собираются опускать руки. "Это эстетически уродует кусочек района, который для нас очень важен. Мы здесь росли, здесь будут расти наши дети, – призналась она. – Мы будем бороться".

И есть основания считать, что это не просто слова. "Мы будем просить показать нам другие планы, пытаться договориться, попробуем решить вопрос максимально мирным путем", – рассказала Галина Мельникова.



оставила комментарий в Facebook Наталия Колесова У нас же здесь есть влиятельное сообщество "Друзья Патриарших", будем бороться!

Битва за тишину

Жители Патриарших прудов часто привлекают внимание СМИ борьбой за справедливость. В 2016 году самые активные вышли на улицу с лозунгом "Жители требуют тишины", чтобы убедить или заставить владельцев развлекательных заведений под их окнами закрываться в 23:00. Горожанам даже удалось достучаться до властей.



Шумные рестораны и кафе мешают спать жителям Патриарших прудов

Префект Центрального административного округа Владимир Говердовский провел совещание, на котором собрались предприниматели и сотрудники полиции Пресненского района. Владельцы ресторанов пообещали закрывать свои заведения в 23.00, а полицейские – усилить патрулирование Патриарших в ночное время. Но через год об этом забыли. Ведь официально запретить ресторанам работать до утра власти не могли. Увеличилось количество полицейских рейдов по улицам района. Но пока представители правоохранительных органов занимались одними нарушителями, тут же появлялись другие.

В поисках компромисса "Афиша Daily" собрала за круглым столом банкира, архитектора, рестораторов и других известных жителей Патриарших и владельцев различного бизнеса и предложила с помощью материала в СМИ достучаться до "ночной тусовки".

Портал опубликовал расшифровку беседы и спровоцировал новый скандал. Известные и богатые люди в беседе с журналистом называли приезжающих в центр москвичей из спальных районов "саранчой", да и в целом, по их мнению, гости Патриарших ведут себя невежливо. В ответ возмущенные горожане разместили в Сети призыв поучаствовать во флешмобе. Идею поддержали немногие.

А пусть жители Патриарших пробег на геликах устроят. Покажут нам, кто тут кто. А то мы попутали чот в бирюлёво своем. — Нерезидент (@neresident) July 27, 2016





Недавно была на Патриарших, у пруда воняло гниющей скошенной травой. Теперь понимаю, что это был аромат высоких ценностей местных жителей. — квантовый ковбой (@julia_boolove) July 27, 2016

Патриаршие пруды 1913 год. Фото: pastvu.com



Анастасия Павелко, Светлана Казанцева