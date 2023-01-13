Дивный мир за неделю: тюлень-обжора, книга изменников и секс против смерти

Каждый день в мире случаются миллионы интересных событий, которые проходят мимо из-за новостного хаоса. Мы решили исправить ситуацию. В еженедельной подборке Москва 24 делится самыми интересными и забавными новостями со всего земного шара.

Прожорливый тюлень

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Англии владелец рыболовного озера Ник Норт лишился крупной суммы из-за прожорливого тюленя. Животное внезапно поселилось в водоеме в декабре прошлого года и начало поедать лещей, сомов и карпов, пишет The Mirror.

По оценкам хозяина озера, тюлень "наел" на более чем три тысячи фунтов стерлингов (примерно 254 000 рублей) – это несколько центнеров рыбы. Природоохранные организации дважды пытались поймать зверя, но у них ничего не вышло.

Список изменников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве продают редчайшую книгу от 1964 года – полный список госпреступников, среди которых изменники Родины и агенты иностранных разведок. Автором является КГБ, пишет Mash. Приобрести экземпляр можно за 12 миллионов рублей. Хозяева артефакта рассказали, что книга досталась им по наследству от родственников, которые работали в структурах.

Уточняется, что из 800 таких экземпляров, распечатанных под грифом "секретно", уничтожили 797. Три из них "живы": один продают за 12 миллионов, другой хранится в музее на Лубянке, а третий – в Нью-Йорке.

Собака-коммунальщик

Фото: vk.com/pricolisy/Елена Рыжова

В районе Солнцево замечена собака породы стаффордширский терьер, которая помогает коммунальщикам убирать снег.

По словам хозяйки, Лору знает каждый дворник, потому что во время прогулки собака никогда не проходит мимо техники и работников. По этой причине стаффорду даже сшили комбинезон в таком же цвете, что и форма ее "коллег".

Случайно выжившие

Рыбаки из Австралии (штат Квинсленд) спасли пару, которая трое суток дрейфовала в океане, пишет Daily Mail.

Лорне Бенасси вместе с отцом отправились на яхте ловить рыбу. Вечером мужчины бросили якорь недалеко от острова Кертис и легли спать, но вскоре услышали крики о помощи. Когда рыбаки выбежали на палубу, увидели парня и девушку, которые барахтались в океане неподалеку от яхты.

Выяснилось, что молодые люди катались на сапбордах, но доски унесло течением. Родственники же не заметили исчезновения пары, потому что они планировали вернуться лишь через несколько дней. Проплывавшие мимо них яхты тоже не обратили внимания на барахтающихся в воде людей.

Утром рыбаки отвезли пару на берег, они госпитализированы.

Московский птицепад

Москвичи заметили на улицах лежащих без сознания птиц

Москвичи начали публиковать в соцсетях видео с лежащими на земле свиристелями. Жители столицы также рассказали, что в таком состоянии видели и снегирей. По словам экспертов в сфере природопользования, вероятнее всего, птицы набивают себе зоб покрытыми льдом ягодами, получают переохлаждение и из-за этого падают в обморок. После того как еда согревается, они приходят в себя.

Специалисты рекомендуют тем, кто заметил таких птиц, положить их в коробку и отнести в теплое место. При этом брать домой пернатых не стоит.

Секс как лекарство от смерти

Отсутствие сексуального интереса у мужчин связано с повышенным риском смерти, выяснили ученые японского Университета Ямагата. Результаты их работы опубликовали в журнале PLOS. Известно, что в исследовании участвовали почти 30 тысяч человек в возрасте 40 лет и старше.

Уровень сексуального интереса испытуемых оценивали путем опросов, а связь между ним и смертностью – с помощью специальной модели рисков (ученые рассматривали общую смертность, а также от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и рака).

Результаты показали, что при отсутствии интереса к сексу смертность общая и от онкологии серьезно повышены. При этом из-за наблюдательного характера изучение вопроса не позволяет точно определить причину и следствие. Но подчеркивается, что ведение половой жизни является недавно признанным показателем здоровья и качества жизни.