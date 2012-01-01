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11 декабря, 12:18

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Терапевт Хухрев рассказал о неожиданной пользе звукотерапии

Исцеляющая сила мелодии: кому поможет звукотерапия

Звуковая терапия помогает гармонизировать внутреннее и физическое состояния. Подробнее об этом рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев в программе "Доктор 24".

Как воздействуют звуки

Фото: 123RF/furtseff

В звуковой терапии используют живые музыкальные инструменты. Они позволяют гармонизировать внутреннее состояние и улучшить самочувствие, рассказал Алексей Хухрев.

В техногенной среде мы в основном окружены рваными звуками, которые накладываются друг на друга. Это создает дискомфорт, так как в природе они более ритмичные и гармоничные, например, шум реки или шорох деревьев.
Алексей Хухрев
врач-терапевт

Резкие звуки и общение с большим количеством людей приводят к внутренней дисгармонии. В свою очередь, правильно подобранные мелодии способны помочь восстановить баланс, добавил врач.

Звуки воздействуют на организм двумя способами: через слуховой канал и вибрации. Когда человек слышит гармоничное звучание, он переключает внимание, отпуская тревогу. Помимо этого, мощные музыкальные инструменты, такие как гонги и бубны, создают физические вибрации, которые также вызывают эмоциональный отклик.

Кому поможет терапия

Фото: 123RF/fizkes

Звуковая терапия влияет на эмоциональное состояние, когда человек сильно подавлен или, наоборот, перевозбужден. Также она воздействует на физическое самочувствие.

Наше физическое, психическое и духовное тела тесно связаны, а максимальный терапевтический эффект достигается, когда мы работаем с несколькими аспектами одновременно. Также доказано, что люди, настроенные на выздоровление, легче справляются с тяжелыми заболеваниями.
Алексей Хухрев
врач-терапевт

Однако звуковая терапия не рекомендована в некоторых случаях. К ним относятся психические заболевания в фазе обострения, перенесенные операции на органах слуха и беременность в первом триместре.

Также стоит учитывать, что эффект от такой терапии может быть парадоксальным, как и у лекарств. Например, успокоительные действуют по-разному на людей в зависимости от их возраста и состояния. Сеанс тоже способен оказать как успокаивающее, так и возбуждающее действие, заключил Хухрев.

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