Терапевт Хухрев рассказал о неожиданной пользе звукотерапии

Звуковая терапия помогает гармонизировать внутреннее и физическое состояния. Подробнее об этом рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев в программе "Доктор 24".

Как воздействуют звуки

В звуковой терапии используют живые музыкальные инструменты. Они позволяют гармонизировать внутреннее состояние и улучшить самочувствие, рассказал Алексей Хухрев.





Алексей Хухрев врач-терапевт В техногенной среде мы в основном окружены рваными звуками, которые накладываются друг на друга. Это создает дискомфорт, так как в природе они более ритмичные и гармоничные, например, шум реки или шорох деревьев.

Резкие звуки и общение с большим количеством людей приводят к внутренней дисгармонии. В свою очередь, правильно подобранные мелодии способны помочь восстановить баланс, добавил врач.

Звуки воздействуют на организм двумя способами: через слуховой канал и вибрации. Когда человек слышит гармоничное звучание, он переключает внимание, отпуская тревогу. Помимо этого, мощные музыкальные инструменты, такие как гонги и бубны, создают физические вибрации, которые также вызывают эмоциональный отклик.

Кому поможет терапия

Звуковая терапия влияет на эмоциональное состояние, когда человек сильно подавлен или, наоборот, перевозбужден. Также она воздействует на физическое самочувствие.





Алексей Хухрев врач-терапевт Наше физическое, психическое и духовное тела тесно связаны, а максимальный терапевтический эффект достигается, когда мы работаем с несколькими аспектами одновременно. Также доказано, что люди, настроенные на выздоровление, легче справляются с тяжелыми заболеваниями.

Однако звуковая терапия не рекомендована в некоторых случаях. К ним относятся психические заболевания в фазе обострения, перенесенные операции на органах слуха и беременность в первом триместре.

Также стоит учитывать, что эффект от такой терапии может быть парадоксальным, как и у лекарств. Например, успокоительные действуют по-разному на людей в зависимости от их возраста и состояния. Сеанс тоже способен оказать как успокаивающее, так и возбуждающее действие, заключил Хухрев.