Шесть спален и своя терраса: топ-5 самых дорогих квартир в аренду в Москве

Аналитики сферы недвижимости в 2023 году фиксируют увеличение числа предложений по аренде элитных квартир. Цена за месяц жизни в таких апартаментах достигает нескольких миллионов рублей. Показываем самые дорогие варианты в столице, а также разбираемся, с чем связан подобный тренд.



Во французском стиле

Один из самых дорогих вариантов на столичном рынке, который можно найти в октябре, – пятикомнатные апартаменты площадью 315 квадратных метров в районе Хамовники. Квартиросъемщику предлагается в пользование четыре спальни, гостиная с камином, три санузла, гардеробная, постирочная, а также терраса. Все во французском стиле – паркет "елочка", гипсовая лепнина, винтажные и антикварные элементы декора, мебель из ореха, панорамные окна. Цена за месяц жизни в такой роскоши – чуть менее 3,5 миллиона рублей.



С собственной террасой

Более "скромный" вариант находится в районе Покровское-Стрешнево. Цена за месяц – 2,5 миллиона рублей. В распоряжении арендосъемщика будет пентхаус площадью 362 квадратных метра с видом на Химкинское водохранилище. Помимо гостиной, спальни, двух детских комнат, столовой и кухни, в доме нашлось место для винотеки, звукоизолированной постирочной и трех подсобных помещений.

Бонус – терраса 192 квадратных метра, где есть беседка с обеденной зоной, летняя мебель, мангал и раковина.



На берегу пруда

В районе Раменки, на берегу Мосфильмовского пруда предлагают в аренду квартиру площадью 257 квадратных метров. Там есть кухня-гостиная с панорамными окнами и три спальни, каждая со своей ванной комнатой и гардеробной. В объявлении указано, что все убранство сделано из премиальных материалов – черное дерево, бронза, мрамор, кварц и агат.

Кроме того, имеются два машино-места в подземном паркинге и система охраны. Цена за такую квартиру составляет 2 миллиона рублей в месяц.



На две семьи

Вариант с шестью спальнями можно снять в Пресненском районе Москвы. В объявлении говорится, что жилье площадью 565 квадратных метров разделено на две квартиры. У каждой свой отдельный подъезд. Арендосъемщиками могут быть две семьи. Ремонт сделан из премиальных материалов, есть вся необходимая мебель и система охраны. Кроме того, дом является объектом культурного наследия. Стоимость ежемесячной аренды составляет 1,6 миллиона рублей.



Шесть комнат

Еще одно элитное предложение за 1,5 миллиона рублей в месяц находится в Мещанском районе. Там можно арендовать апартаменты площадью 414 квадратных метров. Для жизни есть вся необходимая мебель и техника, но при желании квартиросъемщика что-то можно вывезти. Собственник не против арендаторов с детьми, а также готов получать плату по безналичному расчету.



Для бизнеса

Причина появления на рынке аренды множества элитных квартир – отъезд граждан из России в 2022–2023 годах. Об этом Москве 24 рассказала руководитель агентства недвижимости Ольга Чижова.

"Этот год уникален, на рынке никогда не было столько вариантов аренды и продажи элитного жилья. Связано это с оттоком людей из России. Те, у кого была недвижимость за границей, покинули страну и выставили свои элитные дома и квартиры на съем", – объясняет эксперт.





Ольга Чижова руководитель агентства недвижимости Есть два основных типа квартиросъемщиков таких апартаментов – те, кто приезжает в Россию на несколько месяцев по работе. И вторые – это крупные компании, которые арендуют их для своих ценных сотрудников, которые приехали из-за рубежа.

По словам Чижовой, подобные квартиры, как правило, не снимают на долгий срок.

