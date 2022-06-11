6 интересных лагерей в Москве, где школьники могут отдохнуть на каникулах

Лучшее, что можно сделать летом, – это сменить картинку и уехать отдыхать. Однако иногда такой возможности нет, а детям после учебного года жизненно необходимо восстановить силы. На этот случай есть лагеря дневного пребывания, где не менее интересно, чем в обычных. При этом ехать никуда не нужно, так как все они находятся в Москве или области. Рассказываем про шесть лагерей разной направленности, где ребятам точно не будет скучно.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Компьютерная Академия TOP

Когда: 20 июня – 1 июля, 4–15 июля, 18–29 июля, 1–12 августа, 15–26 августа.

Где: 15 локаций в разных районах Москвы.

Сколько стоит: от 15 358 рублей за смену (12 дней).

Здесь ребят научат делать компьютерные игры – каждый создаст своего супергероя и игру с его участием. Кроме того, покажут, как программировать роботов и управлять ими, создавать 3D-реальность и делать мультики. Отдельное внимание уделяется блогингу: школьников научат обрабатывать фото и монтировать видео, расскажут, как сделать свой канал популярным и правильно вести себя перед камерой, чтобы на тебя охотнее подписывались.

Сеть школ IQ007

Когда: смены по 5 или 10 дней с 6 июня по 28 августа.

Где: 13 локаций в разных районах Москвы.

Сколько стоит: от 14 200 рублей за 5-дневную смену, от 22 300 рублей за 10-дневную.

В программе лагеря с многообещающим названием "Летняя школа спецагентов" куча занятий, направленных на стимуляцию мозговой активности и раскрытие интеллектуальных талантов: изобретательские задачки, скорочтение, каллиграфия и английский. Звучит местами как продолжение школы, но организаторы уверяют, что их задача – как раз показать детям, что все это может быть очень увлекательным. Ребят научат, как легко запоминать любую информацию, быстро читать, все понимать и вообще иметь дело с текстами, а также помогут существенно пополнить словарный запас в английском языке.

TSD.CAMP Станколит

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Когда: смены по 12 дней с 20 июня по 26 августа.

Где: Москва, улица Складочная, дом 1, строение 1.

Сколько стоит: от 32 437 рублей за смену.

Лагерь для творческих ребят, которые хотят попробовать себя на театральном поприще. С начинающими актерами будут заниматься азами актерского мастерства, сценической речью, пластикой и вокалом. Кроме того, здесь научат навыкам, которые пригодятся и за пределами сцены и киноплощадки: уверенность в себе, умение вести себя перед зрителями, выступать на публике и выражать свое мнение и эмоции.

Детский лагерь по фигурному катанию

Когда: 4–16 июля.

Где: Москва, Ледовый комплекс на Нагатинской.

Сколько стоит: от 44 000 рублей.

Не самое очевидное занятие для летнего сезона, но в жаркую погоду встать на лед иногда особенно приятно. На смене ждут ребят с любым уровнем подготовки, включая новичков. В программе – две полуторачасовые тренировки на льду, а в остальное время – другие развлечения: актерское мастерство, английский, шахматы, единоборства и разные игры. Форму покупать не нужно, она входит в стоимость путевки.

Bunny Hop Rider Camp

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Когда: смены по 5 дней с 13 июня по 26 августа.

Где: три локации: улица Большая Семеновская, дом 42, улица Смольная, дом 24А, и Театральный проезд, дом 5, строение 1.

Сколько стоит: от 20 000 рублей.

Городской лагерь для ребят, неравнодушных к самокату, скейту, лонгборду и прочему уличному спорту. Здесь ждут как тех, кто уже умеет что-то исполнять, так и новеньких, кто пока только собирается встать на скейт. Для детей также организуют прогулки в парках и походы на выставки, настольные игры и другие спокойные развлечения.

Ирбис. Городской интенсив кино и блогинга

Когда: 20 июня – 1 июля, 4–15 июля.

Где: две локации – улица Нижняя Красносельская, 40/12, корпус 4, и улица Садовническая, дом 54, строение 1, Gold&Dance.

Сколько стоит: от 26 950 рублей.

В этом летнем лагере ребята научатся снимать собственное кино на смартфон. По сути, они пройдут все этапы кинопроизводства в турборежиме: от написания сценария до монтажа, при желании в фильме можно даже сняться самому или попросить кого-то из друзей. Для участия нужен только телефон с камерой, наушники с микрофоном и пауэрбанк. Первый день смены – бесплатный (при условии внесения предоплаты), так что если ребенку не понравится, деньги можно будет вернуть.