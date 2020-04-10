Москвичи рассказали о своей ковидофобии – паническом страхе заразиться COVID-19

По данным на 10 апреля, число зараженных коронавирусной инфекцией в России увеличилось до 11 917 человек. Власти Москвы продлили ограничения: до 1 мая закрыты кафе, рестораны и другие заведения, граждане продолжают находиться в режиме самоизоляции. Однако не всем жизнь в период пандемии дается просто. Рассказываем истории москвичей, которые охвачены новым расстройством – ковидофобией, то есть панически боятся заразиться COVID-19.

Данила, 24 года: "Мне реально страшно"

Данила первое время не придавал особого значения распространению коронавирусной инфекции: как и его друзья, молодой человек часто шутил на эту тему. Все изменилось тогда, когда парень узнал об обстановке с COVID-19 в Италии.

"Когда в Италии начался весь этот ужас, я стал вникать, читать очень много информации. И запаниковал", – объяснил он.

По словам Данилы, он тут же попросил у руководства разрешить ему работать удаленно. "Я занимаюсь разработкой приложений и могу делать свою работу удаленно. Мой начальник согласился", – сказал Данила.





Данила москвич Каждое утро я обновлял статистику. И, наверное, из-за того, что очень много новостей читал, просто перестал выходить из дома. Мне реально страшно. Мне снятся ужасные сны о том, что я заболею или кто-то из моих близких.

По словам молодого человека, все продукты он заказывает на дом, за три недели на улицу выходил лишь несколько раз.

"Я нахожусь постоянно в панике, просыпаюсь с ней и засыпаю. Все друзья смеются надо мной, но я ничего не могу поделать со своим страхом. Вроде парень, но так реагирую. Я даже плакал несколько раз", – признался молодой человек.

Алена, 31 год: "Муж говорил, что я схожу с ума"

Домохозяйке Алене бороться со страхом заразиться коронавирусной инфекцией помогли онлайн-консультации с психологом. По словам женщины, она буквально сходила с ума из-за боязни, что ее маленький ребенок может заболеть COVID-19.

"Муж говорил, что я просто схожу с ума, а я плакала каждый раз, когда он возвращался домой, и сразу отправляла его мыться", – рассказала Алена.

По словам девушки, из-за панического страха заразиться резко изменилось отношение к привычным вещам, например к походу в магазин.





Алена москвичка Обычно мы с мужем ездим в большой гипермаркет раз в неделю, а я просила его ездить вечером, чтобы было меньше людей. После все купленные продукты промывала водой с хозяйственным мылом. Муж сначала смеялся, но потом заметил, что со мной реально что-то не так. Опять начались панические атаки, бессонница.

После консультаций с психологом навязчивые мысли ушли. Сейчас, по словам Алены, появилось внутреннее спокойствие.

"Оказалось, что я слишком много читала всяких новостей, обсуждала вирус с подругами. И мы сами все друг друга настраивали на негатив, проецировали на себя плохие сценарии. Сейчас я не читаю никаких новостей, мы смотрим старые советские фильмы каждый день и заряжаемся позитивом", – заключила она.

Как сообщала пресс-служба департамента здравоохранения Москвы, чаще всего страхом перед распространением коронавируса, или так называемой ковидофобией, страдают люди в возрасте от 35 до 50 лет.

Напоминаем, что московские психологи готовы бесплатно поддержать тех, кто испытывает эмоциональный дискомфорт из-за необходимости соблюдать режим самоизоляции или находиться на карантине. Из-за ограниченного пространства могут появиться страх, раздражительность, частая смена настроения и негативные реакции на близких. Также некоторые москвичи испытывают страхи в связи с ситуацией с пандемией в целом.

Телефон службы психологической помощи в Москве: +7 (495) 150-54-45 (ежедневно с 09:00 до 20:00).

Сайт: https://msph.ru/ (здесь можно записаться на бесплатную онлайн-консультацию).

Психолог рассказал, как правильно самоизолироваться



Илона Соболева, Анастасия Силенок