Москвичи рассказали о своей ковидофобии – паническом страхе заразиться COVID-19

По данным на 10 апреля, число зараженных коронавирусной инфекцией в России увеличилось до 11 917 человек. Власти Москвы продлили ограничения: до 1 мая закрыты кафе, рестораны и другие заведения, граждане продолжают находиться в режиме самоизоляции. Однако не всем жизнь в период пандемии дается просто. Рассказываем истории москвичей, которые охвачены новым расстройством – ковидофобией, то есть панически боятся заразиться COVID-19.
Данила, 24 года: "Мне реально страшно"
Данила первое время не придавал особого значения распространению коронавирусной инфекции: как и его друзья, молодой человек часто шутил на эту тему. Все изменилось тогда, когда парень узнал об обстановке с COVID-19 в Италии.
"Когда в Италии начался весь этот ужас, я стал вникать, читать очень много информации. И запаниковал", – объяснил он.
По словам Данилы, он тут же попросил у руководства разрешить ему работать удаленно. "Я занимаюсь разработкой приложений и могу делать свою работу удаленно. Мой начальник согласился", – сказал Данила.
По словам молодого человека, все продукты он заказывает на дом, за три недели на улицу выходил лишь несколько раз.
"Я нахожусь постоянно в панике, просыпаюсь с ней и засыпаю. Все друзья смеются надо мной, но я ничего не могу поделать со своим страхом. Вроде парень, но так реагирую. Я даже плакал несколько раз", – признался молодой человек.
Алена, 31 год: "Муж говорил, что я схожу с ума"
Домохозяйке Алене бороться со страхом заразиться коронавирусной инфекцией помогли онлайн-консультации с психологом. По словам женщины, она буквально сходила с ума из-за боязни, что ее маленький ребенок может заболеть COVID-19.
"Муж говорил, что я просто схожу с ума, а я плакала каждый раз, когда он возвращался домой, и сразу отправляла его мыться", – рассказала Алена.
По словам девушки, из-за панического страха заразиться резко изменилось отношение к привычным вещам, например к походу в магазин.
После консультаций с психологом навязчивые мысли ушли. Сейчас, по словам Алены, появилось внутреннее спокойствие.
"Оказалось, что я слишком много читала всяких новостей, обсуждала вирус с подругами. И мы сами все друг друга настраивали на негатив, проецировали на себя плохие сценарии. Сейчас я не читаю никаких новостей, мы смотрим старые советские фильмы каждый день и заряжаемся позитивом", – заключила она.
Как сообщала пресс-служба департамента здравоохранения Москвы, чаще всего страхом перед распространением коронавируса, или так называемой ковидофобией, страдают люди в возрасте от 35 до 50 лет.
Напоминаем, что московские психологи готовы бесплатно поддержать тех, кто испытывает эмоциональный дискомфорт из-за необходимости соблюдать режим самоизоляции или находиться на карантине. Из-за ограниченного пространства могут появиться страх, раздражительность, частая смена настроения и негативные реакции на близких. Также некоторые москвичи испытывают страхи в связи с ситуацией с пандемией в целом.
Телефон службы психологической помощи в Москве: +7 (495) 150-54-45 (ежедневно с 09:00 до 20:00).
Сайт: https://msph.ru/ (здесь можно записаться на бесплатную онлайн-консультацию).
Психолог рассказал, как правильно самоизолироваться
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