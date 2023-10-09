Врач рассказала, как пережить рекордно низкое атмосферное давление в Москве

В Москве начиная с воскресенья, 8 октября, вторые сутки подряд фиксируется очень низкое атмосферное давление. По словам синоптиков, показатели обновили суточные рекорды. Спрашиваем у врача, как метеозависимым людям пережить перепады погоды.



Суточные рекорды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице 9 октября второй день подряд обновляются суточные рекорды низкого атмосферного давления. Об этом в своем телеграм-канале написал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.





Михаил Леус ведущий специалист центра погоды "Фобос" Второй день подряд в Москве обновляется суточный рекорд низкого атмосферного давления. Сегодня в самом начале суток в полночь (на базовой метеостанции столицы ВДНХ) было зафиксировано атмосферное давление 727,6 миллиметра ртутного столба.

По словам синоптика, за всю историю наблюдений 9 октября давление падало ниже только в 1992 году. Тогда оно составило 728 миллиметров ртутного столба. Вместе с тем к вечеру ситуация несколько изменится. По прогнозу специалиста, давление поднимется до 739 миллиметров ртутного столба. Однако даже такой показатель все еще ниже нормы, уточнил он.

В воскресенье, 8 октября, атмосферное давление в полночь на метеостанции столицы ВДНХ понизилось до 723,5 миллиметра ртутного столба. Таким образом, был побит рекорд для этого дня, установленный в 1971 году. Тогда московские барометры показали 727 миллиметров ртутного столба.



Риск инфарктов и инсультов повышается

Перепады давления могут влиять на целый ряд категорий граждан. Об этом Москве 24 сообщила директор Центра иммунокоррекции, врач-терапевт Людмила Лапа. По ее словам, здоровые молодые люди зачастую не испытывают подобных проблем. Однако если у организма есть какие-то сбои в работе, то низкое атмосферное давление способно оказывать негативное влияние.





Людмила Лапа директор Центра иммунокоррекции, врач-терапевт Общий баланс давления у нас как у сообщающихся сосудов с внешним миром. Поэтому при низком атмосферном давлении внутреннее возрастает. В такие моменты повышается риск инфарктов и инсультов.

Больше всего влиянию погоды подвержены люди, пережившие инфаркты и инсульты, а также имеющие гипертонию и сосудистые проблемы. Обычно такие граждане регулярно наблюдаются у врачей и получают особую терапию. Поэтому Людмила Лапа посоветовала в первую очередь не забывать о назначенном лечении и принимать лекарства вовремя.

Кроме того, в периоды пониженного атмосферного давления специалист посоветовала придерживаться правильного питания. Что касается напитков, то можно пить теплый сладкий чай, особенно с учетом накрывшего столицу похолодания. "Он всегда будет полезен организму, потому что улучшение микроциркуляции идет с добавлением жидкости в рацион", – подчеркнула врач.

Также можно продолжать пить кофе. Вместе с тем необходимо воздержаться от любого алкоголя. По словам специалиста, после спиртных напитков происходит мгновенное расширение сосудов с последующим их сужением, что вредно для сердечно-сосудистой системы.



Степан Жирнов