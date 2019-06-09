Мамы в интернете: юзеры соцсетей, которые бесят всех

В сетевой жизни не меньше раздражителей, чем в реальной. И чаще всего людей раздражают... люди. Такие же пользователи, как и они сами. А в том сегменте интернета, где общаются мамы, персонажей, вызывающих всю гамму отрицательных эмоций, кажется, даже больше, чем в среднем по Сети. О юзерах, которых никто не любит, но которые есть всегда и везде, в колонке журналиста и мамы четверых детей Анны Кудрявской-Паниной.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В интернете всегда кто-то неправ. А в "мамском" интернете ощущение, что неправы 99% пользователей. Ну или, по крайней мере, просто раздражают. Зайдите на любой материнский форум или в любую тематическую группу – минут через пять вас начнут бесить большинство топикстартеров и комментаторов, а вашей любимой реакцией – и виртуальной, и реальной – на почти все высказывания станет легендарный и незаменимый "фэйспалм".

В чем соль? Да в том, что в "мамском" интернете в избытке присутствуют ровно те же раздражающие типажи, что и во всей Сети, только вот детская "взрывоопасная" тематика и делает любые их высказывания гораздо более остро воспринимаемыми трепетной материнской аудиторией.

Не напрягаясь, не особо задумываясь и что-то усиленно припоминая, можно накидать с десяток, а то и больше таких типажей.

Вот, например, Человек – "пять копеек", если не сказать, "в каждую бочку затычка", который эти свои пять копеек или затычку вставляет в любую дискуссию, оставляя комментарии под каждым постом. Он уверен, что именно его мнение обладает неоспоримо высокой ценностью. Этот тип делится на два подтипа: "добрый самаритянин" и "Баба-яга против". При этом добрый самаритянин легко превратится в Бабу-ягу, если собеседник вместо того, чтобы принять с благодарностью непрошеное мнение или совет, посмеет усомниться в его уместности или – не дай бог – полезности.

В "мамском" сообществе это может выглядеть следующим образом. Топикстартер выкладывает фото счастливого голопопого младенца, сопровождая его следующим текстом: "А вот и жара наконец! Если бы не потничка, радовались бы лету еще больше. Может, помазать чем-то?.."

Баба-яга: Это не потничка, это дерматит.

ТС: Э-э-э, а чем потничка не дерматит?

БЯ: М-да, ну и горе-мамаша, если вы не можете отличить дерматит от банальной потнички, о чем с вами вообще говорить?!

Добрый самаритянин: Бедный малыш, надо помазать смесью скипидара с барсучьим жиром и настоем подорожника, и все быстро пройдет!

ТС: Э-э-э, мне кажется, что это не очень полезная смесь, и уж точно не от потнички.

ДС, превращаясь в БЯ: М-да... Ну пусть ребенок мучается, если мама такая умная, что ее проверенные веками средства не устраивают. Всего хорошего! Когда потничка не только на спинке будет, вы еще вспомните, что вам хороший совет давали, а вы не воспользовались!

Вслед за этими персонажами в пост обязательно придет Человек-"фу" со своим стандартным комментарием из серии: "А обязательно было прыщавую попу вашего ребенка во весь экран постить?! Я, например, ела в это время. Спасибо, поблевала". Человек-"фу" приходит в любой пост с фотографией младенческой попы или если, не дай бог, в кадр попадет кусочек гениталий. А уж если незадачливая мать встревожится не только по поводу потнички на младенчиковой попе, но и качества того, что эта попа производит и выложит фото (пусть даже в комментариях), то ее подвергнут анафеме как минимум с десяток Человеков-"фу". Этот трепетный товарищ всегда ест, когда серфит в интернете, он не умеет пролистывать неинтересные или неприятные посты, а странным образом, наоборот, "залипает" на них, чтобы потом не полениться сообщить о своем "фу" топикстартеру. Ну и, кстати, его дети точно какают бабочками.

На пару с Человеком-"фу" всегда приходит Человек-диагноз. Под "фу" он обязательно оставит поддерживающий комментарий: "Не видите, что ли, это ж самая натуральная "яжмать", ей вообще по барабану, что кому-то телеса ее отпрыска могут аппетит испортить. "Этожеребенок"! Как будто нельзя словами описать!"

В посте про условную потничку непременно отметятся и другие персонажи. Например, Человек-обвинитель: "Конечно, будет у него потничка, вы ж его целый день в памперсе держите. Сначала угробят ребенка, а потом жалуются!"

Как правило, однократного и, конечно, нерелевантного. У этого вида, как и у Человека – "пять копеек", тоже есть два подвида: "все плохо" и "все хорошо". Тот, у кого "все плохо", сообщит примерно следующее: "У моего младшего было точно так же, думали, что потничка, так до язв дело дошло. В итоге оказалось, что это *сложное название ужасного кожного заболевания*". Человек – "а у меня все хорошо" тут же возразит: "Да перестаньте вы запугивать. У вас наверняка совсем по-другому было, а тут обычная потничка, у дочери была точно такая же, неделя без памперсов, и все прошло!" Дальше эти двое отлично поговорят друг с другом, топикстартер в этом диалоге – лишнее и никому не нужное звено. Да и самому ему оно надо?

Зато в этот диалог точно придет Человек-эксперт и надает всем остальным по их виртуальным щам. Он действительно очень эрудирован, многое знает, но его цель – вовсе не оставить полезный или сочувствующий комментарий молодой маме, а самоутвердиться лишний раз. Этому юзеру важно быть всегда правым и важно быть самым умным. Но и он иногда ошибается, а часто выступает вообще не по теме разговора: "В зависимости от вида сыпи современная дерматология различает три клинических варианта потницы: кристаллический, красный и папулезный", – примерно таким будет зачин его длинного комментария, к концу которого все потеряют нить его мысли да и интерес к ней. Этот знаток иногда ошибается, а часто просто неуместен, но если сказать ему об этом, он страшно оскорбится. В споре часто передергивает факты и переводит тему, пытаясь запутать собеседника и сыграть на привычном для себя поле.

Всех мам бесят Мамы-селфи, которые заваливают соцсети своими идеальными телами и глянцевыми лицами; Мамы – "мы поели, мы покакали", которые публикуют каждый шаг ребенка с восторженными комментариями. И так далее, и тому подобное.

Каждый из нас оставлял неуместные, высокомерные комментарии, умничал и давал советы без запроса. Каждый из нас бесил кого-то по ту сторону экрана.

И ту самую маму с потничкой у малыша, которой на самом деле хватило бы одного условно нормального комментария, например, такого: "Лето и впрямь нынче жаркое. Может, стоит показать педиатру, если ребенка это беспокоит? А малыш у вас очаровательный!"

Но это интернет, здесь могут далеко послать, здесь всегда кто-то неправ и кто-то обязательно кого-то бесит. Расстраиваться из-за чьих-то постов или комментариев и злиться на тех, кто с ними к вам приходит, конечно, можно, но не имеет никакого смысла. Если вы поддадитесь искушению и разразитесь в ответ гневным комментарием, будьте готовы к яростному спору – бессмысленному и беспощадному.

По-хорошему, реагировать на них не стоит вовсе. И в первую очередь потому, что все написанное этими людьми не о вас (даже если им так кажется) – все это только и исключительно о них. Не верите мне – спросите у любого психолога. А зачем вам говорить с этими людьми о том, что у них болит? Пусть поговорят со своим психотерапевтом. Не подкармливайте их своими эмоциями – их сожрут и переварят, а у вас внутри останется пустота. Лучше оставьте их для своей семьи и для своего "голопопого младенца".