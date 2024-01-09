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09 января, 12:54

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Три рецепта блюд для разгрузочных дней после праздников

Время для разгрузки: какие блюда помогут восстановиться после праздников

После обильных застолий, которые были в новогодние праздники, организму необходимо отдохнуть. Помогут в этом диетические, полезные, но при этом вкусные блюда. Несколько рецептов – в нашем материале.

Куриный суп с цветной капустой

Фото: depositphotos/NewAfrica

Легкий, но при этом питательный суп – то, что нужно после обильных праздничных застолий. Для его приготовления понадобятся:

  • 300 граммов куриного филе;
  • три картофелины;
  • маленький кочан цветной капусты;
  • луковица;
  • соль и черный молотый перец по вкусу.

Куриное филе надо нарезать небольшими кусочками и положить в кастрюлю, залить холодной водой и поставить вариться на среднем огне. Когда все закипит, нужно убавить температуру, снять пенку и подержать еще примерно 15 минут.

Тем временем морковь необходимо нарезать круглыми кусочками, а лук и картофель – кубиками. Положить все это в суп, посолить и поперчить, и варить еще пять минут. Потом добавить цветную капусту, предварительно разобрав ее на соцветия, и довести до готовности, пока овощи не станут мягкими. При подаче блюдо можно украсить мелконарезанной зеленью.

Рыба на подушке из овощной лапши

Фото: 123RF/jrstock

Рыба богата легкоусвояемым белком, благодаря чему занимает свое почетное место среди диетических продуктов. Но отдать предпочтение лучше нежирным сортам, таким как хек, треска и минтай. Чтобы приготовить вкусное и полезное блюдо, надо взять:

  • 300 граммов рыбы;
  • две средние морковки;
  • небольшой кабачок;
  • 40 граммов сливочного масла;
  • два зубчика чеснока;
  • соль и перец по вкусу.

Овощи надо натереть тонкой лапшой, а рыбу – небольшими порционными кусками. Сколько их получится, столько и нужно подготовить листов фольги. На каждом из них необходимо сформировать небольшую "подушку" из овощной лапши, на нее положить рыбу, а сверху – тонкий ломтик сливочного масла. Далее все посолить, поперчить и завернуть.

Когда все порции готовы, их надо выложить на противень и отправить в духовку, разогретую до 200 градусов. Запекать рыбу нужно примерно 15 минут.

Фруктовый салат в апельсиновых пиалах

Фото: 123RF/lenyvavsha

После каникул пора отдохнуть от тортов и конфет из новогодних подарков. Безболезненно отказаться от сладкого поможет фруктовый салат в весьма необычном оформлении. Для этого понадобятся:

  • три апельсина;
  • банан;
  • яблоко;
  • груша;
  • столовая ложка жидкого меда;
  • горсть гвоздики.

У каждого апельсина надо срезать верхушки и аккуратно извлечь мякоть большой ложкой. Получившиеся "пиалы" можно украсить бутонами гвоздики. Мякоть одного апельсина нужно очистить от перегородок и нарезать. Банан, яблоко и грушу тоже следует покрошить мелкими кубиками.

Осталось смешать все ингредиенты и выложить в "пиалы", а сверху полить салат медом.

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