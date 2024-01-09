Три рецепта блюд для разгрузочных дней после праздников

После обильных застолий, которые были в новогодние праздники, организму необходимо отдохнуть. Помогут в этом диетические, полезные, но при этом вкусные блюда. Несколько рецептов – в нашем материале.

Куриный суп с цветной капустой

Легкий, но при этом питательный суп – то, что нужно после обильных праздничных застолий. Для его приготовления понадобятся:



300 граммов куриного филе;

три картофелины;

маленький кочан цветной капусты;

луковица;

соль и черный молотый перец по вкусу.

Куриное филе надо нарезать небольшими кусочками и положить в кастрюлю, залить холодной водой и поставить вариться на среднем огне. Когда все закипит, нужно убавить температуру, снять пенку и подержать еще примерно 15 минут.

Тем временем морковь необходимо нарезать круглыми кусочками, а лук и картофель – кубиками. Положить все это в суп, посолить и поперчить, и варить еще пять минут. Потом добавить цветную капусту, предварительно разобрав ее на соцветия, и довести до готовности, пока овощи не станут мягкими. При подаче блюдо можно украсить мелконарезанной зеленью.

Рыба на подушке из овощной лапши

Рыба богата легкоусвояемым белком, благодаря чему занимает свое почетное место среди диетических продуктов. Но отдать предпочтение лучше нежирным сортам, таким как хек, треска и минтай. Чтобы приготовить вкусное и полезное блюдо, надо взять:



300 граммов рыбы;

две средние морковки;

небольшой кабачок;

40 граммов сливочного масла;

два зубчика чеснока;

соль и перец по вкусу.

Овощи надо натереть тонкой лапшой, а рыбу – небольшими порционными кусками. Сколько их получится, столько и нужно подготовить листов фольги. На каждом из них необходимо сформировать небольшую "подушку" из овощной лапши, на нее положить рыбу, а сверху – тонкий ломтик сливочного масла. Далее все посолить, поперчить и завернуть.

Когда все порции готовы, их надо выложить на противень и отправить в духовку, разогретую до 200 градусов. Запекать рыбу нужно примерно 15 минут.

Фруктовый салат в апельсиновых пиалах

После каникул пора отдохнуть от тортов и конфет из новогодних подарков. Безболезненно отказаться от сладкого поможет фруктовый салат в весьма необычном оформлении. Для этого понадобятся:

три апельсина;

банан;

яблоко;

груша;

столовая ложка жидкого меда;

горсть гвоздики.

У каждого апельсина надо срезать верхушки и аккуратно извлечь мякоть большой ложкой. Получившиеся "пиалы" можно украсить бутонами гвоздики. Мякоть одного апельсина нужно очистить от перегородок и нарезать. Банан, яблоко и грушу тоже следует покрошить мелкими кубиками.

Осталось смешать все ингредиенты и выложить в "пиалы", а сверху полить салат медом.