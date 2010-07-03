В Союзе российских пивоваров оценили запрет на продажу алкоголя в ПЭТ более 0,5 литра

Группа парламентариев от "Единой России" предложила запретить продажу в розницу пива в пластиковой таре объемом более 0,5 литра. По мнению авторов законопроекта, эта мера способна внести вклад в борьбу с алкоголизацией населения. Разбираемся, можно ли от такого нововведения ожидать положительного эффекта.



Пагубно для населения

Законопроект о запрете на продажу пива в пластиковой бутылке объемом более 0,5 литра разработали 16 депутатов Госдумы и сенатор Валерий Рязанский. Документ предполагает поэтапный запрет на производство, оборот (кроме экспорта) и розничную торговлю алкоголем в полимерной таре. Авторы обосновывают инициативу международным опытом.





Михаил Тарасенко первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, один из авторов законопроекта Кроме России и Китая, пиво в пластиковых бутылках емкостью более чем литр нигде не продается. Представители алкогольного бизнеса получают с этого высокую прибыль, но это очень пагубно сказывается на населении.

По данным Минздрава, на которые ссылаются парламентарии, алкогольные напитки, включая пиво, ежедневно в России употребляют 33% юношей и 20% девушек. А доля людей, которые регулярно балуются пенным, превышает 70%. Законопроект внесли в парламент еще в 2018 году. Однако очередь до него дошла только теперь: Госдума планирует рассматривать документ в октябре.

При этом зампред профильного комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Дмитрий Сазонов заявил, что с их стороны законопроект поддержки не найдет.

В России уже действуют ограничения на продажу пива в пластике: в 2017 году установили запрет на уровне свыше полутора литров. Но мера несильно сказалась на алкоголизации населения, поэтому законопроект надо принимать, отметил депутат Госдумы от Республики Дагестан Гаджимет Сафаралиев.

Не в таре дело?

Председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман в разговоре с Москвой 24 раскритиковал предложенный законопроект. Саму инициативу он назвал "невнятной".

"Инициатива не относится к разряду заботы о здоровье, снижению потребления алкоголя. Она не несет в себе ни логики, ни здравого смысла. Почему запрет касается только пива, а не, к примеру, водки, вина, коньяка, содержание алкоголя в которых в разы больше. По какой-то причине в инициативе о крепком алкоголе нет ни слова", – указывает Бриман.





Даниил Бриман председатель совета Союза российских пивоваров Это либо популизм, так как на теме алкоголя довольно легко привлечь к себе внимание, либо лоббизм. Причем это могут быть как интересы других алкогольных отраслей, так и внутренняя конкуренция среди производителей упаковки.

По его словам, в 2017 году, когда был введен запрет на продажу пива в пластике объемом более 1,5 литра, за этим стояли как раз производители другой тары.



В свою очередь, кандидат медицинских наук, директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков в комментарии Москве 24 также отметил, что уменьшение пластиковой тары для пива, скорее всего, мало влияет на уровень его продажи.

"К примеру, в Литве, где едва ли не самый высокий процент потребления спиртного, в 2016 году приняли программу борьбы с алкоголизмом, основанную прежде всего на регламентации оборота. Так вот, Вильнюсский университет в рамках исследования эффекта от инициативы недавно пришел к выводу, что количество употребляющих алкоголь в целом увеличилось. А среди молодых людей до 30 лет – в два раза", – рассказал Зыков.





Олег Зыков директор Института наркологического здоровья нации Любые подобные кампании часто приводят к обратному результату. Люди начинают не то что меньше – больше употреблять алкоголь.

Врач-нарколог добавил, что вместо решений по обороту необходимо принимать меры профилактики употребления крепких напитков.





Камзин Никита