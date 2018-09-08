Пешеходная Москва: неспешно пройдемся по центру города

Давно ли вы любовались Москвой не из окон своей машины или автобуса, следующего по стандартному маршруту "дом-метро"? Предлагаем в ближайшие выходные забыть про транспорт и насладиться пешеходными дорожками обновленной столицы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Уже и не счесть количество парадов и городских мероприятий, которые повидала Тверская. И теперь необязательно ждать очередного праздника, чтобы пройтись по центральной улице – расширенные тротуары позволяют это сделать уже сейчас. Кстати, высаженные вдоль улицы деревья немножко подросли, и вокруг снова зелено и красиво.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Прогуливаясь по Тверской, так и хочется свернуть в уютный Камергерский переулок, сесть в одном из местных кафе и выпить чашечку кофе. А ведь в 1920-е годы в Камергерском работало артистическое кафе "Десятая муза", в которое частенько захаживали Маяковский, Бурлюк, Брюсов и Есенин.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Теперь пройдемся по Большой Садовой и обязательно заглянем в гости к коту Бегемоту в музей Булгакова!

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кстати, если вы не в курсе, недавно там случилась очередная таинственная история с исчезновением черного пушистика. Но искать его пришлось недолго: уже в тот же вечер благодаря сотрудникам полиции знаменитый кот был найден, правда ошейник с него куда-то пропал.

Продолжим прогулку и окунемся в аристократический район XIX века, Новинский бульвар. Здесь можно ощутить дух времени, в котором жили князья Оболенские и Гагарины, а также известный адвокат Плевако и композитор Чайковский. А в начале XX века целый квартал в районе Новинского бульвара приобрел Федор Шаляпин.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

После можно передохнуть и погреться на солнышке на Садово-Триумфальной улице с ее простором, удивительной красоты цветочными клумбами и широкими лавочками.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Напомним, что год назад часть Якиманской набережной от Патриаршего моста до парка "Музеон" тоже стала полностью пешеходной. Сейчас по ней неспешно прогуливаются мамы с детьми, семейные пары и студенты, но немногие знают, что до строительства канала (это произошло в 1938 году) территория набережной частенько страдала от наводнений. Сегодня на бывшем здании Голутвинской мануфактуры можно найти табличку, где зафиксирован уровень самого крупного в XX веке наводнения (1908 год). Приоткроем небольшой секрет: на соседних зданиях спрятаны еще две таблички, но возможность их найти мы предоставляем вам.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Продолжая гулять по Якиманке, мы плавно переходим на Крымскую набережную. Вообще если охватить всю территорию вдоль Москвы-реки, включая Воробьевскую, Крымскую и Андреевскую набережные, а также "Музеон", Парк Горького и Нескучный сад, то получится самый большой городской парк в Европе с самой протяженной набережной. Можно начать свое утро на Воробьевых горах и, спустившись вниз к реке, идти в сторону центра и провести целый день рядом с водой и лесным массивом. А еще лучше сесть на теплоход и с ветерком прокатиться по тому же маршруту, наслаждаясь окрестными видами под шум волн.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

А вот Никольская бесспорно заслужила звание главной улицы лета–2018! В период чемпионата мира по футболу горожане будто ожили и, подбадриваемые болельщиками со всего мира, враз выплеснули весь свой накопленный заряд положительной энергии.

Ощущение, что на Никольской до сих пор царит атмосфера праздника и веселья, а ковер из светодиодных лампочек над головой заставит поверить в сказку даже самого скептически настроенного взрослого. Приходите и убедитесь сами!

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Нужно обязательно успеть поймать прелесть обновленной Москвы, запомнить ее именно такой...

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

... свежей, летней, с яркими красками и отзвуками самого сногсшибательного чемпионата мира за всю историю футбола!

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Гуляйте по Москве и ловите последние теплые, сентябрьские дни!