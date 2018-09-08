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Москва 24

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Общество

8 сентября, 06:01

Пешеходная Москва: неспешно пройдемся по центру города

общество город праздники

Давно ли вы любовались Москвой не из окон своей машины или автобуса, следующего по стандартному маршруту "дом-метро"? Предлагаем в ближайшие выходные забыть про транспорт и насладиться пешеходными дорожками обновленной столицы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Уже и не счесть количество парадов и городских мероприятий, которые повидала Тверская. И теперь необязательно ждать очередного праздника, чтобы пройтись по центральной улице – расширенные тротуары позволяют это сделать уже сейчас. Кстати, высаженные вдоль улицы деревья немножко подросли, и вокруг снова зелено и красиво.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Прогуливаясь по Тверской, так и хочется свернуть в уютный Камергерский переулок, сесть в одном из местных кафе и выпить чашечку кофе. А ведь в 1920-е годы в Камергерском работало артистическое кафе "Десятая муза", в которое частенько захаживали Маяковский, Бурлюк, Брюсов и Есенин.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Теперь пройдемся по Большой Садовой и обязательно заглянем в гости к коту Бегемоту в музей Булгакова!

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кстати, если вы не в курсе, недавно там случилась очередная таинственная история с исчезновением черного пушистика. Но искать его пришлось недолго: уже в тот же вечер благодаря сотрудникам полиции знаменитый кот был найден, правда ошейник с него куда-то пропал.

Продолжим прогулку и окунемся в аристократический район XIX века, Новинский бульвар. Здесь можно ощутить дух времени, в котором жили князья Оболенские и Гагарины, а также известный адвокат Плевако и композитор Чайковский. А в начале XX века целый квартал в районе Новинского бульвара приобрел Федор Шаляпин.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

После можно передохнуть и погреться на солнышке на Садово-Триумфальной улице с ее простором, удивительной красоты цветочными клумбами и широкими лавочками.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Напомним, что год назад часть Якиманской набережной от Патриаршего моста до парка "Музеон" тоже стала полностью пешеходной. Сейчас по ней неспешно прогуливаются мамы с детьми, семейные пары и студенты, но немногие знают, что до строительства канала (это произошло в 1938 году) территория набережной частенько страдала от наводнений. Сегодня на бывшем здании Голутвинской мануфактуры можно найти табличку, где зафиксирован уровень самого крупного в XX веке наводнения (1908 год). Приоткроем небольшой секрет: на соседних зданиях спрятаны еще две таблички, но возможность их найти мы предоставляем вам.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Продолжая гулять по Якиманке, мы плавно переходим на Крымскую набережную. Вообще если охватить всю территорию вдоль Москвы-реки, включая Воробьевскую, Крымскую и Андреевскую набережные, а также "Музеон", Парк Горького и Нескучный сад, то получится самый большой городской парк в Европе с самой протяженной набережной. Можно начать свое утро на Воробьевых горах и, спустившись вниз к реке, идти в сторону центра и провести целый день рядом с водой и лесным массивом. А еще лучше сесть на теплоход и с ветерком прокатиться по тому же маршруту, наслаждаясь окрестными видами под шум волн.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

А вот Никольская бесспорно заслужила звание главной улицы лета–2018! В период чемпионата мира по футболу горожане будто ожили и, подбадриваемые болельщиками со всего мира, враз выплеснули весь свой накопленный заряд положительной энергии.

Фото: depositphotos/aksenovko

Ощущение, что на Никольской до сих пор царит атмосфера праздника и веселья, а ковер из светодиодных лампочек над головой заставит поверить в сказку даже самого скептически настроенного взрослого. Приходите и убедитесь сами!

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Нужно обязательно успеть поймать прелесть обновленной Москвы, запомнить ее именно такой...

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

... свежей, летней, с яркими красками и отзвуками самого сногсшибательного чемпионата мира за всю историю футбола!

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Гуляйте по Москве и ловите последние теплые, сентябрьские дни!

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

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