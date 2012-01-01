В случае экстренной госпитализации на пациентов обрушивается большое количество вопросов: как связаться с родными, восстановить документы и так далее. В таких ситуациях на помощь приходят социальные координаторы, которые в День соцработника рассказали Москве 24 о своей работе.
Все заботы – на себя
Социальные координаторы работают в 38 стационарах Москвы – они забрали на себя существенную часть соцвопросов, которые раньше решали медицинские работники. Координаторы общаются с родными пациентов, уточняют, какие вещи нужно привезти, помогают в оформлении утерянных документов, организовывают транспортировку до жилья лежачим больным и многое другое.
Особое внимание уделяется одиноким пожилым и маломобильным гражданам, пациентам с инвалидностью и перенесшим сложные операции. Чтобы получить помощь, достаточно обратиться к врачу или напрямую к координатору, дождавшись утреннего обхода соцслужбы по палатам.
Спокойствие и поддержка родных помогают пациентам настроиться на выздоровление, поэтому одна из первоочередных задач координаторов – связаться с родственниками, а также решить с ними вопросы по поводу дальнейшей выписки.
Мария рассказала, как одна пожилая женщина почти месяц провела в реанимации без близких, так как посещения были строго запрещены. Когда пациентку перевели в палату, она была в подавленном эмоциональном состоянии, и тогда координаторы позвонили ее сыну, включив громкую связь.
"Сын так радовался, что маме стало лучше! Он говорил, как любит ее, что ни в коем случае не оставит ее одну, скоро навестит и поскорее ждет дома. Лицо женщины словно засветилось, ожило, причем это были первые реакции после длительного периода неподвижности. Все мы сами были тронуты до слез – видеть улыбки пациентов и их родственников – большое счастье", – рассказала координатор.
Помощь каждому
Особая поддержка нужна пожилым пациентам, ведь им сложнее адаптироваться в новых условиях.
"Один пенсионер пережил сердечный приступ. Врачи Вороновской больницы спасли его, и здоровью ничего не угрожало, но он сильно переживал за то, как ему попасть домой: он передвигался только в кресле-коляске", – вспомнил социальный координатор Дмитрий Измайлов.
Специалисты сразу заметили беспокойство пациента, расспросили, кто его ждет дома и будут ли встречать родственники.
Большие трудности и множество переживаний возникают и у пациентов, которые не могут изъясняться самостоятельно – будь то языковой барьер или нарушения речи. Как-то к координаторам городской клинической больницы имени С. С. Юдина обратилась пожилая москвичка: ее муж упал и резко потерял способность говорить. Скорая помощь увезла супруга с подозрениями на инсульт, и женщина очень переживала, рассказала Москве 24 старший социальный координатор Елена Доронина.
"Первым делом мы успокоили ее и сразу же навестили дедушку. Приступ миновал, его состояние стабилизировалось, но он действительно не говорил. Мужчина пытался издавать звуки, но безуспешно. В нашей практике часто приходится находить контакт с неговорящими пациентами: мы задавали наводящие вопросы, находили нужные слова, следили за мимикой и откликами тела", – рассказала она.
Специалисты также подключили к беседе психолога, и уже через неделю состояние пенсионера улучшилось, речь начала восстанавливаться, и мужчина смог передать через координаторов послания супруге, добавила Елена.
Социальные координаторы помогают пациентам и после выписки, рассказал заместитель главного врача по экстренной помощи НИИ СП им. Н. В. Склифосовского Фархад Навзади.
Они помогают людям получить послебольничный уход с привлечением социального работника на дому или в стационаре. Так врачи могут быть уверенными, что выписанные пациенты – в безопасности, заключил Фархад.