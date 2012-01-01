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08 июня, 08:30

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Социальные координаторы работают в 38 стационарах Москвы

Вклад в здоровье: как социальные координаторы помогают пациентам московских больниц

В случае экстренной госпитализации на пациентов обрушивается большое количество вопросов: как связаться с родными, восстановить документы и так далее. В таких ситуациях на помощь приходят социальные координаторы, которые в День соцработника рассказали Москве 24 о своей работе.

Все заботы – на себя

Фото: dszn.ru

Социальные координаторы работают в 38 стационарах Москвы – они забрали на себя существенную часть соцвопросов, которые раньше решали медицинские работники. Координаторы общаются с родными пациентов, уточняют, какие вещи нужно привезти, помогают в оформлении утерянных документов, организовывают транспортировку до жилья лежачим больным и многое другое.

Особое внимание уделяется одиноким пожилым и маломобильным гражданам, пациентам с инвалидностью и перенесшим сложные операции. Чтобы получить помощь, достаточно обратиться к врачу или напрямую к координатору, дождавшись утреннего обхода соцслужбы по палатам.

Например, экстренно госпитализированные пациенты могут оказаться в больнице без документов. Также они часто волнуются, что не сообщили близким, где они, плюс дети могут остаться дома без присмотра. Ситуации разные, и каждая требует участия и помощи со стороны.
Мария Смирнова
старший социальный координатор ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова

Спокойствие и поддержка родных помогают пациентам настроиться на выздоровление, поэтому одна из первоочередных задач координаторов – связаться с родственниками, а также решить с ними вопросы по поводу дальнейшей выписки.

Мария рассказала, как одна пожилая женщина почти месяц провела в реанимации без близких, так как посещения были строго запрещены. Когда пациентку перевели в палату, она была в подавленном эмоциональном состоянии, и тогда координаторы позвонили ее сыну, включив громкую связь.
 
"Сын так радовался, что маме стало лучше! Он говорил, как любит ее, что ни в коем случае не оставит ее одну, скоро навестит и поскорее ждет дома. Лицо женщины словно засветилось, ожило, причем это были первые реакции после длительного периода неподвижности. Все мы сами были тронуты до слез – видеть улыбки пациентов и их родственников – большое счастье", – рассказала координатор.

Помощь каждому

Фото: dszn.ru

Особая поддержка нужна пожилым пациентам, ведь им сложнее адаптироваться в новых условиях.

"Один пенсионер пережил сердечный приступ. Врачи Вороновской больницы спасли его, и здоровью ничего не угрожало, но он сильно переживал за то, как ему попасть домой: он передвигался только в кресле-коляске", – вспомнил социальный координатор Дмитрий Измайлов.

Специалисты сразу заметили беспокойство пациента, расспросили, кто его ждет дома и будут ли встречать родственники.

Оказалось, что его жена и сын тоже с инвалидностью и приехать за ним не могли. Мы выяснили, что семье на дому помогает соцработник, и пригласили его в больницу, а для транспортировки пациента заказали специальную машину с подъемником для коляски. В сопровождении соцработника мужчина благополучно добрался до дома и продолжил восстановление в окружении родных.
Дмитрий Измайлов
старший социальный координатор Вороновской больницы

Большие трудности и множество переживаний возникают и у пациентов, которые не могут изъясняться самостоятельно – будь то языковой барьер или нарушения речи. Как-то к координаторам городской клинической больницы имени С. С. Юдина обратилась пожилая москвичка: ее муж упал и резко потерял способность говорить. Скорая помощь увезла супруга с подозрениями на инсульт, и женщина очень переживала, рассказала Москве 24 старший социальный координатор Елена Доронина.

"Первым делом мы успокоили ее и сразу же навестили дедушку. Приступ миновал, его состояние стабилизировалось, но он действительно не говорил. Мужчина пытался издавать звуки, но безуспешно. В нашей практике часто приходится находить контакт с неговорящими пациентами: мы задавали наводящие вопросы, находили нужные слова, следили за мимикой и откликами тела", – рассказала она.

Специалисты также подключили к беседе психолога, и уже через неделю состояние пенсионера улучшилось, речь начала восстанавливаться, и мужчина смог передать через координаторов послания супруге, добавила Елена.

Фото: dszn.ru

Социальные координаторы помогают пациентам и после выписки, рассказал заместитель главного врача по экстренной помощи НИИ СП им. Н. В. Склифосовского Фархад Навзади.

Необходимо, чтобы пациент и дома продолжал выполнять рекомендации врачей, особенно если он перенес тяжелое хирургическое вмешательство или изначально поступил в стационар с серьезной патологией. Ситуация осложняется, если человек одинок или маломобилен и после завершения лечения в клинике о нем некому позаботиться. В такой ситуации снова выручают социальные координаторы.
Фархад Навзади
заместитель главврача по экстренной помощи НИИ СП им. Н. В. Склифосовского

Они помогают людям получить послебольничный уход с привлечением социального работника на дому или в стационаре. Так врачи могут быть уверенными, что выписанные пациенты – в безопасности, заключил Фархад.

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