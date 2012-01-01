В случае экстренной госпитализации на пациентов обрушивается большое количество вопросов: как связаться с родными, восстановить документы и так далее. В таких ситуациях на помощь приходят социальные координаторы, которые в День соцработника рассказали Москве 24 о своей работе.

Все заботы – на себя

Социальные координаторы работают в 38 стационарах Москвы – они забрали на себя существенную часть соцвопросов, которые раньше решали медицинские работники. Координаторы общаются с родными пациентов, уточняют, какие вещи нужно привезти, помогают в оформлении утерянных документов, организовывают транспортировку до жилья лежачим больным и многое другое.

Особое внимание уделяется одиноким пожилым и маломобильным гражданам, пациентам с инвалидностью и перенесшим сложные операции. Чтобы получить помощь, достаточно обратиться к врачу или напрямую к координатору, дождавшись утреннего обхода соцслужбы по палатам.



Мария Смирнова старший социальный координатор ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова Например, экстренно госпитализированные пациенты могут оказаться в больнице без документов. Также они часто волнуются, что не сообщили близким, где они, плюс дети могут остаться дома без присмотра. Ситуации разные, и каждая требует участия и помощи со стороны.

Спокойствие и поддержка родных помогают пациентам настроиться на выздоровление, поэтому одна из первоочередных задач координаторов – связаться с родственниками, а также решить с ними вопросы по поводу дальнейшей выписки.

Мария рассказала, как одна пожилая женщина почти месяц провела в реанимации без близких, так как посещения были строго запрещены. Когда пациентку перевели в палату, она была в подавленном эмоциональном состоянии, и тогда координаторы позвонили ее сыну, включив громкую связь.



"Сын так радовался, что маме стало лучше! Он говорил, как любит ее, что ни в коем случае не оставит ее одну, скоро навестит и поскорее ждет дома. Лицо женщины словно засветилось, ожило, причем это были первые реакции после длительного периода неподвижности. Все мы сами были тронуты до слез – видеть улыбки пациентов и их родственников – большое счастье", – рассказала координатор.

Помощь каждому

Особая поддержка нужна пожилым пациентам, ведь им сложнее адаптироваться в новых условиях.

"Один пенсионер пережил сердечный приступ. Врачи Вороновской больницы спасли его, и здоровью ничего не угрожало, но он сильно переживал за то, как ему попасть домой: он передвигался только в кресле-коляске", – вспомнил социальный координатор Дмитрий Измайлов.

Специалисты сразу заметили беспокойство пациента, расспросили, кто его ждет дома и будут ли встречать родственники.



Дмитрий Измайлов старший социальный координатор Вороновской больницы Оказалось, что его жена и сын тоже с инвалидностью и приехать за ним не могли. Мы выяснили, что семье на дому помогает соцработник, и пригласили его в больницу, а для транспортировки пациента заказали специальную машину с подъемником для коляски. В сопровождении соцработника мужчина благополучно добрался до дома и продолжил восстановление в окружении родных.

Большие трудности и множество переживаний возникают и у пациентов, которые не могут изъясняться самостоятельно – будь то языковой барьер или нарушения речи. Как-то к координаторам городской клинической больницы имени С. С. Юдина обратилась пожилая москвичка: ее муж упал и резко потерял способность говорить. Скорая помощь увезла супруга с подозрениями на инсульт, и женщина очень переживала, рассказала Москве 24 старший социальный координатор Елена Доронина.

"Первым делом мы успокоили ее и сразу же навестили дедушку. Приступ миновал, его состояние стабилизировалось, но он действительно не говорил. Мужчина пытался издавать звуки, но безуспешно. В нашей практике часто приходится находить контакт с неговорящими пациентами: мы задавали наводящие вопросы, находили нужные слова, следили за мимикой и откликами тела", – рассказала она.

Специалисты также подключили к беседе психолога, и уже через неделю состояние пенсионера улучшилось, речь начала восстанавливаться, и мужчина смог передать через координаторов послания супруге, добавила Елена.

Социальные координаторы помогают пациентам и после выписки, рассказал заместитель главного врача по экстренной помощи НИИ СП им. Н. В. Склифосовского Фархад Навзади.



Фархад Навзади заместитель главврача по экстренной помощи НИИ СП им. Н. В. Склифосовского Необходимо, чтобы пациент и дома продолжал выполнять рекомендации врачей, особенно если он перенес тяжелое хирургическое вмешательство или изначально поступил в стационар с серьезной патологией. Ситуация осложняется, если человек одинок или маломобилен и после завершения лечения в клинике о нем некому позаботиться. В такой ситуации снова выручают социальные координаторы.

Они помогают людям получить послебольничный уход с привлечением социального работника на дому или в стационаре. Так врачи могут быть уверенными, что выписанные пациенты – в безопасности, заключил Фархад.