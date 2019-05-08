Где лучше всего смотреть парад Победы в Москве

9 мая 2019 года в Москве пройдет парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В торжественном шествии примут участие более 13 тысяч военнослужащих, свыше 100 единиц военной техники и 74 вертолета и самолета – по количеству победных лет. Но в центр событий – на Красную площадь – попасть смогут далеко не все. Поэтому Москва 24 составила список самых лучших смотровых площадок, где можно посмотреть парад и ничего не пропустить.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

По традиции парад Победы проходит у стен Кремля на Красной площади. Как и каждый год, в самый центр праздника сможет попасть строго ограниченное количество людей – и только по приглашениям. В 2019 году посетить парад смогут около 1500–2000 человек: участники Великой Отечественной войны, их родственники, представители министерств, труженики тыла, вдовы ветеранов, военные чиновники, главы других стран и аккредитованные журналисты. Пропустить больше гостей не получится физически.

Это не значит, что остальные москвичи не смогут увидеть ничего. Большинство федеральных телеканалов проведут прямую трансляцию парада Победы. Начало – в 10:00 по московскому времени. Но если очень хочется посмотреть вживую, можно и так: в столице для этого есть множество мест, откуда открывается прекрасный обзор.

Какую технику покажут на параде 9 Мая

Марш военнослужащих

Посмотреть на парадные расчеты своими глазами сложнее всего: для них основное действие проходит в пределах Красной площади. Если приглашение до вас не дошло, а смотреть по телевизору – это не те ощущения, есть выход, но не дешевый.

Достаточно снять номер в одном из отелей в центре Москвы, окна которого выходят как раз на Красную площадь. По этим параметрам вполне подходят гостиницы "Националь", Four Seasons Hotel Moscow и The Ritz-Carlton. Только нужно понимать, что и в обычный день забронировать место в таком отеле непросто и далеко не дешево. А за заветными номерами, которых, кстати, не так много, очередь начала выстраиваться как минимум за пару недель.



Изменения в режиме работы метро 9 мая С 7 утра и до окончания проведения парада в честь Дня Победы только на вход и пересадку будут работать станции "Библиотека имени Ленина" и "Боровицкая", "Охотный Ряд" и "Театральная", "Площадь Революции" и "Александровский сад".

С 7 утра и до окончания проведения парада в честь Дня Победы только на вход и пересадку будут работать станции "Библиотека имени Ленина" и "Боровицкая", "Охотный Ряд" и "Театральная", "Площадь Революции" и "Александровский сад".

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Военная техника

Посмотреть на движение танков и БТР гораздо проще. Из года в год колонны военной техники двигаются примерно по одному и тому же маршруту. И чтобы увидеть зрелище вживую, достаточно просто выбрать точку вдоль траектории движения колонн – от Нижних Мнёвников до Красной Площади и обратно.



Маршрут военной техники 9 мая: Улицa Hижниe Mнёвники – yлицa Hapoднoгo Oпoлчeния – yлицa Mнёвники – 3вeнигopoдcкoe шocce – yлицa Kpacнaя Пpecня – yлицa Бappикaднaя – yлицa Caдoвaя-Kyдpинcкaя – yлицa Бoльшaя Caдoвaя – Tpиyмфaльнaя плoщaдь – yлицa Tвepcкaя – Maнeжнaя плoщaдь – Kpacнaя плoщaдь – Bacильeвcкий cпycк – Kpeмлeвcкaя нaбepeжнaя – Бopoвицкaя плoщaдь – yлицa Moxoвaя – yлицa Boздвижeнкa – yлицa Hoвый Apбaт – Hoвинcкий бyльвap – yлицa Бappикaднaя – yлицa Kpacнaя Пpecня – 3вeнигopoдcкoe шocce – yлицa Mнёвники – yлицa Hapoднoгo Oпoлчeния – yлицa Hижниe Mнёвники.

Улицa Hижниe Mнёвники – yлицa Hapoднoгo Oпoлчeния – yлицa Mнёвники – 3вeнигopoдcкoe шocce – yлицa Kpacнaя Пpecня – yлицa Бappикaднaя – yлицa Caдoвaя-Kyдpинcкaя – yлицa Бoльшaя Caдoвaя – Tpиyмфaльнaя плoщaдь – yлицa Tвepcкaя – Maнeжнaя плoщaдь – Kpacнaя плoщaдь – Bacильeвcкий cпycк – Kpeмлeвcкaя нaбepeжнaя – Бopoвицкaя плoщaдь – yлицa Moxoвaя – yлицa Boздвижeнкa – yлицa Hoвый Apбaт – Hoвинcкий бyльвap – yлицa Бappикaднaя – yлицa Kpacнaя Пpecня – 3вeнигopoдcкoe шocce – yлицa Mнёвники – yлицa Hapoднoгo Oпoлчeния – yлицa Hижниe Mнёвники.

Но есть и самые популярные – "люкс"-варианты – которые являются наилучшими точками обзора.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Тверская улица

На первом месте – смотровая площадка на чужом балконе в квартире на Тверской улице. Там военная техника не просто проедет, но сделает остановку перед началом парада. Москвичи уже превратили праздник в небольшой бизнес и сдают в аренду не квартиры, а балконы – и удобнее, и дешевле. Цена варьируется от двух до 24 тысяч рублей – в последнем случае вам, скорее всего, предложат чай и доступ в ванную комнату. Напроситься в гости придется ранним утром.

Рассмотреть колонны вблизи можно и стоя на улице. Тверская во время парада всегда пользуется большой популярностью. И если занять место в первом ряду, можно успеть и танки рассмотреть, и селфи сделать.

Какие улицы перекроют в Москве 9 мая

Софийская набережная

С этого ракурса можно рассмотреть технику издалека – когда колонны уже покидают парад по Васильевскому спуску. Место очень удачное, но не самое практичное – из-за хорошего обзора зрители начинают собираться на смотровой площадке примерно с 8 утра. Низким девушкам и детям вряд ли удастся что-то разглядеть, если они не успеют занять место в первом ряду.

Новый Арбат

Неплохой точкой обзора является и Новый Арбат. Здесь также можно рассмотреть всю военную технику уже на обратном пути. Появятся на точке колонны в диапазоне с 10.30 до 10.40 утра. Идеальным местом считается угол Нового Арбата и Новинского бульвара. Здесь людей обычно собирается гораздо меньше, а значит, шансы занять место в первом ряду велики. Кроме того, чтобы рассмотреть колонны с высоты, можно также снять и номер в какой-либо гостинице на Новом Арбате. Правда, стоимость номеров также не самая доступная.

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Воздушный парад

Самолеты и вертолеты для участия в параде взлетят с восьми аэродромов столицы и организуют единый строй над районом Тушино. Оттуда воздушная колонна направится прямиком на Красную площадь, вдоль Ленинградского проспекта и Тверской.

Именно в этих районах и откроется наилучший обзор на воздушную часть парада. Лучшего всего выбрать точку повыше – часто по такому поводу в некоторых зданиях открывают выход на крышу. Кроме того, неплохо рассмотреть самолеты и вертолеты вы сможете в непосредственной близости к центру парада: на Раушской набережной и прилегающих к Красной площади улицах.

Ожидать технику стоит около 10:45 утра. И для наилучшего обзора старайтесь выбирать места вдали от высотных зданий.