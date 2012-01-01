Юрист Каганюк назвала способы уволить сотрудника, который ушел с работы и пропал

Среди молодых сотрудников становится популярным гостинг – резкий уход с работы без предупреждения и объяснения причин, утверждают работодатели. После этого кадры пропадают и перестают выходить на связь. Москва 24 выяснила, что делать с такими работниками.

Ушли и не вернулись

Гостинг – тренд не новый, считают многие из опрошенных Москвой 24 работодателей. По их мнению, это поведение чаще всего свойственно специалистам без опыта, которые только окончили учебу. В какой-то момент они резко покидают рабочее место без объяснения причин и не выходят на связь.

Подобная ситуация произошла на глазах у журналиста Марины Асташовой, когда она работала редактором в небольшом СМИ.

"Наш директор наняла офис-менеджера – молодую девушку, которая только окончила университет. Ее быстро оформили, она проработала буквально два дня, а потом пропала", – рассказала Асташова Москве 24.

По словам Марины, девушка не отвечала на звонки и сообщения, ее муж тоже был недоступен. Ее искали несколько недель, но она так и не объявилась.

"Наш сотрудник в отделе кадров говорила, что в подобном случае не так просто уволить человека: вдруг с ним что-то случилось по здоровью, а они его убрали. Тогда у компании будут проблемы", – пояснила девушка.

Подобные истории очень популярны в бьюти-сфере, поделилась с Москвой 24 управляющая салоном красоты Юлиана Меркулова.





Юлиана Меркулова управляющая салоном красоты Я бы даже сказала, это караул для салонов красоты, которые набирают мастеров маникюра или бровиста со сменным графиком и ежедневной оплатой. Бывает так, что собеседуешь девушку, она согласна на все условия, а в итоге работает несколько дней, берет за это оплату и больше не выходит на связь.

Меркулова уточнила, что подобные проблемы чаще всего происходят с молодыми мастерами, которые только окончили курсы. Опытные специалисты дорожат своей репутацией и клиентами, поэтому ничего подобного не делают.

"В одном из салонов, где я работала, пришлось даже поменять систему: вместо ежедневных выплат мы перешли к зарплате два раза в месяц. И перестали брать совсем молодых сотрудников без опыта", – рассказала она.

С похожей историей столкнулась и руководитель отдела продаж Диана Слуцкая.

"К нам в call-центр пришел менеджер лет 20-ти, с виду адекватный молодой человек. Достаточно активно проработал весь день, проявил заинтересованность, я и другое руководство утвердили его на должность и оформили. На следующий день он просто пропал, перестал отвечать на звонки и СМС, хотя был онлайн в мессенджерах", – рассказала Слуцкая.

Спустя неделю молодой человек все-таки написал, что просто нашел более интересное предложение. Компания тогда смогла добиться от него электронного заявления на увольнение, вспоминает Слуцкая.

"Причем он сказал, что не знал о юридических нюансах. Думал, что можно просто так уйти", – добавила собеседница Москвы 24.

Безответственность или свобода?

Отсутствие конкурентоспособности, философия разделения личной и профессиональной жизни, желание иметь гибкий и свободный график – все это сыграло большую роль в появлении гостинга среди зумеров. Об этом Москве 24 рассказала генеральный директор рекрутингового агентства Татьяна Долякова.





Татьяна Долякова генеральный директор рекрутингового агентства Зумеры – это поколение, рожденное на стыке веков и выросшее в "нулевых". Это были годы расцвета, и молодежь воспитывалась в спокойной, неконкурентной среде. Поэтому зумеры не привыкли драться за место под солнцем и не видят причин для этого.

Кроме того, на настроения молодых людей сильно повлияла философия work-life balance (разделение личной и профессиональной жизни), которая активно продвигалась последние десять лет. Согласно этой концепции, человек не должен много работать, ему важно находить баланс между занятостью, личными интересами и хобби.

"Все эти факторы привели к тому, что молодежь во многом сегодня очень инфантильна. Да, у этого поколения есть плюсы: они образованные, разносторонние, много путешествовали, часть училась за границей. Но при этом многие молодые люди не готовы реализовывать свои знания на практике и работать в привычном старшему поколению формате 5/2", – объяснила эксперт.

По словам Доляковой, молодежь нацелена на гибкий график, удаленные проекты и хорошую зарплату. В городах-миллионниках они хотят получать от 70 тысяч рублей даже при отсутствии опыта. Еще одна тенденция – молодые люди предпочитают работать не в найме, а оформлять самозанятость.





Татьяна Долякова генеральный директор рекрутингового агентства В целом гостинг наблюдается именно в больших городах. Здесь есть богатый выбор работодателей, и молодежь не держится за места. Средний срок стажа молодого сотрудника на одном месте – пять-шесть месяцев. Еще несколько лет назад этот показатель составлял два года.

Работать с этим поколением нужно, принимая во внимание особенности их мышления. HR-менеджеры крупных компаний уже предлагают молодым соискателям гибкий график и обучение.

"Это поколение требует постоянного внимания и вовлечения. Если люди старше 35–40 сами ищут возможности для обучения и продвижения, то зумерам надо в этом помогать. Также молодежи сегодня важен фиксированный оклад – это их зона комфорта. Они не готовы достигать, не борются за проценты и показатели", – рассказала Долякова.

По ее мнению, единственный действенный способ спасения от гостинга – компании должны продумывать стратегии удержания молодых сотрудников. Руководитель может проводить на собеседовании короткие тестирования, посвященные мотивации. С их помощью проще понять, чем получится заинтересовать сотрудников, и выявить соискателей, которые слабо мотивированы работать в компании. А значит, являются потенциальными гостерами, заключила эксперт.

Что делать с "мертвыми душами"?

Избавиться от пропавшего сотрудника с точки зрения трудового права непросто. У гостера необходимо выяснить причины отсутствия или попросить прислать заявление на увольнение. Без этих пунктов убрать его почти невозможно, и такие сотрудники становятся "мертвыми душами", занимающими штатную единицу. Об этом Москве 24 рассказала юрист-правозащитник Кристина Каганюк.

"Если новый сотрудник не приступил к работе в свой первый день, руководитель имеет право аннулировать трудовой договор. Тогда он будет считаться не заключенным на основании Трудового кодекса. Зарплату выплачивать при этом не нужно, так как сотрудник вообще не отработал ни одного дня", – пояснила специалист.

Но если человек вышел на один день и пропал, компания уже не сможет аннулировать договор, потому что обязана выяснить обстоятельства отсутствия работника. А сделать это невозможно, пока он не явится лично или не ответит на звонок. В этом и состоит основная трудность, подчеркнула юрист.





Кристина Каганюк юрист-правозащитник Работодатель не вправе уволить за прогул специалиста, который пропал, пока не запросит с него объяснение и не установит отсутствие уважительных причин. Если руководство нарушит нормы трудового права и все-таки уберет сотрудника, он сможет восстановиться через суд. Причем даже если нет уважительных причин пропуска. Кроме того, компания будет обязана выплатить специалисту вынужденный прогул.

Как действовать работодателю в таком случае?



Направить бумажное письмо по адресу проживания сотрудника, если он не отвечает на звонки и СМС. В нем должна быть просьба сообщить причину отсутствия на рабочем месте. Если уважительных обстоятельств для невыхода нет, человека можно уволить за прогул.

по адресу проживания сотрудника, если он не отвечает на звонки и СМС. В нем должна быть просьба сообщить причину отсутствия на рабочем месте. Если уважительных обстоятельств для невыхода нет, человека можно уволить за прогул. Попросить заявление на увольнение. Работодателю в письмах стоит подчеркивать, что этот документ можно прислать на электронную почту без личного присутствия в офисе.

Работодателю в письмах стоит подчеркивать, что этот документ можно прислать на электронную почту без личного присутствия в офисе. Не выплачивать зарплату. Дни отсутствия в табеле учета можно указать как "невыясненная причина", следовательно, оплате они не подлежат. "Если впоследствии сотрудник принесет больничный лист за время его отсутствия, пособие он, конечно же, получит", – добавила юрист.

Дни отсутствия в табеле учета можно указать как "невыясненная причина", следовательно, оплате они не подлежат. "Если впоследствии сотрудник принесет больничный лист за время его отсутствия, пособие он, конечно же, получит", – добавила юрист. Нанять другого сотрудника. Чтобы кто-то выполнял обязанности, можно взять еще одного специалиста на временный трудовой договор. Его срок ограничен сроком выхода на работу основного сотрудника.

По словам юриста, есть вариант рискнуть уволить сотрудника за прогул, если он так и не вышел на связь. Но нужно понимать, что такой работник может объявиться и подать в суд. При этом эксперт подчеркнула, что работодатель не имеет права не оформлять трудовые отношения с сотрудником в первые дни его деятельности во избежание подобных ситуаций. Это административное правонарушение, за что директор организации может быть привлечен к ответственности, заключила эксперт.