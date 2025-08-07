Врач Ковзель назвала симптомы, при которых нужно срочно посетить гинеколога

Порой женщины могут пренебрегать некоторыми тревожными симптомами, оправдывая их усталостью и рассчитывая, что избавиться от них поможет простой отдых. Однако такое отношение к собственному здоровью может положить начало серьезным проблемам. Какие симптомы сигнализируют о том, что пора срочно посетить гинеколога, расскажет Москва 24.

Боли в животе

Не стоит игнорировать болевые ощущения в области таза, рассказал акушер-гинеколог, репродуктолог Павел Базанов изданию "Здоровье Mail". Наиболее опасна острая и резкая боль, которая со временем не утихает или которая сопровождается повышенной температурой, тошнотой, рвотой. Кроме того, болезненные ощущения во время интимной близости тоже должны настораживать.

Все перечисленные симптомы могут сигнализировать о начавшихся в организме воспалительных процессах, разрыве кисты, возникновении внематочной беременности и ряда других проблем. При наличии хотя бы одного из вида болей важно обратиться за помощью к врачу, чтобы исключить гинекологические заболевания.

Появление уплотнений или новообразований

Изменение формы груди, выделения из сосков или уплотнения в молочных железах могут сигнализировать о появлении кисты, рака молочной железы и других заболеваний, отметил репродуктолог. Помимо этого, необходимо акцентировать внимание на уплотнениях и в области половых органов. Они также могут оказаться признаками кисты, опухоли или воспаления бартолиновых желез.

Нехарактерное кровотечение

Кровь после полового контакта может появиться из-за эрозии шейки матки, доброкачественных образований, дисплазии (изменение клеток, тканей или органов, для которого характерно нарушение их правильной структуры и функционирования. – Прим. ред.) или онкологических заболеваний шейки матки, предупредила врач акушер-гинеколог, УЗИ-специалист Татьяна Ковзель в разговоре с изданием the Voice.

Кровянистые выделения вне менструации. Они бывают различного вида, например обильные, мажущие или скудные. При этом причинами данных симптомов могут быть гормональный сбой, воспалительные процессы, разрастание тканей, полипы и доброкачественная опухоль.

Кровянистые выделения во время менопаузы. Тем, у кого менструации отсутствовали не менее года, а потом неожиданно возобновились, стоит озаботиться своим здоровьем. Кровь после менопаузы может оказаться признаком полипов, утолщения слизистой оболочки матки и даже онкологических заболеваний.

Обильные выделения во время менструации. Каждой женщине свойственна собственная норма кровяных выделений в эту фазу цикла. Однако некоторые симптомы не должны оставаться без внимания. Например, если сгустки больше 2 сантиметров, это значит, что кровь не сворачивается в матке. Причиной могут быть как нарушения свертываемости самой крови, так и патологии матки.

Необходимость менять средства личной гигиены каждые пару часов или использовать тампон и прокладку вместе для большей защиты также является поводом для беспокойства. Это свидетельствует о сильной кровопотере, которая может стать причиной анемии.

Изменения в менструальном цикле

Задержки более двух недель при регулярном цикле, если исключена беременность, также должны настораживать. Причинами может быть стресс, гормональный дисбаланс, резкое изменение веса, прием некоторых лекарств, физические нагрузки, заболевания щитовидной железы, синдром поликистозных яичников (СПКЯ). Однако в любом случае стоит поставить в известность своего лечащего врача.

Нерегулярный цикл с непредсказуемыми месячными и большими интервалами также требует консультации со специалистом, ведь может являться причиной гормональных нарушений.

Болезненная менструация

Если болезненные ощущения во время месячных настолько интенсивны, что мешают выполнять повседневные дела, учиться или работать, то они требуют полноценного лечения. При этом боли могут как не иметь видимой органической причины, так и быть вызваны конкретными заболеваниями, среди которых патологии развития матки или воспалительные заболевания органов малого таза, подчеркнула Татьяна Ковзель.

При болезненных месячных важно посетить гинеколога, который проведет обследование и назначит специальное лечение, которое может включать обезболивающие или гормональные препараты, физиотерапию и даже назначение хирургического вмешательства.

Выделения

Каждой женщине свойственны физиологические выделения, однако если они обладают нехарактерным цветом, запахом или консистенцией, то это может сигнализировать о начале инфекции или воспаления. Например, творожистые являются характерным симптомом молочницы, напомнила врач.

Помимо этого, важно обратить внимание на запах. Если он напоминает "рыбный", это может быть признаком бактериального вагиноза.

