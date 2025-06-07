Православные христиане отметят праздник Святой Троицы 8 июня

Православные верующие отметят Троицу 8 июня. Об истории, традициях и приметах этого праздника – в материале Москвы 24.

История даты

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

День Святой Троицы – один из важнейших христианских праздников, который отмечается на 50-й день после Пасхи. Он посвящен сошествию Святого Духа на апостолов и символизирует завершение дела спасения человечества, начатого Христом.

История дня восходит к событиям, описанным в Деяниях апостолов. На 50-й день после Пасхи (отсюда и другое название праздника – Пятидесятница) на учеников Иисуса сошел Святой Дух в виде огненных языков. После чего апостолы внезапно заговорили на разных языках, что позволило им проповедовать учение Христа народам всего мира. Это событие считается днем рождения христианской Церкви.



В православии Троица также связана с учением о Триедином Боге – Отце, Сыне и Святом Духе. Праздник подчеркивает единство божественной сущности в трех лицах.

Приметы и традиции

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На Троицу в церкви служат особую праздничную литургию. А накануне, в родительскую субботу, принято посещать кладбища и молиться за усопших.

Интересно, что у праздника есть и языческие корни. На это время у славян приходились Зеленые святки – праздник расцвета природы, который позже слился с христианской традицией. Отсюда и традиция украшать жилище ветвями березы, дуба, клена, цветами, травами и другой зеленью. Она символизирует жизнь, обновление и благодать Святого Духа. В старину такие украшения не выбрасывали: согласно поверьям, их использовали для защиты дома от молнии и нечистой силы.

Кроме этого, девушки всегда плели венки из цветов и веток березы, а еще гадали на суженого. Также в этот день старались отказываться от стирки, шитья и работы в поле. Считалось, что это может навлечь беду. Еще не ходили в лес: согласно поверьям, в нем гуляет нечисть. Этот день посвящали молитве и проводили время с семьей.

У праздника есть и свои приметы. Например, если будет идти дождь – значит, можно ждать богатый урожай грибов и хорошую летнюю погоду. Плюс следует обратить внимание и на березу во дворе: если она пышная, год будет счастливым.

