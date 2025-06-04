Богослужения в Троицу пройдут во всех столичных храмах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Праздничные богослужения, приуроченные ко Дню Святой Троицы, пройдут во всех столичных храмах. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал глава департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

Троица является одним из главных православных праздников. Христиане отмечают его на 50-й день после Пасхи, поэтому он также известен как Пятидесятница. В этом году праздник выпадает на 8 июня.

Ранее священнослужитель Русской православной церкви (РПЦ) Павел Островский не поддержал идею о введении выходных дней после Пасхи и Троицы, так как эти праздники отмечаются с субботы на воскресенье. По его словам, на большие праздники в храмы приходят не более 5% граждан, а дополнительные выходные могут быть использованы для поездок на дачи или других целей, не связанных с религией.

Тем временем в Подмосковье подготовили свыше 40 площадок для проведения праздничных молитв в честь Курбан-байрама, а также 12 мест для обрядов жертвоприношения. Как подчеркнул муфтий Рушан Аббясов, такие обряды должны проводиться только в специально отведенных зонах, например на ферме или бойне.