Храмовой комплекс преподобного Паисия Святогорца возводят в Москве

Строящийся храмовой комплекс преподобного Паисия Святогорца в ЮВАО посетила делегация, в которую вошли депутат Госдумы Владимир Ресин, руководство округа, а также архитекторы и строители.

Храм возводится на 500 человек. Архитектурный облик отсылает к периоду до разделения Восточной и Западной Церквей. Храм будет стройным, с высокими главками. Возведение комплекса идет по плану и скоро прихожане смогут прийти на службу.

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