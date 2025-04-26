26 апреля, 17:30Город
Храмовой комплекс преподобного Паисия Святогорца возводят в Москве
Строящийся храмовой комплекс преподобного Паисия Святогорца в ЮВАО посетила делегация, в которую вошли депутат Госдумы Владимир Ресин, руководство округа, а также архитекторы и строители.
Храм возводится на 500 человек. Архитектурный облик отсылает к периоду до разделения Восточной и Западной Церквей. Храм будет стройным, с высокими главками. Возведение комплекса идет по плану и скоро прихожане смогут прийти на службу.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.