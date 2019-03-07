Весенний отдых с детьми: как планировать и что с собой брать

Наконец-то наступила весна, впереди праздники, а вместе с ними – и мысли об отдыхе (уже поджидающем или только планируемом). Анна Лебедева рассказывает, как правильно путешествовать с ребенком, продумывая все до мелочей, но при этом все же не перебарщивая.

Как только в воздухе появляется первая ароматная нотка весны, настроение тут же меняется в лучшую сторону, особенно если за окном солнце, а впереди – праздники. Сразу хочется покупать новые вещи, смотреть фильмы про любовь и путешествовать. Те, кто особенно хотят встряхнуться после зимней спячки, выбирают отдых весной, когда на морских побережьях еще нет изнуряющей жары, а вокруг все расцветает.

Так что если вы планируете отдых в апреле, мае или даже в ближайшие праздники, то как раз самое время еще разок подумать о деталях.

Комфортный отдых с детьми

Когда собираешься куда-то далеко с ребенком, то важно продумать все до мелочей. Я, например, прежде чем окончательно определиться с местом отдыха, рассматриваю сразу несколько вариантов. И пока длится процесс выбора, складывается ощущение, что уже побывала в разных городах. В итоге выбираю то, что больше всего подходит для ребенка.

Среди моих знакомых многие вообще ничего не подыскивают и несколько лет подряд ездят отдыхать в одно и то же место, мотивируя это тем, что пока дети не выросли, им взрослые прогулки неинтересны. Главное для них – это морской воздух, чистая вода и детская площадка. Когда моя дочь была совсем маленькой, мы с мужем тоже аккуратно подходили к выбору путешествия: несколько раз отдыхали там, где уже все знакомо, но при этом постоянно находили какие-то новые интересные места.

Климат

Фото: depositphotos/ Yaruta

Выбрать комфортный климат для семейного отдыха очень важно. Некоторые вообще не берут это во внимание и едут, например, зимой в тропики. В итоге любителей экзотики ждут неожиданные приключения в виде опасных насекомых, острой пищи и непривычных погодных условий.

Мои знакомые как-то полетели с ребенком к океану. Они хотели устроить себе отдых, как на картинке, которая постоянно маячила перед глазами на экране домашнего компьютера. В планах было купаться с утра до позднего вечера, пить коктейли из кокосовой скорлупы и по очереди наслаждаться спа-процедурами. А когда приехали, столкнулись с тем, что из-за приливов и отливов в океане, как в море, не искупаешься. Потом их трехлетний сын отравился местной едой, и оказалось, что поблизости, кроме белого песка, океана, пальм и барной стойки, нет никаких медицинских учреждений. Тогда им пришлось вызывать врача из ближайшего города и выкладывать приличную сумму денег, ведь страховкой они заранее не обеспокоились.

Выбор жилья

Первое, что необходимо сделать, – определиться с выбором жилья и решить, как вам комфортнее отправляться в путешествие: самостоятельно или обратиться в надежное туристическое агентство.

Нам, например, больше подходит первый вариант. Несколько раз мы брали тур и выбирали хорошие отели с качественной и разнообразной едой, где есть детское меню. Но ребенок отказывался есть кашу без ягод, макароны с сыром и другие блюда, которые приготовлены не так, как дома. Возможно, надо было выбирать апартаменты с кухней. Это, конечно, не избавляет маму от каждодневных хлопот и рутины, но лично мне спокойнее, когда ребенок сыт и доволен.

Современные сервисы в интернете позволяют выбрать то жилье, которое вас устраивает. Хотите – квартиру с детской комнатой и площадкой во дворе, хотите – пентхаус с видом на море.

Я склоняюсь к выбору небольшой квартиры, где есть комната для ребенка с игрушками, телевизор, который показывает мультики, и терраса или небольшой балкон, где вечером можно посидеть вдвоем с мужем, обсудить планы на следующий день и насладиться пением цикад.

Перелет и переезд с детьми

Определившись с тем, куда вы едете, и выбрав жилье на свой вкус, пора приступить к покупке билетов.

Одна моя подруга никогда не летала на самолете, а когда у нее родился ребенок, страхи даже короткого переезда в другую страну стали еще сильнее. К аэрофобии добавился страх автопутешествий. Единственное, что она могла себе позволить, это поезд. Помню, как однажды она отправилась с двухгодовалым ребенком в Сочи и провела в дороге 32 часа. Ребенок, конечно, устал, да и соседи по купе попались ворчливые. Каждый раз, стоило мальчику заплакать, они по очереди произносили: "А можно потише?"

Самый комфортный и быстрый путь – это, конечно же, самолет. Если вы летите с детьми, то билет стоит покупать подороже, чтобы сразу прямым рейсом и чтобы была возможность вернуть его с наименьшими финансовыми потерями. Вообще рискованно брать невозвратные билеты или выкупать тур без страховки от невыезда, когда речь идет о поездке с детьми. Ведь ребенок может в любой момент заболеть, а лететь на отдых с температурой под 40 все-таки нежелательно.

Перед перелетом ребенку надо рассказать, что в самолете иногда закладывает уши, и это вызывает небольшой дискомфорт. Чтобы избежать неприятных ощущений, врачи рекомендуют брать с собой леденцы и сосудосуживающие капли. Еще нелишним будет запастись какими-нибудь новыми игрушками или раскраской, которыми ребенок увлечется и не будет беспокоиться во время взлета и посадки.

Я обычно покупаю игрушки заранее в детском магазине, потому что в аэропорту они будут стоить дороже. Главное – вручить их малышу не раньше посадки в самолет, чтобы интерес не пропал к моменту взлета.

Что брать в поездку

Фото: depositphotos/ alebloshka

Этот вопрос волнует многих мам за несколько дней до отпуска, когда уже пора собирать чемоданы. И чего только не берут с собой заботливые родители!

Моя родственница, мама двоих детей, никогда не путешествует налегке. Она берет с собой огромные упаковки с памперсами, детское питание для младшей дочки, пять литров воды для того, чтобы разводить смеси, велосипед и самокат для старшего сына, одежду на все случаи жизни и даже на тот случай, если вдруг на море пойдет снег. Обувь тоже не исключение: это и босоножки, и кроссовки, и резиновые сапоги. Лекарства все, которые есть в доме, тоже кладет в чемодан. Как-то раз я предложила отвезти их в аэропорт, и это была сложная задача, потому как все их вещи не поместились в багажник, и пришлось дополнительно вызывать такси.

Не надо с собой везти полквартиры, как это делает моя родственница. Подумайте о том, что в путешествии вы захотите купить какие-то сувениры, а, возможно, и что-то вкусненькое для родственников. Только представьте, сколько будет стоить ваш багаж! Лучше на эти деньги взять лишнюю экскурсию или свозить ребенка в местный зоопарк.

У нас лишь с игрушками проблема, потому что дочь хочет взять с собой всех любимых кукол, и по этому поводу у нас возникают споры. В итоге мы купили ей детский чемодан, и она сама распределяет, сколько туда положить одежды, а сколько игрушек.

Обязательно в поездку надо взять лекарства, но если такой возможности нет, то стоит заранее изучить, есть ли их аналоги там, где вы будете отдыхать. Список лекарств я составляю заранее. На форумах, где общаются мамы, можно найти советы, какие именно препараты лучше взять. А чтобы уж точно не было сомнений, проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Что делать, если ребенок заболел на отдыхе

Обычно в теплые края с детьми советуют ехать на более длительное время, чтобы успеть акклиматизироваться и отдохнуть. Но на самом деле редко получается вырваться с работы более чем на две недели.

Если в первые дни отдыха у малыша вдруг поднялась небольшая температура, наверное, не стоит паниковать и запирать себя в помещении со словами "все, отпуск испорчен". Это может быть просто реакция организма на новый климат. И в таком случае будет намного полезнее прогуляться, подышать морским воздухом и не пускать в голову мысли о сильной простуде, вирусе и прочих неприятностях. Но проконсультироваться с врачом все-таки стоит, в том числе и поэтому очень полезно оформлять медицинскую страховку.

У нас на отдыхе как-то было такое, что ребенок стал температурить без каких-либо других симптомов. Врач сказала, что это перегрев, надо как следует защищаться от прямых солнечных лучей. Мы стали мазать малышку солнцезащитными кремами, купили панаму с широкими полями и прятались от солнечных лучей в тени деревьев. Через пару дней температура пришла в норму.

Свежий морской воздух, хорошее настроение родителей, сезонные ягоды и фрукты, а главное, солнце – вот самое лучшее лекарство, особенно после серой и холодной зимы.

Не бойтесь отдыхать с детьми, выбирайте комфортные маршруты, берите с собой минимум вещей и побольше улыбайтесь. Тогда и поездка будет в радость!